Энергетика

Lenta.ruLenta.ruМногомиллиардную закупку «Газпрома» потребовали проверить

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступило два обращения с требованием проверить многомиллиардную закупку «Газпрома», сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства. Заявителями выступили компания «Просперити» и неуказанное физическое лицо.
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ФАС получила две жалобы на закупку «Газпромом» труб почти на 100 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ 19 июня рассмотрит поступившие к ней жалобы на закупку "Газпромом" рекордной партии труб большого диаметра (ТБД) объемом около 1,3 млн тонн на сумму почти 100 млрд рублей.
ТАСС12:22

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«Газпром» расценил поданные в ФАС жалобы как попытку сорвать инвестпроекты

News.ru18:58

ФАС рассмотрит жалобы на закупку «Газпромом» труб на почти 100 млрд

РЕН ТВ16:04

ФАС получила жалобы на закупку «Газпромом» труб на 100 млрд руб

РБК14:00

ФАС получила две жалобы на закупку «Газпромом» труб почти на 100 млрд рублей

Новая газета15:15

Многомиллиардную закупку «Газпрома» потребовали проверить

Lenta.ru14:04

«Газпром» назвал жалобы в ФАС на закупку труб почти на 100 млрд рублей необоснованными

ТАСС16:49

ФАС приняла две жалобы на почти 100-миллиардную закупку труб «Газпромом»

Интерфакс12:26
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 23:33, Ашберн
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Президент России Владимир Путин считает, что может манипулировать американским лидером Дональдом Трампом, заявил бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью ABC News.
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Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
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Сегодня, 17 июня, компания Toyota запустила в Японии продажи кроссоера Harrier четвертого поколения.
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Киеву дали срок представить свою позицию по Минским соглашениям

Киев должен представить свою официальную позицию по Минским соглашениям до 19 июня, говорится в протоколе заседания Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, опубликованном на сайте министерства иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) 17 июня.
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Адвокат Ефремова рассказал о его желании попасть в СИЗО

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В Госдуме предложили запретить банкам предлагать кредиты по телефону

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В Хакасии за сутки коронавирус подтверждён у более 20 пациентов

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Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
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Умер не от коронавируса: как в России считают смерти от COVID-19

Статистика заболеваемости и смертности от COVID-19 в России не раз становилась причиной для споров, а на прошлой неделе по этому поводу высказался даже директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
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Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
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Появился лонг-лист премии «Ясная Поляна»

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При пересечении финской границы задержан беглый осужденный из Ачинска.
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Горбачев опроверг существование плана о передаче Карелии Финляндии

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев опроверг информацию о том, что когда он возглавлял страну, СССР якобы был готов начать переговоры c Финляндией o передаче ей Карелии.
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В Саранске две машины загорелись после ДТП, погибли пять человек

Пять человек, по предварительным данным, погибли при возгорании двух легковых машин после ДТП в Саранске, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Мордовии.
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Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник

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Зоя Бербер рассказала о съемках интимной сцены в «Анне Николаевне»

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