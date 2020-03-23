Экономика

ПРАЙМПРАЙМГазпромбанк продает компании «А-Проперти» 49% акций в Эльге

"Мечел" продал акции Газпромбанку в июне 2016 года за 34,4 миллиарда рублей с правом обратного выкупа через три года. По условиям сделки, если "Мечел" отказывается от выкупа, Газпромбанк ищет нового покупателя. В августе 2019 года стало известно, что Эльгой активно интересуется "А-Проперти".
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