Энергетика
Что происходит«Газпрому» предсказали проблемы с новыми контрактами в Европе
Речь идет о контрактах со старыми клиентами в Европе. Как пишет издание «Коммерсантъ», трудности могут возникнуть из-за снижения цен и роста поставок сжиженного природного газа (СПГ) на европейский рынок.
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с чего всё началось
Монополию ждет марафон перезаключений контрактов «Газпром» ожидает волны перезаключения долгосрочных контрактов со своими старыми клиентами в Западной Европе, истекающих в 2021–2024 годах. Их объем исчисляется «десятками миллиардов кубометров», сообщила зампред правления монополии Елена Бурмистрова.Коммерсантъ13 февраля в 13:36
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Газпром может столкнуться с проблемами при перезаключении контрактов в Европе
Ruposters.ruвчера в 03:21
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