Общество
Lenta.ru«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Начальник департамента 335 «Газпрома» Павел Крылов поддержал идею и рассказал, что австрийское оборудование «стоит мертвым грузом». «Дистанционно через спутник отключено, просто в металлолом превратились», — пожаловался он.
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Происшествия
Полиция Японии предупредила об опасности дверных глазков
Мужчина проследил за объектом симпатии и решил наблюдать за женщиной через дверной глазок, используя монокуляр.
Народные новости вчера в 20:10
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Происшествия
Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой
Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
Московский Комсомолец вчера в 04:25
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru вчера в 14:48
Общество
Названы регионы России с самыми высокими ценами на хлеб
RT на русском вчера в 21:59
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 14 октября в 01:03
Спорт
Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб
Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.
Inc-news.ru вчера в 09:53
Общество
Россиянам пообещали теплый ноябрь
В Краснодарском крае и южной части Крыма ожидается более низкая температура, чем обычно в ноябре.
Lenta.ru 01:05
Общество
МВД предложило продавать «красивые» номера через портал госуслуг
МВД предложило продавать госномера при регистрации автомобиля через платформу госуслуг.
РБК вчера в 15:02
Политика
Путин пригласил Эрдогана в Россию
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил в Россию турецкого лидера Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 16:13
Армия и оружие
ВМС Швеции перепутали сигнал сломанного буя с иностранной подлодкой
Шведская подводная лодка спутала сигнал метеорологического буя с иностранной субмариной и спровоцировала проведение масштабной военной операции.
Известия вчера в 21:41
Культура
Третьяковка открывает самую большую выставку Поленова
Что же касается талантов Поленова-архитектора, то их демонстрируют в залах Новой Третьяковки многочисленные авторские эскизы и мультимедийная инсталляция.
Ведомости вчера в 17:12
Здоровье
Медики перечислили пять «едва заметных» признаков рака кишечника
Симптомы рака кишечника могут быть практически незаметными и не обязательно заставляют пациентов чувствовать себя плохо, утверждают специалисты из Национального центра здравоохранения Великобритании.
Суть событий вчера в 07:59
Происшествия
В крови насмерть сбитого полицейскими ребенка нашли алкоголь
Lenta.ru вчера в 13:33
Происшествия
Похитили и привязали к столбу: архангельская полиция пресекла самосуд
35-летний житель Архангельска стал жертвой самосуда — мужчину сначала похитили из дома, а затем привязали к столбу и избили на глазах у толпы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 11:26
Наука
Открыто средство против смертельного инфаркта
Международная группа ученых раскрыла механизм некроза, который развивается при сердечном приступе и инсульте.
Lenta.ru 00:43
Авто
В России обновленный кроссовер Lexus RX поступил в продажу
Российские дилеры Lexus начали продажи обновленного кроссовера Lexus RX.
Автоновости дня вчера в 09:47
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Известия вчера в 22:40
Политика
Журналист из Токио призвал Россию признать ошибкой разгром Японии в 1945-м
В августе-начале сентября 1945 года была проведена Маньчжурская стратегическая наступательная операция советских войск с целью разгрома японской Квантунской армии, освобождения северо‑восточных и северных провинций Китая (Маньчжурии и Внутренней Монголии), Ляодунского полуострова, Кореи, ликвидации плацдарма агрессии и крупной военно-экономической базы Японии на азиатском континенте.
РИА Новости вчера в 21:00
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Шоу-бизнес
Раскрыт размер пенсии, которую получает Борис Моисеев
Ранее СМИ сообщали, что заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная получает пенсию в размере 50 тыс. рублей.
Московский Комсомолец 14 октября в 19:34
Общество
Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности
Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».
Ведомости 14 октября в 05:57
Здоровье
Доктор Мясников назвал лекарства-пустышки, назначаемые в России
Мясников рассказал, что препараты, которые не считаются эффективными, действительно продолжают назначать врачи, придерживаясь мнения, что они помогают при лечении.
Вечерний курьер 01:19
Политика
Спецдокладчик ООН объявил о психологических пытках в отношении Ассанжа
По словам Мельцера, посетившего Ассанжа с медиками в британской тюрьме в мае этого года, основатель Wikileaks подвергался "психологическим пыткам" в течение долгого времени, и в соответствии с Конвенцией против пыток страны, которые в течение последних лет несли ответственность за его судьбу, должны провести соответствующее расследование.
Интерфакс вчера в 22:45
Шоу-бизнес
Агния Кузнецова впервые станет мамой
Сама же Агния Кузнецова не комментирует радостное событие.
RuNews24.ru вчера в 09:21
Авто
В октябре 8 компаний изменили цены на автомобили в России
В первой половине октября аналитики зафиксировали изменение цен на восемь официально представленных в России автомобильных марок.
SpeedMe вчера в 23:35
Политика
Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа
Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден считает, что в случае переизбрания президента Дональда Трампа в 2020 году альянс НАТО перестанет существовать.
РИА Новости вчера в 22:08