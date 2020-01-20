Именно газ из США быстрее других занимал долю на европейском рынке в 2019 году: цены на СПГ в Азии оказались весьма низкими, что сделало продажу газа в Европу более привлекательной, учитывая короткое транспортное плечо.

с чего всё началось

По оценке экспертов QIES, в ближайшие годы Европе понадобится около 80 млрд кубометров СПГ и, кроме того, потребители ЕС могут купить еще 40—50 млрд кубометров в зависимости от рыночной ситуации. Именно за эти объемы развернется борьба между «Газпромом» и американскими поставщиками СПГ.

«Газпрому» предрекли борьбу с США за европейский рынок СПГ

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