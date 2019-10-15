Общество
Lenta.ru«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Начальник департамента 335 «Газпрома» Павел Крылов поддержал идею и рассказал, что австрийское оборудование «стоит мертвым грузом». «Дистанционно через спутник отключено, просто в металлолом превратились», — пожаловался он.
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Гаджеты
Первые смартфоны Xiaomi уже получили новую MIUI 11
В списке последних оказались Redmi 7, Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro и Redmi K20, а из моделей Xiaomi в списке оказались Xiaomi Mi 8, Mi Mix 2S, Mi 9 SE, Mi Mix 2 и Mi Max 3. Между тем в тестовой сборке MIUI 9.10.14 появилась информация о смартфонах и планшетах, для которых обновление больше выпускать не будут.
Футбол
Министр спорта Франции просит УЕФА наказать сборную Турции
Министр спорта Франции Роксана Марасиняну призвала УЕФА вынести наказание сборной Турции после матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Франции.
Происшествия
На Урале найдена мертвой девушка, поехавшая продавать машину
В поисковом отряде "Прорыв" сообщили, что обнаружили мертвой жительницу Екатеринбурга, отправившуюся пять дней назад продавать свой автомобиль потенциальному покупателю.
Наука
Ученые провели исследование о привлекательности женщин на каблуках
Из журнала отозвали статью о привлекательности женщин на каблуках. Соответствующее исследование французские ученые провели еще в 2014 году.
Здоровье
Все обследования сердца и сосудов на Сахалине скоро сделают бесплатными
Человек приходит, получает полное обследование бесплатно.
Шоу-бизнес
56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила фанатов фото в купальнике
56-летняя актриса Елена Валюшкина в последнее время будоражит фанатов своими публикациями.
Общество
Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре
Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
Транспорт
«Победа» поднимает в среднем на 40% цены на рейсы в Россию
Билеты на рейсы лоукостера «Победа» из зарубежных аэропортов в Россию подорожают на 25 евро.
Киберспорт
Riot Games может выпустить коллекционную карточную игру по вселенной League of Legends
Происшествия
Жители Красноярска вышли на народный сход из-за циничного убийства
Несколько десятков человек вышли к зданию администрации города.
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало карту расстановки сил в Сирии
Происшествия
Главу Новочеркасска задержали по подозрению в коррупции, заявил источник
Общество
Россияне простились с космонавтом Алексеем Леоновым
В подмосковных Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны простились с дважды Героем Советского Союза космонавтом Алексеем Леоновым, сообщает «360».
Гаджеты
Xiaomi 15 октября начала продажи холодильников
Политика
Глава МИД Украины описал альтернативу «формуле Штайнмайера»
В качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» властям Украины пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, пишет «Страна.uа».
Происшествия
В гараже в Оренбурге нашли более четырех тысяч черепах
Космос
Выход в открытый космос впервые совершат две женщины-астронавта
Астронавты NASA Кристина Кук и Джессика Меир совершат в четверг или в пятницу выход в космос с Международной космической станции (МКС) для замены одного из блоков системы энергопитания.
Политика
Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа
Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден считает, что в случае переизбрания президента Дональда Трампа в 2020 году альянс НАТО перестанет существовать.
Армия и оружие
ВМФ России получит асимметричное преимущество благодаря «Циркону»
Military Watch Magazine считает, что запуск "Циркона" изменит соотношение сил между США и Россией.
Происшествия
В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь
Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.
Футбол
Манчини повторил рекорд 80-летней давности
Роберто Манчини стал вторым тренером сборной Италии, кому удалось победить в девять официальных матчах подряд.
Экономика
ЦБ поможет банкам проверять благонадежность клиентов
ЦБ создаст специальную платформу для проверки благонадежности российских компаний для банков.
Происшествия
В России мигрант два года насиловал и шантажировал 15-летнюю девочку
Армия и оружие
Российская военная полиция впервые провела патрулирование в Манбидже
Российские военные полицейские на бронеавтомобилях "Тигр" впервые организовали патруль в сирийском городе Манбидж в восточной части провинции Алеппо, сообщил журналистам офицер военной полиции Вооруженных сил РФ Сафар Сафаров.
Армия и оружие
Сбежавшие из Сирии американцы оставили непристойный «привет» россиянам
Общество
Названы регионы России с самыми высокими ценами на хлеб
Авто
Новый Volkswagen Golf рассекретили до премьеры
Хэчбек Volkswagen Golf восьмого поколения, чья премьера состоится 24 октября, впервые показали без камуфляжа.