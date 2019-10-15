Общество

Lenta.ruLenta.ru«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Начальник департамента 335 «Газпрома» Павел Крылов поддержал идею и рассказал, что австрийское оборудование «стоит мертвым грузом». «Дистанционно через спутник отключено, просто в металлолом превратились», — пожаловался он.
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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:57

«Газпрому» отключили иностранные компрессоры через спутник

РИА Новостивчера в 17:40

В «Газпроме» рассказали об отключении своего оборудования из-за рубежа

RT на русскомвчера в 15:40

«Газпром» заменит все иностранные компрессоры после инцидента с их отключением со спутника

ТАССвчера в 15:50

«Газпрому» принудительно отключили зарубежную технику через спутник

Газета.Ruвчера в 13:49

Газпрому принудительно отключили иностранное оборудование через спутник

Взгляд.рувчера в 13:16

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Lenta.ruвчера в 12:43
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 03:48, Вашингтон
Происшествия

Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой

Московский Комсомолец вчера в 04:25
Политика

Росгвардию проверят на полиграфе

Устанавливается обязанность военнослужащих, сотрудников, работников и служащих Росгвардии проходить проверку с использованием детектора лжи, а также представлять информацию, необходимую для обеспечения собственной безопасности Росгвардии.
REGNUM 03:26
Общество

Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы

Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Политика

«Растущая сверхдержава Ближнего Востока»: западные СМИ о визите Путина в Эр-Рияд и Абу-Даби

Западные и, в первую очередь, американские СМИ в основном критикуют американского лидера за этот вывод войск, который фактически, по крайней мере, так считают противники Трампа в США, отдал Сирию и, не исключено, весь Ближний Восток России на блюдечке с голубой каемочкой.
Expert.ru 03:20
Общество

Средняя продолжительность жизни россиян достигла 73,6 года

Средняя продолжительность жизни россиян увеличилась до 73,6 года за восемь месяцев 2019 года, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Минздрава России.
ТАСС 03:13
Общество

В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь

В большинстве российских регионов погода в ноябре будет теплее обычного, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
РИА Новости 01:47
Происшествия

Учительница задержана в Москве за жестокое обращение со школьником

Интерфакс вчера в 18:01
Хоккей

Тарасенко и Барбашев встретились с Трампом в Белом доме

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме хоккеистов клуба "Сент-Луис Блюз".
Pravda.Ru 03:11
Шоу-бизнес

Сафронов заявил о «больших проблемах с лицом» у Ротару из-за пластики

Известный художник Никас Сафронов заявил о "больших проблемах" с лицом певицы Софии Ротару.
Экономика сегодня вчера в 06:48
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
ЖКХ

В России может появиться единая платежка по ЖКУ

Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.
Известия 14 октября в 19:15
Спорт

Российская фигуристка Кошевая дисквалифицирована на два года

Российская фигуристка Александра Кошевая дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
РИА Новости 03:15
Происшествия

В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Семья из Нидерландов девять лет прожила в подвале, пока один из сыновей не сбежал и не попросил в трактире помощи.
Известия вчера в 22:40
Общество

Россиянам показали порно вместо передачи на НТВ

Безобразие в эфире длилось 15 минут. Уже даже названа причина ЧП: человеческий фактор, были неверно подключены кабели к оборудованию.
ToDay News Ufa вчера в 14:40
Здоровье

Доктор Мясников назвал лекарства-пустышки, назначаемые в России

Мясников рассказал, что препараты, которые не считаются эффективными, действительно продолжают назначать врачи, придерживаясь мнения, что они помогают при лечении.
Вечерний курьер 01:19
Экономика

Российское зерно переведут в токены после хищений на элеваторах

РБК вчера в 07:16
Политика

В Чечне отреагировали на сообщения о «зачистке» окружения Кадырова

Чеченские власти считают «фейком» сообщения о задержаниях представителей властных структур республики, которые якобы входят в ближайшее окружение Рамзана Кадырова.
URA.Ru 14 октября в 13:16
Политика

В США лидеры демократов на дебатах высказались за импичмент Трампа

В ходе дебатов лидеры предвыборной гонки среди демократов в США единодушно выступили за импичмент президенту США Дональду Трампу.
Известия вчера в 21:40
Общество

Россияне простились с космонавтом Алексеем Леоновым

В подмосковных Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны простились с дважды Героем Советского Союза космонавтом Алексеем Леоновым, сообщает «360».
Ридус вчера в 05:00
Авто

В России поступил в продажу обновленный кроссовер Lexus RX

Новинка выставлена на продажу в четырех вариациях: RX 300, RX 300 AWD, RX 350 AWD, RX 450h AWD и девяти модификациях с ценообразованием от 3 млн 389 тысяч до 5 млн 574 тысяч рублей.
Pnzdrive вчера в 23:59
Политика

Эрдоган приедет в Россию в октябре

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган может приехать в Россию до конца этого месяца.
Lenta.ru 03:06
Происшествия

В Красноярске арестовали второго подозреваемого в избиении до смерти

РИА Новости 02:10
Армия и оружие

Франция заявила о намерении остановить турецкую операцию в Сирии

Франция приложит больше усилий, чтобы остановить наступление Турции в северо-восточных районах Сирии.
Известия 14 октября в 01:00
Гаджеты

Назван быстрый способ повысить производительность смартфона

"Привычка регулярно удалять ненужные снимки — быстрый, простой и бесплатный способ сохранить высокую работоспособность вашего устройства", - пояснил представитель компании Алексей Федоров.
РЕН ТВ вчера в 21:11
Экономика

Евтушенков и партнеры получат эксклюзив на «Ессентуки»

По данным Euromonitor за 2018 год, которые приводит газета, "Ессентуки" были на 14-м месте среди российских брендов воды с долей 1,2%.
РБК 03:13
Транспорт

«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%

Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
Интерфакс 01:21
Шоу-бизнес

Заворотнюк отказалась от вакцины Фриске, пишут СМИ

Актриса Анастасия Заворотнюк отказалась принимать экспериментальную вакцину, которую использовала при лечении от онкологического заболевания певица Жанна Фриске, передает сайт kp.ru со ссылкой на источник в окружении звезды.
Газета.Ru 03:17
Происшествия

Под Челябинском в ДТП погиб владелец крупного кондитерского холдинга

РБК 03:22
Кино

Нил Патрик Харрис присоединился к актёрскому составу «Матрицы 4»

Ранее к актёрскому составу «Матрицы 4» присоединился американский актёр Яхья Абдул-Матин II, известный по роли Чёрной Манты в фильме «Аквамен».
Игромания.ру 02:57
Политика

Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой в регионах

«Если в дальнейшем кто-то будет пойман на манипуляции статистикой, последствия будут весьма и весьма неприятные», — добавил он.
RT на русском 14 октября в 08:25
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