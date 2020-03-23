Экономика
КомпанияГазпромбанк продаст сооснователю Yota 49% Эльги
Газпромбанк и компания «А-Проперти», принадлежащая сооснователю Yota Альберту Авдоляну, подписали соглашение и купле-продаже 49% Эльгинского угольного проекта.
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Общество
В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом
По данным на 22 марта, в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Общество
Главврача калужской больницы уволят из-за отпуска в Таиланде
Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша уволит главврача областной больницы Владимира Кондюкова, улетевшего в Таиланд в разгар пандемии коронавируса.
Общество
Собянин попросил пожилых москвичей соблюдать домашний режим
На личном сайте мэра Москвы Сергея Собянина появилось обращение к людям, страдающими хроническими заболеваниями, а также к пожилым москвичами.
Политика
В Россию привезли более 25 млн медицинских масок из Китая
Самолет ВКС России доставил первую партию медицинских масок из Китая.
Здоровье
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии
Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могут быть не только демографические особенности страны, но и специфика системы тестирования.
Происшествия
Осужденный в США продюсер Вайнштейн заразился коронавирусом
Финансы
Рубль падает на открытии торгов
Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Путешествия
В РСТ попросили туристов перебронировать, а не аннулировать туры
Российским туристам следует не добиваться возврата денег за неиспользованные из-за коронавируса туры, а просить туроператоров перенести поездки на более поздние сроки, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, выступая в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Политика
Россия решила не запрещать въезд в страну жителям ДНР и ЛНР
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился не распространять на жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) временный запрет на въезд в страну для иностранцев.
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Абрамова развелась с мужем после тяжелой болезни сына
Актриса Татьяна Абрамова в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что развелась со своим первым мужем Сергеем Кулешенко почти сразу, как стало известно о тяжелой болезни младшего сына Александра.
Здоровье
16-летняя москвичка вылечилась от коронавируса
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона
Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха.
Происшествия
В КБР ликвидировали группу боевиков, готовивших теракты
Трое боевиков, готовивших террористические акты, ликвидированы в Кабардино-Балкарии, у них обнаружены оружие и элементы самодельной бомбы, заявили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
Общество
Мишустин призвал пожилых россиян по возможности оставаться дома
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал пожилых россиян внимательно относиться к своему здоровью, избегать людных мест и по возможности оставаться дома.
Происшествия
В Ленобласти от удушья умерла девушка, находящаяся на карантине
17-летняя девушка, находящаяся вместе с родителями на карантине на даче во Всеволожском районе, умерла от удушья, сообщает АН «Оперативное прикрытие».
Экономика
ВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
ВТБ предоставит отсрочку платежей на срок до трех месяцев по кредитным продуктам розничным клиентам, которые в результате пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска.
Финансы
ЦБ продал валюту на 13,7 млрд долларов
ЦБ РФ в рамках мер по снижению волатильности продал на рынке валюту на 13,7 млрд рублей, сообщается на сайте регулятора.
Здоровье
Назвали сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад
Распространение коронавируса на территории России, предположительно, пойдет на спад через два месяца.
Происшествия
На Камчатке пассажирский Як-40 сел на занятую другим самолетом полосу
Пассажирский самолет Як-40 был вынужден сесть на взлетно-посадочную полосу в поселке Тилички на Камчатке, занятую другим самолетом, никто не пострадал, сообщил РИА Новости камчатский транспортный прокурор Дмитрий Лосев.
Общество
Мишустин пообещал ужесточить ответственность за нарушение карантина
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин согласился с необходимостью усилить административную ответственность за нарушение правил по прохождению карантина в связи с распространением коронавируса.
Общество
Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ
Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и еще 5 млрд рублей - на закупку термометров и установок обеззараживания воздуха в федеральных министерствх и ведомтсвах.
Общество
В США тюрьмы из-за коронавируса начали выпускать заключенных
В США некоторые местные тюрьмы на фоне пандемии коронавируса начали выпускать заключенных.
Общество
ВШЭ созовет комиссию по этике из-за слов профессора Матвейчева о «либеральной сволоте»
ВШЭ созовет комиссию по этике из-за слов преподавателя философского факультета Олега Матвейчева о "либеральной сволоте" и 37-м годе.
Общество
В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»
Ставить диагноз "коронавирусная инфекция" будут после первой положительной пробы, которую получат в одной из федеральных или городских лабораторий в Москве.
Авто
В Самарской области раскупили почти все автомобили
В запасниках у самарских автодилеров закончились практически все автомобили, пишет сегодня, 23 марта, «Самарское обозрение».
Происшествия
В Москве покончил с собой дознаватель МВД
В Москве на службе покончил с собой молодой сотрудник МВД, лейтенант полиции, работавший дознавателем.
Политика
Украинский министр здравоохранения сравнил 65-летних с трупами
Украинский министр здравоохранения Илья Емец сравнил людей старше 65 лет с трупами. Такое заявление он сделал в интервью порталу 112.ua.
Кино
Премьера спин-оффа «Ходячих мертвецов» отложена из-за коронавируса
Телеканал AMC отложил запуск дополнительного сезона постапокалиптический сериала Ходячие мертвецы: Мир за пределами.