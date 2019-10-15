Общество
Lenta.ru«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Начальник департамента 335 «Газпрома» Павел Крылов поддержал идею и рассказал, что австрийское оборудование «стоит мертвым грузом». «Дистанционно через спутник отключено, просто в металлолом превратились», — пожаловался он.
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Раскрыты технические характеристики нового флагмана Realme X2 Pro
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Парфенов отказался от бренда «Намедни» на YouTube из-за претензий НТВ
Новый сезон проекта Леонида Парфенова на YouTube будет выходить без названия «Намедни».
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Турция объяснилась за встречу Эрдогана с депутатами из Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не проводил отдельную встречу с депутатами Госдумы из Крыма Натальей Поклонской и Русланом Бальбеком, а случайно пожал им руки.
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Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия 08:42
Политика
Путину устроили пышный прием в Саудовской Аравии
Власти Саудовской Аравии устроили пышный прием президенту России Владимиру Путину, прибывшему в Эр-Рияд с государственным визитом, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 07:49
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Сборная Украины переиграла Португалию и вышла на Евро-2020
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Московский Комсомолец вчера в 16:47
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Стал известен размер пенсии Бориса Моисеева
Певец Борис Моисеев получает пенсию 50 тыс. рублей в месяц, рассказал организатор концертов исполнителя Сергей Лавров.
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Политика
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии
«Президенты России и Турции высказались за продолжение процесса политического урегулирования в Сирии и выразили намерения способствовать созыву Конституционного комитета под эгидой ООН в конце октября в Женеве», — говорится в сообщении.
RT на русском 16:01
Происшествия
Глава администрации Новочеркасска задержан за взятку
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Наука
Создан биосенсор с рекордной чувствительностью
Российские ученые создали материал с рекордным показателем длины пробега поверхностных плазмон-поляритонов — 200 микрометров.
Индикатор 12:22
Футбол
Сборная Армении разгромно проиграла Финляндии в отборе Евро-2020
В матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020 сборная Финляндии дома одержала разгромную победу над командой Армении со счетом 3:0. В составе финнов дубль оформил Теему Пукки.
Нева Спорт 13:59
Культура
Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя
Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».
АБН 11:39
Футбол
Вратарь сборной Кипра пообещал болеть за Артема Дзюбу
Голкипер сборной Кипра Урко Пардо заявил, что теперь будет болеть за форварда российской сборной Артема Дзюбу в бомбардирской гонке отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Петербургский дневник 05:05
Футбол
«Реал» рассказал о травме Модрича
«Реал» посредством официального сайта рассказал о состоянии полузащитника Луки Модрича.
Евро-футбол.ру 15:43
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Близкие Анастасии Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Близкие Анастасии Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы.
Pravda.Ru 05:08
Экономика
Группа ПИК запустила сервис по срочному выкупу квартир на вторичном рынке
Группа ПИК запустила сервис «ПИК-Брокер», который занимается выкупом и продажей готовых квартир, обратил внимание корреспондент РБК.
РБК 02:00
Авто
В России поступил в продажу обновленный кроссовер Lexus RX
Россияне могут приобрести кроссовер премиум-класса Lexus RX в комплектациях — RX 300, RX 300 AWD, RX 350 AWD, RX 450h AWD.
32CARS.ru 14:50
Общество
Агент рассказал о состоянии прооперированной Тотьмяниной
Агент чемпионки Олимпийских игр по фигурному катанию Татьяны Тотьмяниной Анастасия Драпеко прокомментировал информацию о том, что бывшая спортсменка перенесла операцию в онкологическом центре.
Газета.Ru 09:32
Здоровье
Минздрав подготовил памятку для получения незарегистрированных лекарств
В Минздраве России подготовили памятку для родителей и законных представителей детей, нуждающихся в незарегистрированных на территории страны психотропных лекарствах.
RT на русском 18:19
Авто
На продажу выставили редкий дизельный ВАЗ-2104
В продаже появилась редкая модификация «четверки» от отечественного «АвтоВАЗа» с индексом 21045 и полуторалитровым дизельным мотором.
Motor 10:05
Кино
В сети появились изображения обновлённого дизайна Соника из фильма
Мир фантастики 04:19
Общество
Попавшие под санкции компании и бизнесмены получат специальные законы
Министерство финансов предложило законодательно выделить граждан и компании под западными санкциями в особую категорию — на них будут распространяться «специальные» нормы законодательства.
РБК 09:07
Политика
Контактная группа не согласовала новую дату разведения сил в Донбассе
Глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе Руслан Якубов сообщил, что членам контактной группы не удалось согласовать новую дату разведения сил и средств в регионе, пишет РИА Новости.
Аргументы и Факты 12:00
Армия и оружие
Замглавы ООН заявила о возросших рисках начала ядерной войны
Ситуация, при которой существуют риски ядерной конфронтации в мире, набирает обороты, о чем заявляют многие аналитические организации и эксперты по контролю над вооружениями.
РБК 16:10
Армия и оружие
Путина вновь объявили хозяином Ближнего Востока
Турция, вторгнувшаяся в Сирию для борьбы с курдскими формированиями, могла непреднамеренно подарить президенту России Владимиру Путину стратегическую победу на Ближнем Востоке.
Lenta.ru 12:53
Футбол
Рэпер Баста стал владельцем ростовского футбольного клуба СКА
РИА Новости 02:56