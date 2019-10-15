Общество

Lenta.ruLenta.ru«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Начальник департамента 335 «Газпрома» Павел Крылов поддержал идею и рассказал, что австрийское оборудование «стоит мертвым грузом». «Дистанционно через спутник отключено, просто в металлолом превратились», — пожаловался он.
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В «Газпроме» рассказали об отключении своего оборудования из-за рубежа

RT на русском15:40

«Газпром» раскрыл детали отключения импортной техники через спутник

РБК18:01

«Газпром» заменит все иностранные компрессоры после инцидента с их отключением со спутника

ТАСС15:50

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Газета.Ru13:49

Газпрому принудительно отключили иностранное оборудование через спутник

Взгляд.ру13:16

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Lenta.ru12:43
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Турция объяснилась за встречу Эрдогана с депутатами из Крыма

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Инженер считает, что если придать спиральному двигателю достаточную мощность и дать ему время, то с помощью ускорителя частиц он мог бы достичь почти световых скоростей.
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В Детской городской больнице №42 Московского района Нижнего Новгорода завершился капитальный ремонт.
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Молодёжная сборная России разгромила Эстонию в матче отбора на ЧЕ-2021

Сборная России по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Эстонии в матче квалификации чемпионата Европы — 2021 среди игроков до 21 года.
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Происшествия

Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой

В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
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Общество

Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности

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Рэпер Баста стал владельцем футбольного клуба СКА

Петербургский дневник 03:06
Гаджеты

Apple анонсировала выпуск бюджетного смартфона iPhone SE 2

Американская корпорация Apple анонсировала выпуск бюджетного смартфона iPhone SE 2. В продаже гаджет появится в начале 2020 года.
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Выяснен размер пенсии Бориса Моисеева

Заслуженный артист России Борис Моисеев отпраздновал в этому году свое 65-летие. СМИ узнали, какой размер пенсии у певца.
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Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
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Армия и оружие

Сирийская армия встретилась с отступающими американскими военными

Войска сирийской арабской армии встретились с отступающими американскими военными на трассе, соединяющей города Манбидж и Кобани на северо-востоке Сирии.
Дождь 01:39
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У Зеленского упал рейтинг на Украине

Социологи из Украины зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского.
Газета.Ru вчера в 15:00
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Близкие Анастасии Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Близкие Анастасии Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы.
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Зои Кравиц исполнит роль женщины-кошки в новом Бэтмене

Даже Холли Берри не удалось побить рекорд Мишель. Также на участие в новом Бэтмене утверждены Джеффри Райт и Джона Хилл.
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Таджикский мигрант два года насиловал 15-летнюю школьницу в Уфе

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Сланцевая революция в США подошла к концу

Самый медленный рост добычи за четыре последних года является очередным свидетельством того, что стремительный рост добычи сланцевой нефти подошел к концу.
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Политика

Эрдоган назвал дату последнего этапа поставок С-400

Последняя партия российских зенитно-ракетных комплексов С-400 поступит в Турцию в ноябре-декабре.
РБК 18:25
Общество

ВС отменил возврат в прокуратуру дела экс-бухгалтера «Седьмой студии»

Президиум Верховного суда (ВС) признал незаконным решение Мещанского суда Москвы вернуть в прокуратуру уголовное дело в отношении экс-главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, которая обвиняется в хищении бюджетных средств.
РБК 19:51
Политика

Националисты дали Зеленскому 10 дней для выполнения их требований

Националисты выдвинули ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому: глава государства должен выполнить выдвинутые условия через 10 дней, или радикалы перейдут к крайним мерам вплоть до свержения главы государства.
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Картонный Дзюба посетил лекцию в московском университете

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Общество

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Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
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В России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента

С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Lenta.ru вчера в 07:47
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В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь

Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Газета.Ru 15:57
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Минздрав создал памятку для родителей детей, нуждающихся в лекарствах

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"Проект указа уполномочивает правительство РФ провести эксперимент с 1 марта 2020 года, предусматривающий в том числе выпуск, выдачу, с привлечением многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории города Москвы, паспорта гражданина РФ в виде материального носителя с чипом и мобильного приложения", - говорится в пояснительной записке к документу.
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