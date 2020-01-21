Наибольший рост стоимости акций в российском нефтегазовом секторе в 2020 году покажут «Роснефть», «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз». Такой прогноз сделали аналитики Газпромбанка. В качестве причин для быстрого роста акций этих компаний аналитики назвали увеличение дивидендов.

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