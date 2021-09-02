Помимо решения «проблемы потерянной мантии» результаты исследования позволят по-новому посмотреть на процесс формирования Луны и ее эволюцию, которая, вероятно, появилась в результате катастрофического столкновения Земли с объектом размером с Марс, в результате которого Солнечная система должна была засеяться каменистыми обломками.
В блоге PlayStation подчеркивается, что на витрине не будет никакой информации о предстоящей гарнитуре Sony PS5 VR, но после нее будут проведены интервью с разработчиками, в которых будут подробно описаны некоторые анонсы.
США проигнорировали официальные ноты СССР, в которых советская сторона просила выдать основных японских военных преступников, виновных в разработке и применении бактериологического оружия, в этом списке под номером один шел император Хирохито.