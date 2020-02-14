Энергетика

Lenta.ruLenta.ru«Газпрому» предсказали проблемы с контрактами в Европе

В ближайшие годы «Газпрому» необходимо перезаключить контракты со своими старыми клиентами в Европе, которые истекают в 2021-2024 годах. Аналитики предсказывают проблемы с новыми договорами из-за снижения цен и роста поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, пишет «Коммерсантъ».
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«Газпром» заново продаст газ Европе

Коммерсантъ13 февраля в 13:36

Мечты сдуваются: «Газпрому» предстоят непростые переговоры в Европе

РИА Новости00:00

«Газпрому» предсказали проблемы с контрактами в Европе

Lenta.ruвчера в 02:03

«Газпрому» напророчили «жесткие контракты» в Европе

Росбалтвчера в 03:41

Газпром может столкнуться с проблемами при перезаключении контрактов в Европе

Ruposters.ruвчера в 03:21

Конец газовой сказке: «Газпрому» предрекли тяжелые времена

Утро.ruвчера в 02:54
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Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
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Ургант высмеял устроившую истерику в такси фитнес-тренера

Телеведущий Иван Ургант в своей пародии высмеял фитнес-тренера и участницу конкурса "Мисс Томск — 2013" Яну Данькову, устроившей истерику с таксистом.
Газета.Ru 13 февраля в 22:53
Общество

Более 20 квартир нашли у замглавы ГИБДД по Воронежской области

У заместителя начальника управления ГИБДД Воронежской области нашли 22 квартиры, стоимостью около 50 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 11:56
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Путин отказался вводить в России понятия «родитель №1» и «родитель №2»

Президент России Владимир Путин отказался вводить в стране понятия «родитель №1» и «родитель №2» вместо «папа» и «мама».
Lenta.ru 13 февраля в 08:35
Происшествия

Пожар в производственном здании в Петербурге ликвидирован

Пожар в производственном здании в Санкт-Петербурге ликвидирован. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.
RT на русском вчера в 22:15
Общество

WSJ: США эвакуируют своих граждан с карантинного лайнера в Японии

Власти США готовят эвакуацию своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине из-за заражения ряда пассажиров коронавирусом, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Генри Уолка.
RT на русском вчера в 22:38
Здоровье

Врач предупредил об опасности храпа

RT на русском 11 февраля в 21:04
Политика

Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.
Российская газета вчера в 12:18
Происшествия

Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Газета.Ru вчера в 00:46
Общество

«Я уже старый»: Александр Ширвиндт заявил об уходе из театра Сатиры

В театральном закулисье все чаще говорят о том, что 85-летний Александр Ширвиндт в скором времени подаст заявление об отставке с должности художественного руководителя театра Сатиры.
Собеседник вчера в 07:55
Общество

Туристы из России покинули круизный лайнер Westerdam в Камбодже

Семь российских туристов покинули круизный лайнер Westerdam, ставший на якорь в порту Сиануквиль в Камбодже, для возвращения на родину.
REGNUM 00:40
Политика

Россия предлагала Нидерландам самой судить подозреваемых по делу MH17

Министр юстиции Нидерландов Ферд Грапперхаус сообщил, что российская сторона еще в октябре прошлого года направила письмо с предложением рассмотреть вопрос о передаче ей уголовного производства в отношении трех граждан РФ, подозреваемых в причастности к крушению в Донбассе в июле 2014 года малайзийского "Боинга" рейса MH17.
Московский Комсомолец 13 февраля в 04:25
Футбол

«Валенсия» сыграла вничью с «Атлетико», Черышев вышел на замену

"Валенсия", за которую выступает футболист сборной России Денис Черышев, сыграла на своем поле вничью с мадридским "Атлетико" в матче 24-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости вчера в 17:07
Политика

Путин и Зеленский обсудили подготовку встречи в нормандском формате

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский по телефону обсудили подготовку к следующей встрече лидеров «нормандской четвёрки».
RT на русском вчера в 07:55
Футбол

Экс-футболист сборной России Дмитрий Торбинский переехал в США

Российская газета вчера в 12:45
Шоу-бизнес

Во время концерта в Кремле у Лолиты случился приступ

Gazeta.SPb вчера в 16:00
Общество

В РАН объявили о завершении зимы в Москве

Зима в столице закончилась и не вернется – начался переход в весну.
РИА Новости вчера в 20:10
Происшествия

В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
РИА Новости вчера в 10:55
Общество

Москвичи вышли на одиночные пикеты в поддержку фигурантов дела «Сети»

BFM.ru вчера в 12:57
Гаджеты

Появился первый рендер Google Pixel 5

The GEEK вчера в 12:01
Космос

Будущие миссии NASA отправятся к Венере, Ио или Тритону

Популярная механика вчера в 08:55
Происшествия

Суд арестовал мужчину, бросившего в Шереметьево детей

Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест мужчину, который бросил своих детей в московском аэропорту Шереметьево в январе, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС вчера в 21:30
Общество

Россиянам предложили «гаражную амнистию» в 2021 году

Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой гаражной амнистии.
ТАСС 13 февраля в 02:31
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов оказался в центре секс-скандала.
Shraibikus News 13 февраля в 08:31
Авто

Новый Haval H5 сняли на тульском заводе Haval

В Сети появились снимки кроссовера Haval H5, который позиционируют в качестве "возрожденного" Great Wall Hover H5, пользовавшегося неплохим спросом в России.
Новые автомобили вчера в 08:08
Биатлон

IBU выступил с заявлением по поводу допингового дела Устюгова

Международный союз биатлонистов (IBU) выступил с заявлением по поводу нового допингового дела Евгения Устюгова, передает официальный сайт организации.
Газета.Ru 13 февраля в 18:50
Армия и оружие

Президент Литвы рассказал о помощи НАТО в борьбе с Россией

НАТО помогает Литве эффективно «сдерживать» Россию, заявил президент прибалтийской республики Гитанас Науседа.
Lenta.ru 00:24
Политика

Зеленский пообещал построить на границе с Крымом «город-сад»

По словам Зеленского, на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Чонгар» будет создан транспортный хаб с инфраструктурой, необходимой «для комфортного пересечения украинцами КПВВ, построены качественные дороги и обеспечено транспортное сообщение».
ФАН 13 февраля в 16:09
Космос

В Воронеже приступили к созданию двигателя для новой ракеты «Союз-5»

В Воронежском центре ракетного двигателестроения стартовали экспериментальные работы в рамках создания четырехкамерного двигателя РД0124МС, сообщает пресс-служба центра.
АиФ Воронеж 13 февраля в 07:55
Технологии

Эксперт назвала способы защиты от хакеров

«Защитные решения, функции которых позволяют контролировать создание новых аудиопотоков и блокировать несанкционированное включение камеры, помогут вам в перечисленных ситуациях и к тому же защитят от других угроз», — пояснила эксперт.
Известия вчера в 20:51
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