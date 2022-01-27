Объем газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) в Европе уменьшился на 26,9% по сравнению с уровнем 2021 г., из хранилищ отобрали 75,9% закачанного летом топлива, сообщил «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.
Офицер пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашённой Луганской народной республики Александр Мазейкин рассказал, что сотрудники Вооружённых сил Украины обстреляли территорию ЛНР, в результате чего погиб сотрудник Народной милиции.
Вчера вечером на валютном рынке как будто сдулся нарыв (кто-то упорно закрывал длинную позицию в рубле), а сегодня одной новости с настроем на деэскалацию оказалось достаточно, чтобы отправить доллар обратно на 78.40.
Московская областная общественная организация бывших несовершеннолетних узников нацизма обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой учредить День геноцида советского народа, чтобы сохранить историческую память о преступлениях фашистов в годы Великой Отечественной войны.