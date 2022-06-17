Госдепартамент проверяет подлинность фотографии, на которой, возможно, запечатлены два американца, предположительно, попавших в плен в ходе боев на Украине, сообщила телеканалу CNN мать одного из них Банни Дрюке.
Президент США Джо Байден заявил, что принимал решение о введении антироссийских санкций, спровоцировавших кризис на мировых рынках топлива и продовольствия, как верховный главнокомандующий, а не политик, думающий о выборах.
Заместитель Председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на поступившую инициативу по пересадке чиновников на автомобили марки «Лада», рассказав 16 июня о своей первой машине — ВАЗ-2107 «Жигули».
Доказательства существования очагов помогла найти программа на основе искусственного интеллекта (ИИ), сообщает New Scientist.В научной среде принято считать, что человек освоил огонь примерно 450-500 тыс. лет назад.