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Газпромбанк и власти Сахалинской области совместно построят систему обращения с ТКО

Документ подписали губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и первый вице-президент Газпромбанка Роман Панов.
ТАСС
Мощность объектов на юге Сахалина составит 180 тысяч тонн в год.
АСТВ
Сумма предполагаемых инвестиций по соглашению — порядка 7 миллиардов рублей.
Сахалин.Инфо
Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2025 год.
АСТВ

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Газпромбанк и власти Сахалинской области совместно построят систему обращения с ТКО
ТАСС20:18
Газпромбанк подключится к созданию в Сахалинской области комплексной системы обращения с отходами
ТИА Острова19:24
Газпромбанк подключится к работе по созданию на Сахалине комплексной системы обращения с отходами
Московский Комсомолец Сахалин19:23
Газпромбанк и Правительство Сахалинской области подписали соглашение о сотрудничестве при создании инфраструктуры по обращению с ТКО в регионе
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