с чего всё началось

Речь идет о договорах подряда и поставках оборудования. Ежегодно «Газпром» тратит на стройку и ремонт большую часть своей инвестпрограммы — почти по 1 трлн руб. Монополия стала вводить сопровождение еще в 2017 году, заключив договор с Газпромбанком.

Общество Британский медиарегулятор оштрафовал телеканал «НТВ-Мир Балтия» Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал зарегистрированную в Соединенном Королевстве компанию Baltic Media Alliance Limited на £20 тыс. ($26 тыс.) за нарушение правил вещания, допущенное телеканалом "НТВ-Мир Балтия".

Происшествия Начальник московской полиции подал в отставку Генерал-майор Сергей Плахих написал рапорт об отставке с должности заместителя начальника ГУ МВД по Москве — начальника столичной полиции в связи с выходом на пенсию, рассказал РБК источник в главке.

Культура Слепаков посмеялся над борьбой с коррупцией в России Продюсер и автор сценария сериала Семен Слепаков посмеялся в ответ на вопрос об актуальности сериала о коррупции и наказании за нее.

Политика Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Общество Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.

Общество Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».

Происшествия В Омске мужчина на спор обезглавил человека Житель Омска 14 февраля решил доказать знакомому, что ему "не слабо" убить человека, после чего нанес ему несколько ударов ножом и отрезал голову, сообщили в СК по Омской области.

Политика Евросоюз продлил санкции против Белоруссии из-за «репрессий» Отмечается, что речь идет об эмбарго на поставки оружия и санкциях против четырех официальных лиц, подразумевающих заморозку активов и запрет на плездки.

Политика Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции Регионам поставлена задача создать в день голосования по поправкам в Основной закон праздничную атмосферу в целях повышения явки, сообщили два участника семинара.

Культура Автор саундтрека к «Бригаде» Андрей Иванов утонул в Австралии Российский композитор Андрей Иванов, известный как один из создателей музыкального проекта Triplex и автор саундтреков к фильмам и телесериалам, погиб в Австралии.

Шоу-бизнес Бузова получила травму после прыжка в толпу фанатов По сообщениям СМИ, певица и телеведущая Ольга Бузова на одном из последних концертов решила прыгнуть в толпу фанатов со сцены.

Общество Врач-онколог назвала продукты, которые исключила из рациона Как сообщает ToDay News Ufa, Антония Бейтцен Хайнеке, представляющая Центр онкологии в Гамбурге, рассказала, что основу ее рациона составляют овощи, фрукты и цельнозерновые продукты.

Политика В Кремле оценили «особое мнение» судьи КС о правопреемстве СССР Ранее член судейской коллегии предложил не считать Россию правопреемницей СССР, такое мнение он выразил в комментарии к постановлению по делу о компенсации утерянного жилья детям пострадавших от политических репрессий.