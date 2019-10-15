Общество

Lenta.ruLenta.ru«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Начальник департамента 335 «Газпрома» Павел Крылов поддержал идею и рассказал, что австрийское оборудование «стоит мертвым грузом». «Дистанционно через спутник отключено, просто в металлолом превратились», — пожаловался он.
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«Газпрому» принудительно отключили зарубежную технику через спутник

Газета.Ru13:49

«Газпрому» отключили иностранные компрессоры через спутник

РИА Новости17:40

«Газпром» заменит все иностранные компрессоры после инцидента с их отключением со спутника

ТАСС15:50

В «Газпроме» рассказали об отключении своего оборудования из-за рубежа

RT на русском15:40

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РБК21:23

Газпрому принудительно отключили иностранное оборудование через спутник

Взгляд.ру13:16

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Lenta.ru12:43
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В августе-начале сентября 1945 года была проведена Маньчжурская стратегическая наступательная операция советских войск с целью разгрома японской Квантунской армии, освобождения северо‑восточных и северных провинций Китая (Маньчжурии и Внутренней Монголии), Ляодунского полуострова, Кореи, ликвидации плацдарма агрессии и крупной военно-экономической базы Японии на азиатском континенте.
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Федун назвал среди задач «Спартака» победу в чемпионате к 2022 году

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Человек-паук и Веном встретятся в одном фильме

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«Победа» поднимает в среднем на 40% цены на рейсы в Россию

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В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций

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Газета.Ru вчера в 04:44
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Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы

Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 22:52
Общество

Названы регионы России с самыми высокими ценами на хлеб

Самые высокие цены на хлеб в России зафиксированы в Санкт-Петербурге, а самые низкие — в Перми и Нижнем Новгороде.
RT на русском 21:59
Авто

Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на моторы

На американском рынке отзывная кампания затрагивает 2,3 млн моделей Hyundai, выпущенных с 2011 по 2019 год и 1,8 млн — Kia, произведенных в то же время.
32CARS.ru 06:51
Общество

Минюст требует ликвидировать движение «За права человека»

Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.
Коммерсантъ 09:32
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Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР

Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.
РИА Новости 12:05
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Стрим: League of Legends – Сильно утренние «шахматы»

Участвуем в рейтинговых боях Garro решил лишний раз не церемониться и с самого утра отправиться сражаться с другими игроками в Teamfight Tactics, крайне популярный дополнительный режим для MOBA League of Legends.
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Армия и оружие

Байден раскритиковал решение Трампа вывести войска из Сирии

Бывший вице-президент США Джо Байден отметил, что на месте главы Соединенных Штатов Дональда Трампа не выводил бы американские войска с сирийской территории.
Российская газета 22:22
Политика

Баку принимает VII саммит Тюркского совета

Вестник Кавказа 02:44
Футбол

Швеция — Испания 1:1

Сборная Испании сыграла вничью с командой Швеции в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 16:36
Кино

«Джокер» снова возглавил российский прокат

Фильм "Джокер" Тодда Филлипса снова возглавил российский бокс-офис на второй неделе после премьеры, сообщает kinobusiness.com.
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Ученые планируют запустить первый космический лифт к 2050 году

Ученые же рассчитывают сократить стоимость этих расходов до 100 долларов, заменив ракеты космическим лифтом.
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Политика

Грызлов предупредил об угрозе обострения ситуации в Донбассе

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Операционная система Huawei может стать конкурентом iOS и Android

Как известно, операционная система HarmonyOS была выпущена компанией Huawei из-за санкций США и несмотря на некоторое затишье со стороны властей США, китайская компания все-таки начала предлагать свои устройства с новой ОС.
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Live: запуск ракеты Electron в рамках миссии As The Crow Flies

Успешный запуск укрепит позиции Rocket Lab — частной космической компании из США, которая хочет завоевать рынок с помощью своей недорогой ракеты Electron.
Naked Science 16:40
Происшествия

В Орске нашли расчлененное тело женщины

Расчлененное тело женщины нашли в понедельник жители Орска (Оренбургская область).
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Электронные сигареты могут признать менее вредными

У производителей всех видов электронных сигарет может появиться право писать на упаковках своей продукции о преимуществах над обычными табачными изделиями.
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Зои Кравиц исполнит роль женщины-кошки в новом Бэтмене

Даже Холли Берри не удалось побить рекорд Мишель. Также на участие в новом Бэтмене утверждены Джеффри Райт и Джона Хилл.
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На Урале найдена мертвой девушка, поехавшая продавать машину

В поисковом отряде "Прорыв" сообщили, что обнаружили мертвой жительницу Екатеринбурга, отправившуюся пять дней назад продавать свой автомобиль потенциальному покупателю.
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В Рязанской области вместо НТВ пустили в эфир эротический канал

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Политика

Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.
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Кортеж Путина в ОАЭ сопроводили машины ДПС

Кортеж президента России Владимира Путина в Абу-Даби сопроводили местные полицейские автомобили с надписью ДПС на русском языке на капоте.
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Глава Болгарского футбольного союза подал в отставку после скандала

Дорогой ценой обошлась выходка болгарских болельщиков во время матча против Англии для президента БФС Борислава Михайлова.
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Происшествия

В Индии нашли похороненного заживо младенца

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ВС отменил возврат в прокуратуру дела экс-бухгалтера «Седьмой студии»

Президиум Верховного суда (ВС) признал незаконным решение Мещанского суда Москвы вернуть в прокуратуру уголовное дело в отношении экс-главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, которая обвиняется в хищении бюджетных средств.
РБК 19:51
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