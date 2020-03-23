"Мечел" продал акции Газпромбанку в июне 2016 года за 34,4 миллиарда рублей с правом обратного выкупа через три года. По условиям сделки, если "Мечел" отказывается от выкупа, Газпромбанк ищет нового покупателя. В августе 2019 года стало известно, что Эльгой активно интересуется "А-Проперти".

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Политика Кремль прокомментировал идею следить за россиянами с коронавирусом В Кремле считают, что идея властей отслеживать передвижения людей с подозрением на коронавирус не нарушит права граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Здоровье В Роспотребнадзоре рассказали, как утилизировать использованные маски В ведомстве напомнили, что маски нужно носить всем, кто контактирует с зараженными людьми или тем, у кого есть подозрение на заражение, а также тем, кто уже заболел.

Политика Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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Финансы Курс доллара превысил отметку в 81 рубль Курс доллара превысил отметку в 81 рубль, евро в начале торгов поднялся выше 87, следует из данных Московской биржи.

Общество Схема диагностики коронавируса изменена в Москве Постановка диагноза "коронавирусная инфекция" больше не требует отправки положительных проб из Москвы в новосибирский центр "Вектор" для подтверждения, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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