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Общество Собянин попросил пожилых москвичей соблюдать домашний режим На личном сайте мэра Москвы Сергея Собянина появилось обращение к людям, страдающими хроническими заболеваниями, а также к пожилым москвичами.

Финансы Рубль падает на открытии торгов Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Путешествия В РСТ попросили туристов перебронировать, а не аннулировать туры Российским туристам следует не добиваться возврата денег за неиспользованные из-за коронавируса туры, а просить туроператоров перенести поездки на более поздние сроки, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, выступая в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

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Происшествия В КБР ликвидировали группу боевиков, готовивших теракты Трое боевиков, готовивших террористические акты, ликвидированы в Кабардино-Балкарии, у них обнаружены оружие и элементы самодельной бомбы, заявили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

Общество Мишустин призвал пожилых россиян по возможности оставаться дома Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал пожилых россиян внимательно относиться к своему здоровью, избегать людных мест и по возможности оставаться дома.

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Происшествия На Камчатке пассажирский Як-40 сел на занятую другим самолетом полосу Пассажирский самолет Як-40 был вынужден сесть на взлетно-посадочную полосу в поселке Тилички на Камчатке, занятую другим самолетом, никто не пострадал, сообщил РИА Новости камчатский транспортный прокурор Дмитрий Лосев.

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