Экономика
ПРАЙМГазпромбанк продает компании «А-Проперти» 49% акций в Эльге
"Мечел" продал акции Газпромбанку в июне 2016 года за 34,4 миллиарда рублей с правом обратного выкупа через три года. По условиям сделки, если "Мечел" отказывается от выкупа, Газпромбанк ищет нового покупателя. В августе 2019 года стало известно, что Эльгой активно интересуется "А-Проперти".
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"В ходе проведенных обысков у студентов изъяты: обрез охотничьего ружья с патронами к нему, промышленный детонатор, предположительно самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, средства связи, а также личные дневники, содержащие информацию о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение".
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Главный эпидемиолог РФ: Активность COVID-19 снизится в мае
Не согласен эксперт и с прогнозами, что COVID-19 заразится и переболеет 60-70 процентов населения планеты.
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США потеряют мировое лидерство из-за пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса приведет к остановке глобализации. Она грозит прекращением лидерства США.
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В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»
Ранее Матвейчев отреагировал на отказ некоторых студентов университета заполнять анкету для прибывших из стран с зарегистрированными случаями заражения коронавирусной инфекцией и на своей странице в фейсбуке призвал вернуть 37-й год.
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Правительство России разрешило въезжать в страну жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — ДНР и ЛНР.
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В московском транспорте начали отключать кнопки открытия дверей
Функцию открытия дверей с помощью кнопок начали деактивировать во всем московском транспорте на фоне распространения новой коронавирусной инфекции.
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Замначальника МВД Курганской области заподозрили в хищении 27 млн руб
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Сколько бы стоили автомобили в СССР при пересчете на российские рубли
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В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение
Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
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В России могут ужесточить ответственность за нарушение карантина
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Здоровье
В Ивановской области врач заразился коронавирусом
Второй случай коронавируса обнаружен в Ивановской области, результаты экспресс-теста заболевшего после отдыха за границей медика отправлены в Новосибирск для уточнения диагноза, сообщает в понедельник правительство региона.