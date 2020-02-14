Речь идет о контрактах со старыми клиентами в Европе. Как пишет издание «Коммерсантъ», трудности могут возникнуть из-за снижения цен и роста поставок сжиженного природного газа (СПГ) на европейский рынок.

«Газпрому» предсказали проблемы с новыми контрактами в Европе

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