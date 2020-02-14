Энергетика

Что происходитЧто происходит«Газпрому» предсказали проблемы с новыми контрактами в Европе

Речь идет о контрактах со старыми клиентами в Европе. Как пишет издание «Коммерсантъ», трудности могут возникнуть из-за снижения цен и роста поставок сжиженного природного газа (СПГ) на европейский рынок.
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с чего всё началось

«Газпром» заново продаст газ Европе

Монополию ждет марафон перезаключений контрактов «Газпром» ожидает волны перезаключения долгосрочных контрактов со своими старыми клиентами в Западной Европе, истекающих в 2021–2024 годах. Их объем исчисляется «десятками миллиардов кубометров», сообщила зампред правления монополии Елена Бурмистрова.
Коммерсантъ13 февраля в 13:36

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«Газпрому» прогнозируют проблемы с контрактами в Европе

Деловое.ТВ08:47

Мечты сдуваются: «Газпрому» предстоят непростые переговоры в Европе

РИА Новости00:00

«Газпром» заново продаст газ Европе

Коммерсантъ13 февраля в 13:36

Газпром может столкнуться с проблемами при перезаключении контрактов в Европе

Ruposters.ruвчера в 03:21

Конец газовой сказке: «Газпрому» предрекли тяжелые времена

Утро.ruвчера в 02:54

«Газпрому» предсказали проблемы с контрактами в Европе

Lenta.ruвчера в 02:03

«Газпрому» напророчили «жесткие контракты» в Европе

Росбалтвчера в 03:41
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Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Политика

Путин призвал закрепить индексацию пенсий в Конституции

23 января сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева в ходе обсуждения законопроекта заявила, что поправки обеспечат индексацию пенсий в том числе работающим пенсионерам.
Известия 13 февраля в 08:19
Политика

Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму»

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".
RT на русском 06:19
Политика

Лавров и Педерсен обсудили ситуацию в Сирии

Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров и спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен провели переговоры на полях Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, в ходе которых обсудили ситуацию в Сирии.
REGNUM 08:47
Политика

Ответ жителя ЛНР шокировал ведущих в эфире украинского канала

Мнение жителя города Антрацита, который вышел на связь в эфире одного из украинских телеканалов, о «воссоединении» с Украиной и президенте Зеленском буквально шокировало ведущих.
Rusvesna.su 05:12
Политика

Зеленский предложил новый способ разведения сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение в Донбассе можно провести по секторальному принципу.
Московский Комсомолец 06:30
Политика

Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»

Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
РИА Новости 02:31
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко показала стойку вниз головой в купальнике

Последняя фотография, где показано то, как она отдыхает на Мальдивах, вызвала живой интерес пользователей сети благодаря своей оригинальности.
Kleo.ru 05:09
Общество

В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса

В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса, сообщает BFM TV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.
BFM.ru 05:14
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Устюгов и Слепцова оспорят решение о дисквалификации

Известия 03:56
Политика

В Москве начался митинг оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию РФ

ТАСС 05:34
Армия и оружие

СМИ заявили, что Анкара поставляет боевикам в Идлибе вооружения

Анкара поставляет боевиками в зоне деэскалации в сирийском Идлибе вооружения и военную технику.
Газета.Ru 07:59
Экономика

Предложения по снижению выплат по ипотеке подготовят к 16 марта

Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко поручено обеспечить информирование граждан о льготных программах ипотеки.
Вести.Ru 03:20
Происшествия

Под Самарой обнаружили тело четырехмесячного ребенка в пакете на улице

В городе Октябрьск Самарской области в пакете на улице обнаружили тело четырехмесячной девочки.
Газета.Ru 07:26
Общество

В Петербурге более десяти человек задержаны на пикете против изменения Конституции

Участники выступают против изменения Конституции, а также в защиту политзаключенных.
Интерфакс 08:51
Авто

В России вновь отзывают 20-летние автомобили BMW

110km.ru 13 февраля в 08:49
Происшествия

Огонь в шахте в Белгородской области потушили

Бел.Ру 06:48
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принц Уильям решили взять отпуск

Кейт Миддлтон и принц Уильям отдохнут от королевских обязанностей.
Paparazzi.ru вчера в 04:29
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Названы самые популярные видео на YouTube за всю историю

ТАСС 03:47
Общество

В Китае назвали наиболее вероятный источник коронавируса

«С точки зрения источника вируса и эпидемиологии, шаг за шагом исключая связь источников коронавируса нового типа с домашней птицей и скотом, предполагаем, что летучие мыши — самый вероятный источник, переносящий пневмонию, вызываемую новым типом коронавируса», — приводит «РИА Новости» слова главы управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники страны У Юаньбиня.
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Шоу-бизнес

Алиса Фрейндлих рассказала о размере своей пенсии

Ореанда-Новости 08:33
Футбол

Холанд первым в истории Бундеслиги забил 8 голов в 5 стартовых матчах

19-летний норвежец первым в истории чемпионата Германии забил 8 голов в первых 5 матчах.
Sports.ru вчера в 15:59
Кино

Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена

Режиссер Мэтт Ривз поделился тестовым материалом со съемок «Бэтмена», в котором впервые показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
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Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой

Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Московский Комсомолец вчера в 07:33
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости 06:51
Происшествия

Задержан разрешивший стройку на берегу Байкала чиновник

В Иркутской области задержали главу администрации Листвянского муниципального образования Александра Шамсудинова.
Русская Планета вчера в 02:05
Кино

В прокат выходят «Джентльмены» Гая Ричи

13 февраля в российский прокат выходит криминальная комедия «Джентльмены» британца Гая Ричи с Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэмом, Хью Грантом, Мишель Докери и Колином Фарреллом.
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Общество

Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут

Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Известия вчера в 02:04
Общество

Ширвиндт назвал информацию о своем уходе из Театра сатиры трепотней

Актер Александр Ширвиндт опроверг информацию об уходе с поста художественного руководителя Театра сатиры.
Известия 07:17
Общество

Пограничники задержали в Азовском море украинских браконьеров

Известия 05:36
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