Экономика
РБКГазпромбанк проконтролирует расходы подрядчиков «Газпрома»
Речь идет о договорах подряда и поставках оборудования. Ежегодно «Газпром» тратит на стройку и ремонт большую часть своей инвестпрограммы — почти по 1 трлн руб. Монополия стала вводить сопровождение еще в 2017 году, заключив договор с Газпромбанком.
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Общество
Британский медиарегулятор оштрафовал телеканал «НТВ-Мир Балтия»
Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал зарегистрированную в Соединенном Королевстве компанию Baltic Media Alliance Limited на £20 тыс. ($26 тыс.) за нарушение правил вещания, допущенное телеканалом "НТВ-Мир Балтия".
Происшествия
Начальник московской полиции подал в отставку
Генерал-майор Сергей Плахих написал рапорт об отставке с должности заместителя начальника ГУ МВД по Москве — начальника столичной полиции в связи с выходом на пенсию, рассказал РБК источник в главке.
Гаджеты
Экран смартфона Samsung Galaxy Z Flip лопнул на морозе
Как оказалось, пользователь после покупки и распаковки смартфона с хлопком закрыл его, после чего услышал характерный хруст стекла.
Фигурное катание
Тутберидзе рассказала о попытках Загитовой уйти из спорта
Культура
Слепаков посмеялся над борьбой с коррупцией в России
Продюсер и автор сценария сериала Семен Слепаков посмеялся в ответ на вопрос об актуальности сериала о коррупции и наказании за нее.
Политика
Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе
Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни
РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
Происшествия
В Омске мужчина на спор обезглавил человека
Житель Омска 14 февраля решил доказать знакомому, что ему "не слабо" убить человека, после чего нанес ему несколько ударов ножом и отрезал голову, сообщили в СК по Омской области.
Политика
В Кремле отреагировали на высказывания Лукашенко в адрес России
Россия продолжит энергетический диалог с Белоруссией, несмотря на эмоциональные реплики президента республики Александр Лукашенко.
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская публично обратилась к Джигарханяну
Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская впервые после развода решилась на сенсационное признание.
Политика
Евросоюз продлил санкции против Белоруссии из-за «репрессий»
Отмечается, что речь идет об эмбарго на поставки оружия и санкциях против четырех официальных лиц, подразумевающих заморозку активов и запрет на плездки.
Энергетика
Литва в последней инстанции проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд
Литва в последней инстанции - Верховном суде Швеции - проиграла дело о финансовых претензиях к российской компании "Газпром" в размере €1,4 млрд.
Политика
Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции
Регионам поставлена задача создать в день голосования по поправкам в Основной закон праздничную атмосферу в целях повышения явки, сообщили два участника семинара.
Экономика
Украина собралась привлечь $50 млрд инвестиций в ближайшие годы
Как сообщил министр, общая сумма инвестиций, которые страна намерена привлечь за пять лет, составит не менее $50 млрд.
Культура
Автор саундтрека к «Бригаде» Андрей Иванов утонул в Австралии
Российский композитор Андрей Иванов, известный как один из создателей музыкального проекта Triplex и автор саундтреков к фильмам и телесериалам, погиб в Австралии.
Шоу-бизнес
Бузова получила травму после прыжка в толпу фанатов
По сообщениям СМИ, певица и телеведущая Ольга Бузова на одном из последних концертов решила прыгнуть в толпу фанатов со сцены.
Общество
Врач-онколог назвала продукты, которые исключила из рациона
Как сообщает ToDay News Ufa, Антония Бейтцен Хайнеке, представляющая Центр онкологии в Гамбурге, рассказала, что основу ее рациона составляют овощи, фрукты и цельнозерновые продукты.
Происшествия
Врача курганской больницы, отказавшегося помочь пациенту, уволят
Терапевт приемного отделения курганской больницы, читавший книгу во время приема и отказавшийся помогать пациенту, будет уволен из медучреждения.
Футбол
«Зенит» одобрил аренду Кокорина в «Сочи»
Политика
В Кремле оценили «особое мнение» судьи КС о правопреемстве СССР
Ранее член судейской коллегии предложил не считать Россию правопреемницей СССР, такое мнение он выразил в комментарии к постановлению по делу о компенсации утерянного жилья детям пострадавших от политических репрессий.
Происшествия
По числу несчастных случаев с российскими туристами лидирует Россия
Чаще всего в 2019 году несчастные случаи происходили с российскими туристами в России и Таиланде.
Политика
Лавров назвал условия проведения нового нормандского саммита
Новый саммит "нормандской четверки" может состояться после выполнения решений декабрьской встречи, пока особого прогресса нет, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Музыка
Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом
Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.