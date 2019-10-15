Общество
Lenta.ru«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Начальник департамента 335 «Газпрома» Павел Крылов поддержал идею и рассказал, что австрийское оборудование «стоит мертвым грузом». «Дистанционно через спутник отключено, просто в металлолом превратились», — пожаловался он.
Читать в источнике
Оценить423
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 21:46, Вашингтон
Гаджеты
Google представила новые модели смартфона Pixel
Американская компания Google представила смартфоны нового поколения Pixel 4 и Pixel 4 XL.
Армия и оружие
В Пентагоне сообщили о сдаче Манбиджа российским войскам
США договорились с Россией о передаче контроля над сирийским Мандбиджем, городом на северо-востоке провинции Алеппо, сообщает Newsweek со ссылкой на высокопоставленного источника в Пентагоне.
Шоу-бизнес
Наташа Королева обратилась к Зеленскому
Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе узнал о существовании 19-летнего внебрачного сына
У 45-летнего экс-солиста Большого театра и главы Вагановского училища Николая Цискаридзе в Сети объявился "сын".
Общество
Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре
Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
Общество
Сосиска в тесте завоевала любовь россиян
Сосиска в тесте оказалась самым востребованным у россиян хлебобулочным изделием.
Авто
На торги выставлен сгоревший дотла Ferrari
Культура
Ведущие «Орла и решки» спрятали 500 долларов в Калининградской области
Фото предоставлено телеканалом "Пятница" Ведущие телепередачи о путешествиях "Орел и решка" спрятали 500 долларов в Калининградской области.
Происшествия
Не менее 37 человек пострадали в ходе протестов в Каталонии
По меньшей мере 37 человек пострадали в результате протестных акций сторонников независимости Каталонии, митинги проводились на фоне вынесения приговоров лидерам каталонских сепаратистов.
Происшествия
Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой
Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
Энергетика
Сланцевая революция в США подошла к концу
Самый медленный рост добычи за четыре последних года является очередным свидетельством того, что стремительный рост добычи сланцевой нефти подошел к концу.
Технологии
Сбербанк и Microsoft займутся обучением роботов для банковской сферы
Сбербанк и исследовательское подразделение Microsoft Research запустили программу совместных исследований в сферах искусственного интеллекта и робототехники.
Футбол
Модрич пропустит матч с «Барселоной»
Как сообщает Marca, у 34-летнего игрока проблемы с мышцами, из-за которых пропустит матчи против с «Мальоркой», «Галатасараем» и «Барселоной».
Армия и оружие
Более 3 тыс. военных подняты по тревоге на Северном Кавказе
Военнослужащие 58-й армии Южного военного округа в Дагестане и Северной Осетии подняты по тревоге для проведения учения.
Авто
В линейке Kia может появиться компактный кроссовер дешевле Seltos
В 2020 компания KIA выпустит новый субкомпактный кроссовер, который будет меньше и дешевле модели Seltos.
Гаджеты
Операционная система Huawei может стать конкурентом iOS и Android
Как известно, операционная система HarmonyOS была выпущена компанией Huawei из-за санкций США и несмотря на некоторое затишье со стороны властей США, китайская компания все-таки начала предлагать свои устройства с новой ОС.
Политика
Журналист Би-би-си назвал борщ орудием российской пропаганды
Британский журналист Би-би-си Эндрю Эванс назвал популярный в России суп — борщ — орудием российской военной пропаганды.
Политика
МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии
Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.
Армия и оружие
Шойгу и глава Пентагона обсудили ситуацию в Сирии
Главы Минобороны России и США Сергей Шойгу и Марк Эспер в ходе телефонного разговора обсудили вопросы, касающиеся ситуации в Сирии, сообщила пресс-служба российского ведомства.
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.
Политика
Минюст США обвинил турецкий госбанк в нарушении санкций против Ирана
Накануне власти США ввели санкции против Турции из-за военной операции в Сирии против курдов.
Футбол
Черчесов: мы не ставим крест на Кокорине и Мамаеве
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в интервью Владимиру Соловьеву рассказал о том, имеют ли шансы осужденные Кокорин и Мамаев снова попасть в состав национальной команды.
Здоровье
В больнице на Урале детей перестали кормить по выходным
Жители Златоуста пожаловались на антисанитарию и нетерпимую организацию питания в детской больнице №2. По словам женщины, лежавшей в инфекционном отделении с двумя маленькими детьми, на выходных все, кто не получал передач от родных, остались практически без еды.
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Алтайском крае
В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение, передает «МИР 24». В среду там ожидаются ливни и сильный ветер.
Политика
Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.
Авто
BMW представила модель 2 Series Gran Coupe
Варианты 228i и M235i оснащаются 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.
Экономика
Рост пенсий в России поставили под сомнение
Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.
Происшествия
В Японии число жертв тайфуна увеличилось до 66
Число погибших в результате последствий тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до 66, при этом 15 человек считаются пропавшими без вести.
Общество
МВД предложило продавать «красивые» номера машин через портал госуслуг
Выбор и покупку госномеров автомобилей предложило осуществлять МВД РФ через портал госуслуг при регистрации автомобиля с помощью данной платформы.