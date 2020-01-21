Энергетика
ИзвестияГазпромбанк назвал самые перспективные российские акции нефтегазового сектора
Наибольший рост стоимости акций в российском нефтегазовом секторе в 2020 году покажут «Роснефть», «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз». Такой прогноз сделали аналитики Газпромбанка. В качестве причин для быстрого роста акций этих компаний аналитики назвали увеличение дивидендов.
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Газпромбанк назвал самые перспективные российские акции нефтегазового сектора
Известия21 января в 10:13
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Экономика
«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей на исполнение послания
Ранее новый премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что для выполнения задач дополнительно понадобится выделить 4,5 триллиона рублей до 2024 года.
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В Саратове полиция начала проверку после инцидента с «пьяным» ребенком
Саратовская полиция начала проверку по факту госпитализации 10-летнего школьника с признаками алкогольного опьянения, который, со слов матери, уходил погулять на каток, сообщила в четверг пресс-служба областного главка МВД.
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У прибывших в Петербург из Китая пациентов подтвердили диагноз ОРВИ
При обследовании россиянина и китайца, которые прибыли в Петербург из КНР, где идет вспышка нового вида коронавируса, и попали в больницу, подтвердился диагноз ОРВИ, коронавирусная инфекция не выявлена, сообщила РИА Новости представитель городского управления Роспотребнадзора.
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Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов
Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
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ФСБ вычислила сервис, с которого рассылались сообщения о «минировании»
Вычислен сервис, с которого тысячами рассылаются сообщения о "минировании" российских судов, школ, больниц, он находится в Нидерландах, сообщает ЦОС ФСБ в четверг.
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На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице
Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
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Топилин назначен главой Пенсионного фонда
Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
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Обнародован состав нового правительства
Вице-премьеры: Дмитрий Григоренко (вице-премьер, глава аппарата правительства) Виктория Абрамченко Юрий Трутнев (вице-премьер, полномочный представитель президента в ДФО) Юрий Борисов Татьяна Голикова Алексей Оверчук Марат Хуснуллин Дмитрий Чернышенко Интересно, что 2 бывших заместителей Мишустина в ФНС стали вице-премьером и главой аппарата правительства.
Экономика
Вырос экспорт грузинского вина в Россию
Кроме вина, в прошлом году Грузия активно занималась экспортом бренди, причем рост составил 58%, достигнув отметки в 31,6 миллиона бутылок, в то время как уровень дохода увеличился на 67%.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы
Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
Общество
Александр Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов, один из видеороликов которого проверяет полиция на предмет оскорбления чувств верующих, покинул РФ.
Политика
Зеленский заявил, что не пойдет на форум по Холокосту в Израиле
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не пойдет на Всемирный форум памяти жертв Холокоста в Израиле, поскольку передал свое место и места украинской делегации на людям, которые пережили эту трагедию.
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг «Королей российской недвижимости»
Журнал Forbes составил рейтинг «Королей российской недвижимости».
Общество
Модельер Жан-Поль Готье провел свой последний показ в рабочей одежде
Французский дизайнер Жан-Поль Готье провел свой последний модный показ в театре Шатле в Париже.
Футбол
Бэйл получил травму в матче Кубка Испании
Вингер "Реала" Гарет Бэйл получил повреждение в матче 1/16 финала Кубка Испании против "Унионистас де Саламанка" (3:1). На 18-й минуте валлиец отличился голом, а на 53-й был вынужден покинуть поле из-за травмы.
Политика
Инициаторов «марша на Крым» предостерегли от провокаций
«Полный провал и крах политики «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Украине понуждают его сбежавших функционеров прибегать к радикализации своей деятельности», — сказал РИА Новости Умеров, усомнившись в том, что политические деятели с Украины будут в первых рядах марша.
Происшествия
Следствие по делу об убийстве ребёнка в детсаду Нарьян-Мара завершено
СК России завершил следственные действия по уголовному делу об убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре.
Авто
Mercedes-Benz показал обновленный E-Class
Новый E-Class, который должен появиться в европейских выставочных залах уже этим летом, получип несколько скромных изменениях в дизайне экстерьера и интерьера, наряду с большим количеством технологий и всевозможных гибридных опций.
Здоровье
Академик Беленков объяснил, когда отрыв тромба грозит и молодым людям
Варикозное расширен вен таза или ног у женщин и мерцательная аритмия у молодых мужчин может привести к отрыву тромба.
Происшествия
СК РФ выступает за заочный арест сахалинского бизнесмена Кана
«Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемого (Олега Кана — ред) заочно меры пресечения в виде заключения под стражу, после чего он будет объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении официального представителя, размещенном на официальном сайте СК РФ.
Политика
Зеленский предложил принять Украину в ЕС вместо Великобритании
По словам Зеленского, вступление в ЕС станет гарантией независимости Украины, благосостояния ее граждан и ускоренного роста экономики страны.
Футбол
«Краснодар» обыграл бухарестское «Динамо» в первом матче зимних сборов
В товарищеской встрече «Краснодар» одержал победу над «Динамо» из Бухареста со счетом 2:1. Счет в игре открыли румыны.
Технологии
В сети появился анимационный фильм, полностью созданный на Unity
Unity Technologies выпустила короткометражный анимационный фильм, созданный на одноимённом игровом движке компании.
Политика
Россия и Кения поделили 137-е место в индексе восприятия коррупции
Последние пять лет Россия набирает примерно одинаковое количество баллов в индексе, однако ее положение в рейтинге колеблется: так, в 2015 году с 29 баллами страна была на 119-м месте, а год спустя с тем же количеством баллов опустилась сразу на 16 пунктов.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Технологии
ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Гаджеты
Стала известна дата выхода Xiaomi Mi 10
Новый флагман Xiaomi — смартфон Mi 10 — выйдет в первом квартале этого года. Об этом заявил генеральный директор компании Лэй Цзюнь.
Космос
Обнаружен изменяющий представления о Вселенной объект
Футбол
Ионов продлил контракт с ФК «Ростов»
Футболист Алексей Ионов продлил контракт с «Ростовом», сообщает пресс-служба футбольного клуба.