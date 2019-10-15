Общество
Lenta.ru«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Начальник департамента 335 «Газпрома» Павел Крылов поддержал идею и рассказал, что австрийское оборудование «стоит мертвым грузом». «Дистанционно через спутник отключено, просто в металлолом превратились», — пожаловался он.
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Политика
Турция объяснилась за встречу Эрдогана с депутатами из Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не проводил отдельную встречу с депутатами Госдумы из Крыма Натальей Поклонской и Русланом Бальбеком, а случайно пожал им руки.
Транспорт
Авиакомпания «Победа» значительно поднимет цены на билеты
Российская авиакомпания-лоукостер "Победа" на 40 процентов поднимет цены на билеты своих рейсов.
Армия и оружие
Появилось фото российского патруля у Манбиджа на северо-востоке Сирии
Reuters опубликовало фотографию военных патрулей, на которых развел российские и сирийские флаги.
Происшествия
В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК
Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе отреагировал на информацию о своем внебрачном сыне
Некоторое время назад в Сети появилась информация о том, что у прославленного артиста балета растет 19-летний внебрачный сын.
Космос
Инженер NASA придумал двигатель для межзвездных перелетов
Инженер считает, что если придать спиральному двигателю достаточную мощность и дать ему время, то с помощью ускорителя частиц он мог бы достичь почти световых скоростей.
Здоровье
Завершился ремонт в Детской городской больнице №42 в Нижнем Новгороде
В Детской городской больнице №42 Московского района Нижнего Новгорода завершился капитальный ремонт.
Футбол
Молодёжная сборная России разгромила Эстонию в матче отбора на ЧЕ-2021
Сборная России по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Эстонии в матче квалификации чемпионата Европы — 2021 среди игроков до 21 года.
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Общество
Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности
Футбол
Рэпер Баста стал владельцем футбольного клуба СКА
Гаджеты
Apple анонсировала выпуск бюджетного смартфона iPhone SE 2
Американская корпорация Apple анонсировала выпуск бюджетного смартфона iPhone SE 2. В продаже гаджет появится в начале 2020 года.
Шоу-бизнес
Выяснен размер пенсии Бориса Моисеева
Заслуженный артист России Борис Моисеев отпраздновал в этому году свое 65-летие. СМИ узнали, какой размер пенсии у певца.
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
Армия и оружие
Сирийская армия встретилась с отступающими американскими военными
Войска сирийской арабской армии встретились с отступающими американскими военными на трассе, соединяющей города Манбидж и Кобани на северо-востоке Сирии.
Политика
У Зеленского упал рейтинг на Украине
Социологи из Украины зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского.
Шоу-бизнес
Близкие Анастасии Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Близкие Анастасии Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы.
Кино
Зои Кравиц исполнит роль женщины-кошки в новом Бэтмене
Даже Холли Берри не удалось побить рекорд Мишель. Также на участие в новом Бэтмене утверждены Джеффри Райт и Джона Хилл.
Происшествия
Таджикский мигрант два года насиловал 15-летнюю школьницу в Уфе
Энергетика
Сланцевая революция в США подошла к концу
Самый медленный рост добычи за четыре последних года является очередным свидетельством того, что стремительный рост добычи сланцевой нефти подошел к концу.
Политика
Эрдоган назвал дату последнего этапа поставок С-400
Последняя партия российских зенитно-ракетных комплексов С-400 поступит в Турцию в ноябре-декабре.
Общество
ВС отменил возврат в прокуратуру дела экс-бухгалтера «Седьмой студии»
Президиум Верховного суда (ВС) признал незаконным решение Мещанского суда Москвы вернуть в прокуратуру уголовное дело в отношении экс-главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, которая обвиняется в хищении бюджетных средств.
Политика
Националисты дали Зеленскому 10 дней для выполнения их требований
Националисты выдвинули ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому: глава государства должен выполнить выдвинутые условия через 10 дней, или радикалы перейдут к крайним мерам вплоть до свержения главы государства.
Футбол
Картонный Дзюба посетил лекцию в московском университете
Общество
Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре
Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
Экономика
В России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента
С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Происшествия
В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь
Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Здоровье
Минздрав создал памятку для родителей детей, нуждающихся в лекарствах
Минздрав России опубликовал памятку для родителей детей, которые нуждаются в незарегистрированных психотропных препаратах.
Общество
Эксперимент по выдаче электронных паспортов может стартовать в марте
"Проект указа уполномочивает правительство РФ провести эксперимент с 1 марта 2020 года, предусматривающий в том числе выпуск, выдачу, с привлечением многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории города Москвы, паспорта гражданина РФ в виде материального носителя с чипом и мобильного приложения", - говорится в пояснительной записке к документу.