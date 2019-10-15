Общество

Lenta.ruLenta.ru«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Начальник департамента 335 «Газпрома» Павел Крылов поддержал идею и рассказал, что австрийское оборудование «стоит мертвым грузом». «Дистанционно через спутник отключено, просто в металлолом превратились», — пожаловался он.
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«Газпром» заменит оборудование после отключения компрессоров со спутника

РБКвчера в 21:23

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Газета.Ruвчера в 13:49

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ТАССвчера в 15:50

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Lenta.ruвчера в 12:43
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Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон приехали на прием на тук-туке

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Первые смартфоны Xiaomi уже получили новую MIUI 11

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Из журнала отозвали статью о привлекательности женщин на каблуках. Соответствующее исследование французские ученые провели еще в 2014 году.
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Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
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«Победа» поднимает в среднем на 40% цены на рейсы в Россию

Билеты на рейсы лоукостера «Победа» из зарубежных аэропортов в Россию подорожают на 25 евро.
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Несколько десятков человек вышли к зданию администрации города.
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Общество

Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы

Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Xiaomi 15 октября начала продажи холодильников

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В качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» властям Украины пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, пишет «Страна.uа».
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Астронавты NASA Кристина Кук и Джессика Меир совершат в четверг или в пятницу выход в космос с Международной космической станции (МКС) для замены одного из блоков системы энергопитания.
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ВМФ России получит асимметричное преимущество благодаря «Циркону»

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Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Газета.Ru вчера в 15:57
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Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.
РИА Новости вчера в 12:05
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Манчини повторил рекорд 80-летней давности

Роберто Манчини стал вторым тренером сборной Италии, кому удалось победить в девять официальных матчах подряд.
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ЦБ поможет банкам проверять благонадежность клиентов

ЦБ создаст специальную платформу для проверки благонадежности российских компаний для банков.
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В России мигрант два года насиловал и шантажировал 15-летнюю девочку

Lenta.ru вчера в 05:07
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Российские военные полицейские на бронеавтомобилях "Тигр" впервые организовали патруль в сирийском городе Манбидж в восточной части провинции Алеппо, сообщил журналистам офицер военной полиции Вооруженных сил РФ Сафар Сафаров.
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Армия и оружие

Сбежавшие из Сирии американцы оставили непристойный «привет» россиянам

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Общество

Названы регионы России с самыми высокими ценами на хлеб

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Авто

Новый Volkswagen Golf рассекретили до премьеры

Хэчбек Volkswagen Golf восьмого поколения, чья премьера состоится 24 октября, впервые показали без камуфляжа.
Автоновости дня вчера в 05:21
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