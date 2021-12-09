Правовед Ногайлиева напомнила о повышенном пособии по безработице за пять лет до пенсии

Ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева рассказала, что в России существует понятие предпенсионного возраста, который наступает за пять лет до даты выхода гражданина на пенсию.