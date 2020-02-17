Экономика

РБКРБКГазпромбанк проконтролирует расходы подрядчиков «Газпрома»

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Речь идет о договорах подряда и поставках оборудования. Ежегодно «Газпром» тратит на стройку и ремонт большую часть своей инвестпрограммы — почти по 1 трлн руб. Монополия стала вводить сопровождение еще в 2017 году, заключив договор с Газпромбанком.
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с чего всё началось
«Газпром» с 2020 года ввел банковское сопровождение контрактов со всеми российскими контрагентами, которых выбирает по итогам закупок, сообщил
 организатор закупок ООО «ППТК» (принадлежит «Газпрому»).
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Газпромбанк проконтролирует расходы подрядчиков «Газпрома»

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