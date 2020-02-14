Энергетика
Что происходит«Газпрому» предсказали проблемы с новыми контрактами в Европе
Речь идет о контрактах со старыми клиентами в Европе. Как пишет издание «Коммерсантъ», трудности могут возникнуть из-за снижения цен и роста поставок сжиженного природного газа (СПГ) на европейский рынок.
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Газпром может столкнуться с проблемами при перезаключении контрактов в Европе
Ruposters.ruвчера в 03:21
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Политика
Турецкая делегация 17 февраля отправится в Россию для обсуждения ситуации в Идлибе
Турецкая делегация отправится 17 февраля в Россию для обсуждения обстановки в Идлибе (Сирия).
Политика
Зеленский предложил новый способ разведения сил в Донбассе
Пока что, согласовываются участки новых разведений. Кроме того, Зеленский решил провести выборы в Крыму.
Происшествия
Бросившего двоих детей в Шереметьево отца арестовали
Общество
Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
Политика
Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму»
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Здоровье
В Омске на карантин закрыли уже 32 школы
На сегодняшний день в Омске дети не учатся в 32 школах, также в городе закрыты четыре детских сада, пишет "Ом1" .
Политика
Макрон высказался об антироссийских санкциях
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что антироссийские санкции не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко показала стойку вниз головой в купальнике
Последняя фотография, где показано то, как она отдыхает на Мальдивах, вызвала живой интерес пользователей сети благодаря своей оригинальности.
Биатлон
Россия лишена золота Сочи-2014 в биатлонной эстафете
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Родители пропавшего на пикнике Владислава Бахова получили результаты экспертизы. Об этом рассказала мать подростка Анастасия.
Шоу-бизнес
Собчак и Глюкоза попозировали с голой грудью
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в инстаграм снимок, на котором она вместе с певицей Глюкозой (Наталья Ионова) и дизайнером Яной Расковаловой позируют на пляже с обнаженной грудью, прикрытой лишь руками.
Экономика
Доходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое
Издание отметило, что большую часть премий члены правления получают одномоментно — либо в первом, либо во втором квартале года, когда топ-менеджеры получают годовые бонусы.
Политика
В OMV оценили шансы России достроить «Северный поток – 2»
Россия сможет найти подходящее судно для завершения строительства газопровода "Северный поток – 2", заявил глава финансирующей проект австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.
Общество
Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы
Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
Политика
Лавров обсудил с генсеком НАТО отношения России и альянса
Глава МИД РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили на полях Мюнхенской конференции по безопасности отношения между Россией и Североатлантическим альянсом, а также ситуацию в Афганистане.
Баскетбол
Паскуаль стал новым главным тренером «Зенита»
Испанский специалист Хавьер Паскуаль стал новым главным тренером баскетбольного клуба «Зенит», сообщает пресс-служба клуба.
Футбол
Пляжный футбол. «Локомотив» и «Спартак» одержали по две победы
В Москве проходит чемпионат мира среди клубов по пляжному футболу.
Единоборства
Арестованный боксер Кушиташвили пожизненно отстранен от сборной России
Происшествия
В Ростовской области мужчина случайно застрелил ребенка на охоте
Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который подозревается в причинении смерти по неосторожности 11-летнему мальчику в Ростовской области.
Общество
Москвичи вышли на одиночные пикеты в поддержку фигурантов дела «Сети»
Политика
Помпео: США выделят Европе $1 млрд на энергобезопасность
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона выделит странам Центральной и Восточной Европы около $1 млрд на проекты в сфере энергетической безопасности.
Политика
Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
Общество
В Европе зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса
Восьмидесятилетний китайский турист скончался от коронавируса во Франции — это первый случай смерти от заболевания в Европе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.
Хоккей
Буллит Панарина признали забитым по правилам
Генеральные менеджеры НХЛ признали гол Артемия Панарина, забитый в серии послематчевых буллитов во встрече «Рейнджерс» с «Миннесотой Уайлд», соответствующим правилам лиги.
Кино
В Сети появилось видео со съемок новой «Матрицы»
Новое видео со съемок новой «Матрицы» появилось на просторах Сети. Его опубликовал анонимный очевидец происходящего.
Политика
Зеленский обсудил с главой МВФ достижения украинской экономики
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой достижения украинской экономики.
Футбол
Голевой пас Головина помог «Монако» одолеть «Монпелье»
Футболисты «Монако» в домашнем матче 25-го тура чемпионата Франции переиграли «Монпелье».
Общество
Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса
По словам главы управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники КНР У Юаньбиня, шаг за шагом исключая связь источников коронавируса нового типа с домашней птицей и скотом, ученые пришли к заключению что летучие мыши - самый вероятный источник, переносящий пневмонию, вызываемую новым типом коронавируса.