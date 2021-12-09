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Газпромбанк и Дмитрий Бакатин покупают 29,9% IRC, которыми владел Petropavlovsk

На прошлой неделе Petropavlovsk завершил давно тянувшуюся сделку по продаже 31,1% акций IRC.
Интерфакс
Petropavlovsk договорился о продаже 29,9% (из 31,1%) в IRC инвестиционной компании Stocken, зарегистрированной в Лихтенштейне, за $10 млн еще в марте прошлого года.
РБК
6 декабря золотодобывающая компания Petropavlovsk объявила о продаже своего пакета в 31,1% двум инвесторам: Stocken купила 29,9% за $10 млн, а структура фонда UCP Ильи Щербовича приобрела 1,2% за $2,24 млн.
Коммерсантъ
Petropavlovsk выступал гарантом по обязательствам Кимкано-Сутарского ГОКа (основной актив IRC) по двум кредитным соглашениям с Газпромбанком, заключенным в декабре 2018 года.
ТАСС

Подробнее о событии

Газпромбанк и Дмитрий Бакатин покупают 29,9% IRC, которыми владел Petropavlovsk
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