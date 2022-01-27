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«Газпром» заявил о снижении запасов в европейских ПХГ более чем на 25%

Объем газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) в Европе уменьшился на 26,9% по сравнению с уровнем 2021 г., из хранилищ отобрали 75,9% закачанного летом топлива, сообщил «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.
Ведомости
ПХГ Германии и Франции заполнены до 39%, пишет портал РИА Новости, ссылаясь на Telegram-канал
 холдинга.
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С 11 января 2022 года уровень запасов в европейских ПХГ перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений.
Finam.Ru
Аналогичная ситуация наблюдается и на Украине: в ПХГ страны находится 11,8 млрд кубометров газа, что на 45,4% меньше, чем год назад.
Нефтегазовая вертикаль

Подробнее о событии

«Газпром»: менее четверти от закачанного летом газа осталось в подземных хранилищах Европы
РИА Новости06:14
«Газпром» заявил о снижении запасов в европейских ПХГ более чем на 25%
Ведомости06:09
«Газпром» заявил о низком уровне запаса газа в европейских и украинских ПХГ
RT на русском06:04
«Газпром»: Европа отобрала уже 75,9% закачанного летом в хранилища газа
ПРАЙМ05:46
«Газпром» заявил, что в Европе осталось менее четверти от запасов газа
Московский Комсомолец05:40
«Газпром» заявил, что в европейских ПХГ осталось менее четверти от закачанного летом газа
ТАСС05:20
«ГАЗПРОМ»: в европейских ПХГ осталось менее четверти от закачанного летом газа
T2405:19

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