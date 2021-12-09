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Газпромбанк и Дмитрий Бакатин покупают 29,9% IRC, которыми владел Petropavlovsk

На прошлой неделе Petropavlovsk завершил давно тянувшуюся сделку по продаже 31,1% акций IRC.
Интерфакс
Stocken Board владела 29,9% доли IRC меньше недели — с 6 декабря.
Forbes
Petropavlovsk выступал гарантом по обязательствам Кимкано-Сутарского ГОКа (основной актив IRC) по двум кредитным соглашениям с Газпромбанком, заключенным в декабре 2018 года.
ТАСС
Противником сделки был крупнейший акционер Petropavlovsk — «Южуралзолото» Константина Струкова.
Forbes

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