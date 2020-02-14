В ближайшие годы «Газпрому» необходимо перезаключить контракты со своими старыми клиентами в Европе, которые истекают в 2021-2024 годах. Аналитики предсказывают проблемы с новыми договорами из-за снижения цен и роста поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, пишет «Коммерсантъ».

«Газпрому» предсказали проблемы с контрактами в Европе

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