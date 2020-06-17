Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ 19 июня рассмотрит поступившие к ней жалобы на закупку "Газпромом" рекордной партии труб большого диаметра (ТБД) объемом около 1,3 млн тонн на сумму почти 100 млрд рублей.

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Две жалобы на компанию «Газпром» по поводу закупки труб большого диаметра (ТБД) на сумму около 100 млрд рублей были поданы в Федеральную антимонопольную службу. Об этом 17 июня сообщила пресс-служба ФАС.

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