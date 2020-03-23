"Мечел" продал акции Газпромбанку в июне 2016 года за 34,4 миллиарда рублей с правом обратного выкупа через три года. По условиям сделки, если "Мечел" отказывается от выкупа, Газпромбанк ищет нового покупателя. В августе 2019 года стало известно, что Эльгой активно интересуется "А-Проперти".

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Происшествия Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.

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