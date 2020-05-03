Общество

BFM.ruBFM.ruГазпромовский «Академик Черский» дошел до Балтийска

Еще в начале февраля строительное судно стояло в порту Находка. На рейде Балтийска строительное судно может заправиться топливом и взять на борт дополнительный экипаж, пишет агентство. Затем «Академик Черский» может быть использован для достройки газопровода «Северный поток — 2» в Балтийском море.
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В районе Балтийска встал на якорь трубоукладчик, который хотят использовать для достройки «Северного потока-2»

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