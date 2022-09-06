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Газпромбанк восстановил работу основных дистанционных сервисов

«Работа основных сервисов восстановлена»,— сообщает банк в своем Telegram-канале.
Коммерсантъ
Мобильное приложение работает, при этом совершить перевод на карту Газпромбанка с помощью карт двух разных банков через СБП не удалось.
РБК
В пресс-службе банка позднее подтвердили, что в первой половине дня у части клиентов «могли наблюдаться ограничения в работе дистанционных сервисов Газпромбанка».
РБК
«К настоящему моменту проблема практически устранена, работа основных сервисов восстановлена. Приносим извинения клиентам за временные неудобства», — заявил представитель Газпромбанка.
Frank Media

Подробнее о событии

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