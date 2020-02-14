Энергетика
Lenta.ru«Газпрому» предсказали проблемы с контрактами в Европе
В ближайшие годы «Газпрому» необходимо перезаключить контракты со своими старыми клиентами в Европе, которые истекают в 2021-2024 годах. Аналитики предсказывают проблемы с новыми договорами из-за снижения цен и роста поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, пишет «Коммерсантъ».
Читать в источнике
Оценить32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 05:40, Ашберн
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск
Здоровье
В Китае за сутки заразились коронавирусом более пяти тысяч человек
За четверг, 13 февраля, в Китае стало известно о 5090 новых случаях коронавирусной инфекции, погиб 121 человек, передает «Синьхуа» со ссылкой на сообщение властей.
Происшествия
Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший руководитель управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Хоккей
Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»
"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде в серии буллитов обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Политика
В Кремле заявили, что доверие к Лужкову восстановлено
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение главы государства увековечить память о бывшем мэре Москвы Юрии Лужкове, заявил, что доверие к предыдущему градоначальнику «безусловно восстановлено».
Политика
Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.
Политика
Экс-глава Калужской области Артамонов станет сенатором
Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов станет членом Совета Федерации.
Политика
Песков назвал сообщения о встрече Патрушева с Зеленским враньем
В Кремле прокомментировали публикации СМИ о том, что секретарь Совета безопасности Николай Патрушев якобы встречался в Омане с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Культура
Актеры «Уральских пельменей» рассказали о драках в коллективе
Участники шоу "Уральские пельмени" – Сергей Исаев, Максим Ярица и Сергей Ершов на вечернем шоу Урганта рассказали, что даже в их дружном коллективе дело доходило до драк.
Происшествия
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
Общество
В России начали сборку первого серийного Ил-114-300
Сборка фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300 началась в России, сообщили журналистам в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Происшествия
Замглавы ФНС Сергиева Посада и его сотрудники задержаны за неуплату налогов
Отмечается, что сотрудники ФНС по Московской области оказывают активное содействие правоохранительным органам.
Здоровье
В Китае нашли действенный способ лечения коронавируса
Переливание плазмы выздоровевших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, доказало свою эффективность для лечения зараженных пациентов.
Политика
Путин назвал число предложений по поправкам в Конституцию вызовом
Президент Владимир Путин прокомментировал работу над поправками в Конституцию. По его словам, число предложений является серьёзным вызовом.
Происшествия
В Петербурге три человека попытались покинуть карантин по коронавирусу
"Еще трое пациентов больницы имени Боткина выразили желание покинуть карантин (по коронавирусу – ред.), но двоих из них уговорили остаться", - рассказала представитель комздрава, не уточнив подробностей.
Шоу-бизнес
Мария Захарова заявила о своем неуважении к Ксении Собчак
Политика
Российские пранкеры разыграли Сандерса от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) разыграли претендента на позицию кандидата в президенты США от Демократической партии Берни Сандерса, поговорив с ним от имени Греты Тунберг и ее отца.
Политика
Губерниев объяснил слова о «зассавшем» в начале войны Сталине
Напомним, Губерниев обвинил советского вождя Иосифа Сталина в трусости в первые дни Великой Отечественной войны.
Здоровье
Женщина на Урале 327 раз набрала телефон поликлиники ради вызова врача
Жительница города Златоуста 327 раз позвонила в поликлинику, чтобы вызвать на дом детского врача.
Шоу-бизнес
Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 млн рублей
Лена Ленина выбрала для церемонии роскошное платье от ливанского бренда Zuhair Murad. Стоимость наряда – порядка 10 млн рублей.
Политика
FT: Власти США считают, что Дерипаска отмывал деньги Путина
Власти США пришли к выводу, что российский миллиардер Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина.
Кино
Роберт Паттинсон примерил костюм Бэтмена
В коротком ролике, залитом мрачным красным светом, актер предстал не в полный рост, из-за чего разглядеть костюм во всей красе сложно, но некоторые детали, вроде маски и символа летучей мыши на груди, видны отчетливо.
Хоккей
Новый президент КХЛ Морозов намерен сохранить потолок зарплат
Новый президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов намерен сохранить потолок зарплат в размере ₽900 миллионов.
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Тамбовской области
Пять человек погибли в ДТП в Тамбовской области утром 14 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.
Общество
Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором
Мать петрозаводской школьницы, которую директор образовательного учреждения отчитала из-за внешнего вида, рассказала об инциденте.
Армия и оружие
Эрдоган заявил, что Турция заставит сирийскую армию уйти из Идлиба
Турция заставит Сирийскую арабскую армию покинуть Идлибскую зону деэскалации до конца февраля, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.
Политика
В Кремле отреагировали на угрозы российскому послу в Турции
В Кремле уверены, что Анкара примет все меры для безопасности российского посла, а также других российских граждан, заявил Песков, отреагировав на сообщения об угрозах российскому послу.