"Газпром" уведомил Молдавию о возможном прекращении поставок газа через 48 часов из-за отсутствия оплаты по текущему контракту, сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов в эфире телеканала НТВ.
Атомная подводная лодка (АПЛ) «Курск» погибла в 2000 году в результате столкновения с субмариной НАТО, чье название известно «с вероятностью 90 процентов», сообщил РИА Новости командующий на тот момент Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.
Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал общественных деятелей и политиков, выступивших против предложенного чеченским парламентом законопроекта, в котором предлагается запретить СМИ называть национальность преступников.
При обстреле боевиков группировки "Джебхат ан-Нусра"* погибли четверо сирийских военных, одного ранило, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.