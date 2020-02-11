Разговоры о либерализации экспортных поставок газа приведут к снижению доходов федерального бюджета и являются «спекулятивными», заявил начальник управления долгосрочных программ развития «Газпрома» Кирилл Полоус 11 февраля на Дне инвестора компании в Нью-Йорке.

Общество Верховный суд Крыма освободил из-под стражи директора парка «Тайган» Верховный суд Крыма освободил от содержания под стражей директора парка "Тайган" Олега Зубкова, изменив ему меру пресечения на запрет определенных действий, передает корреспондент РИА Новости.

Экономика Акции «Газпрома» ускорили рост на корпоративных новостях Акции "Газпрома" вечером во вторник ускорили подъем на корпоративных новостях, бумаги выросли на Мосбирже до 232,7 рубля (+3,3%) - максимума с 6 февраля.

Общество ВОЗ дала официальное название коронавирусу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала название коронавирусу — COVID-2019, заявил во вторник, 11 февраля, глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе пресс-конференции.

Общество Жительница Калининграда пожаловалась на камеру в кабинете гинеколога Проверка, которую проводит СК России по сообщению об установке видеокамер в гинекологическом кабинете одной из калининградских женских консультаций, взята на контроль в центральном аппарате ведомства.

Экономика ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.

Политика Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака.

Армия и оружие Турция сообщила о «нейтрализации» более сотни сирийских военных На прошлой неделе в ответ на гибель восьмерых турецких военнослужащих Анкара нанесла удар по сирийской армии — по турецким оценкам, погибли более 70 сирийцев; по сирийским, ранены менее десяти человек.

Общество В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.

Шоу-бизнес Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.

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Фигурное катание Константинова провела тренировку в Академии Плющенко Российская фигуристка Станислава Константинова провела тренировку на льду Академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, сообщает РИА "Новости".