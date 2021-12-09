6 декабря золотодобывающая компания Petropavlovsk объявила о продаже своего пакета в 31,1% двум инвесторам: Stocken купила 29,9% за $10 млн, а структура фонда UCP Ильи Щербовича приобрела 1,2% за $2,24 млн.
Мерседесовский автопилот 3 уровня по классификации SAE называется Drive Pilot, в первой половине 2022 года он будет предложен на флагманских легковых моделях немецкой марки — седане S-класса и электрическом лифтбеке EQS.
Любые провокации киевских властей по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут пресекаться, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.