В ближайшие годы «Газпрому» необходимо перезаключить контракты со своими старыми клиентами в Европе, которые истекают в 2021-2024 годах. Аналитики предсказывают проблемы с новыми договорами из-за снижения цен и роста поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, пишет «Коммерсантъ».

«Газпрому» предсказали проблемы с контрактами в Европе

Происшествия Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда Бывший руководитель управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве.

Политика В Кремле заявили, что доверие к Лужкову восстановлено Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение главы государства увековечить память о бывшем мэре Москвы Юрии Лужкове, заявил, что доверие к предыдущему градоначальнику «безусловно восстановлено».

Политика Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.

Политика Песков назвал сообщения о встрече Патрушева с Зеленским враньем В Кремле прокомментировали публикации СМИ о том, что секретарь Совета безопасности Николай Патрушев якобы встречался в Омане с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Культура Актеры «Уральских пельменей» рассказали о драках в коллективе Участники шоу "Уральские пельмени" – Сергей Исаев, Максим Ярица и Сергей Ершов на вечернем шоу Урганта рассказали, что даже в их дружном коллективе дело доходило до драк.

Происшествия В Петербурге три человека попытались покинуть карантин по коронавирусу "Еще трое пациентов больницы имени Боткина выразили желание покинуть карантин (по коронавирусу – ред.), но двоих из них уговорили остаться", - рассказала представитель комздрава, не уточнив подробностей.

Политика Российские пранкеры разыграли Сандерса от имени Греты Тунберг Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) разыграли претендента на позицию кандидата в президенты США от Демократической партии Берни Сандерса, поговорив с ним от имени Греты Тунберг и ее отца.

Кино Роберт Паттинсон примерил костюм Бэтмена В коротком ролике, залитом мрачным красным светом, актер предстал не в полный рост, из-за чего разглядеть костюм во всей красе сложно, но некоторые детали, вроде маски и символа летучей мыши на груди, видны отчетливо.

Общество Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Тамбовской области Пять человек погибли в ДТП в Тамбовской области утром 14 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.