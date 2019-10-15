Общество

Lenta.ruLenta.ru«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Начальник департамента 335 «Газпрома» Павел Крылов поддержал идею и рассказал, что австрийское оборудование «стоит мертвым грузом». «Дистанционно через спутник отключено, просто в металлолом превратились», — пожаловался он.
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«Газпром» заменит оборудование после отключения компрессоров со спутника

РБК21:23

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

РИА Новости17:40

Газпрому принудительно отключили иностранное оборудование через спутник

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В «Газпроме» рассказали об отключении своего оборудования из-за рубежа

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Газета.Ru13:49

«Газпром» заменит все иностранные компрессоры после инцидента с их отключением со спутника

ТАСС15:50

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Lenta.ru12:43
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Американская компания Google представила смартфоны нового поколения Pixel 4 и Pixel 4 XL.
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В Пентагоне сообщили о сдаче Манбиджа российским войскам

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Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре

Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
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Сосиска в тесте оказалась самым востребованным у россиян хлебобулочным изделием.
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Ведущие «Орла и решки» спрятали 500 долларов в Калининградской области

Фото предоставлено телеканалом "Пятница" Ведущие телепередачи о путешествиях "Орел и решка" спрятали 500 долларов в Калининградской области.
Новый Калининград.Ru 08:12
Происшествия

Не менее 37 человек пострадали в ходе протестов в Каталонии

По меньшей мере 37 человек пострадали в результате протестных акций сторонников независимости Каталонии, митинги проводились на фоне вынесения приговоров лидерам каталонских сепаратистов.
Известия вчера в 15:44
Происшествия

Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой

Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
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Сланцевая революция в США подошла к концу

Самый медленный рост добычи за четыре последних года является очередным свидетельством того, что стремительный рост добычи сланцевой нефти подошел к концу.
Expert.ru вчера в 03:56
Технологии

Сбербанк и Microsoft займутся обучением роботов для банковской сферы

Сбербанк и исследовательское подразделение Microsoft Research запустили программу совместных исследований в сферах искусственного интеллекта и робототехники.
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Модрич пропустит матч с «Барселоной»

Как сообщает Marca, у 34-летнего игрока проблемы с мышцами, из-за которых пропустит матчи против с «Мальоркой», «Галатасараем» и «Барселоной».
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В Индии на кладбище обнаружили заживо похороненного младенца

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Армия и оружие

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Известия вчера в 06:44
Авто

В линейке Kia может появиться компактный кроссовер дешевле Seltos

В 2020 компания KIA выпустит новый субкомпактный кроссовер, который будет меньше и дешевле модели Seltos.
Автоновости дня 09:29
Гаджеты

Операционная система Huawei может стать конкурентом iOS и Android

Как известно, операционная система HarmonyOS была выпущена компанией Huawei из-за санкций США и несмотря на некоторое затишье со стороны властей США, китайская компания все-таки начала предлагать свои устройства с новой ОС.
Astera вчера в 10:45
Политика

Журналист Би-би-си назвал борщ орудием российской пропаганды

Британский журналист Би-би-си Эндрю Эванс назвал популярный в России суп — борщ — орудием российской военной пропаганды.
Известия 09:29
Политика

МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии

Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.
РБК 07:43
Армия и оружие

Шойгу и глава Пентагона обсудили ситуацию в Сирии

Главы Минобороны России и США Сергей Шойгу и Марк Эспер в ходе телефонного разговора обсудили вопросы, касающиеся ситуации в Сирии, сообщила пресс-служба российского ведомства.
Rambler News Service 15:17
Политика

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР

Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.
РИА Новости 12:05
Политика

Минюст США обвинил турецкий госбанк в нарушении санкций против Ирана

Накануне власти США ввели санкции против Турции из-за военной операции в Сирии против курдов.
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Черчесов: мы не ставим крест на Кокорине и Мамаеве

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в интервью Владимиру Соловьеву рассказал о том, имеют ли шансы осужденные Кокорин и Мамаев снова попасть в состав национальной команды.
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Здоровье

В больнице на Урале детей перестали кормить по выходным

Жители Златоуста пожаловались на антисанитарию и нетерпимую организацию питания в детской больнице №2. По словам женщины, лежавшей в инфекционном отделении с двумя маленькими детьми, на выходных все, кто не получал передач от родных, остались практически без еды.
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Общество

Штормовое предупреждение объявлено в Алтайском крае

В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение, передает «МИР 24». В среду там ожидаются ливни и сильный ветер.
МИР 24 17:19
Политика

Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.
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BMW представила модель 2 Series Gran Coupe

Варианты 228i и M235i оснащаются 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.
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Экономика

Рост пенсий в России поставили под сомнение

Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 07:19
Происшествия

В Японии число жертв тайфуна увеличилось до 66

Число погибших в результате последствий тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до 66, при этом 15 человек считаются пропавшими без вести.
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Общество

МВД предложило продавать «красивые» номера машин через портал госуслуг

Выбор и покупку госномеров автомобилей предложило осуществлять МВД РФ через портал госуслуг при регистрации автомобиля с помощью данной платформы.
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