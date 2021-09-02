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Газпромбанк и Сбербанк предоставят «Русской медной компании» 195 миллиардов рублей

Газпромбанк и Сбер предоставят "Русской медной компании" кредит на 195 миллиардов рублей для разработки Малмыжского месторождения меди, говорится в совместном пресс-релизе сторон.
РИА Новости
Договор предполагает строительство в Хабаровском крае горно-обогатительного комбината, состоящего из четырёх производственных линий суммарной мощностью переработки 90 млн тонн руды в год.
Интерфакс
Заявленный бюджет проекта составляет порядка 248 млрд рублей.
ТАСС
Финансирование будет предоставлено в формате мультивалютного синдицированного кредита сроком на 12,5 лет на сумму 195 миллиардов рублей.
РИА Новости

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