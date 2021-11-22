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«Газпром» заявил о возможном прекращении поставок газа в Молдавию

"Газпром" уведомил Молдавию о возможном прекращении поставок газа через 48 часов из-за отсутствия оплаты по текущему контракту, сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов в эфире телеканала НТВ.
ТАСС
Представитель «Газпрома» отметил, что концерн «крайне разочарован невыполнением молдавской стороной своих контрактных обязательств».
Forbes
В октябре "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку газа на пять лет.
ТАСС
Кроме долга правобережной части Молдавии, еще свыше $7 млрд "Газпрому" должны потребители из непризнанного Приднестровья.
ТАСС

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