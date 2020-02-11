Энергетика
Красная веснаГазпром жестко ответил по вопросу либерализации экспорта газа
Разговоры о либерализации экспортных поставок газа приведут к снижению доходов федерального бюджета и являются «спекулятивными», заявил начальник управления долгосрочных программ развития «Газпрома» Кирилл Полоус 11 февраля на Дне инвестора компании в Нью-Йорке.
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Общество
Верховный суд Крыма освободил из-под стражи директора парка «Тайган»
Верховный суд Крыма освободил от содержания под стражей директора парка "Тайган" Олега Зубкова, изменив ему меру пресечения на запрет определенных действий, передает корреспондент РИА Новости.
Экономика
Акции «Газпрома» ускорили рост на корпоративных новостях
Акции "Газпрома" вечером во вторник ускорили подъем на корпоративных новостях, бумаги выросли на Мосбирже до 232,7 рубля (+3,3%) - максимума с 6 февраля.
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
Общество
ВОЗ дала официальное название коронавирусу
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала название коронавирусу — COVID-2019, заявил во вторник, 11 февраля, глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе пресс-конференции.
Общество
В Думу внесены поправки о расширении маткапитала
Партия "Единая Россия" внесла в Госдуму предложение о поправках к законопроектам о материнском капитале.
Общество
Жительница Калининграда пожаловалась на камеру в кабинете гинеколога
Проверка, которую проводит СК России по сообщению об установке видеокамер в гинекологическом кабинете одной из калининградских женских консультаций, взята на контроль в центральном аппарате ведомства.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями в третий раз
Вчера стало известно, что в семье 44-летнего Энрике Иглесиаса и 38-летней Анны Курниковой произошло пополнение – у супругов родился третий ребенок.
Экономика
В Петербурге бизнес может пострадать от налоговой реформы
Эксперты считают, что эффект отмены единого налога на вмененный доход в Петербурге будет драматичным.
Экономика
ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева восстанавливается после операции
Анастасия Макеева перенесла операцию.
Политика
Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака.
Армия и оружие
Турция сообщила о «нейтрализации» более сотни сирийских военных
На прошлой неделе в ответ на гибель восьмерых турецких военнослужащих Анкара нанесла удар по сирийской армии — по турецким оценкам, погибли более 70 сирийцев; по сирийским, ранены менее десяти человек.
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль
Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Шоу-бизнес
Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа
Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.
Общество
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
Происшествия
Медбрат из Перми сознался в авторстве постов об убийстве ветеранов
Медбрат-анестезист пермской больницы имени Гринберга Сергей Калинин взял на себя ответственность за публикацию анонимных сообщений об убийстве ветеранов посредством отключения их от аппарата искусственной вентиляции легких.
Биатлон
Драчев объявил состав сборной России на чемпионат мира по биатлону
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев объявил состав сборной России на чемпионат мира.
Экономика
Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
Как сообщается, идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017-2018 годах: их хотели снизить до 22%, а взамен повысить НДС с 18% до 22%.
Общество
Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации про демографию
Культура
На Первом канале стартует остросюжетная драма «Триггер»
Футбол
«Ливерпуль» не вернет Джеррарда, чтобы он получил медаль чемпиона АПЛ
Исполнительный директор «Ливерпуля» Питер Мур заявил, что клуб не будет возвращать Стивена Джеррарда в качестве игрока, чтобы легенда красных мог стать чемпионом Англии.
Происшествия
На Витебском проспекте произошло массовое ДТП
Сегодня днем в Московском районе Северной столицы произошло массовое ДТП.
Фигурное катание
Константинова провела тренировку в Академии Плющенко
Российская фигуристка Станислава Константинова провела тренировку на льду Академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, сообщает РИА "Новости".
Общество
Оглашено секретное пророчество Ванги на 2020 год
Как отмечает МК.Ru, предсказание секретное – сама Ванга якобы не хотела, чтобы его разглашали ранее 2020 года.
Экономика
Банк ВТБ опустил ставку по ипотеке ниже 8%
Минимальная ставка банка ВТБ по ипотеке снижена до 7,9% годовых с 11 февраля. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Футбол
Чемпион СССР в составе «Спартака» Валерий Рейнгольд госпитализирован
Чемпиона СССР в составе московского «Спартака» Валерия Рейнгольда госпитализировали.
Авто
Kia показала официальные изображения нового Kia Sorento
Официальная премьера автомобиля в Южной Корее пройдет 17 февраля. Новый Kia Sorento сфотографировали во время съемок рекламы.
Политика
Способное достроить «Северный поток-2» судно покинуло Находку
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое рассматривалось как один из вариантов достройки "Северного потока-2", вышло из Находки.