Энергетика

Lenta.ruLenta.ru«Газпрому» предсказали проблемы с контрактами в Европе

В ближайшие годы «Газпрому» необходимо перезаключить контракты со своими старыми клиентами в Европе, которые истекают в 2021-2024 годах. Аналитики предсказывают проблемы с новыми договорами из-за снижения цен и роста поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, пишет «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

«Газпром» заново продаст газ Европе

Монополию ждет марафон перезаключений контрактов «Газпром» ожидает волны перезаключения долгосрочных контрактов со своими старыми клиентами в Западной Европе, истекающих в 2021–2024 годах. Их объем исчисляется «десятками миллиардов кубометров», сообщила зампред правления монополии Елена Бурмистрова.
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Мечты сдуваются: «Газпрому» предстоят непростые переговоры в Европе

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Коммерсантъ13 февраля в 13:36

Конец газовой сказке: «Газпрому» предрекли тяжелые времена

Утро.ruвчера в 02:54

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Lenta.ruвчера в 02:03

Газпром может столкнуться с проблемами при перезаключении контрактов в Европе

Ruposters.ruвчера в 03:21

«Газпром» обсуждает с европейскими клиентами контракты на десятки миллиардов кубометров нового газа

Финмаркет13 февраля в 09:45
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