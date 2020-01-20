Энергетика

РосбалтРосбалт«Газпрому» предрекли борьбу с США за европейский рынок СПГ

По оценке экспертов QIES, в ближайшие годы Европе понадобится около 80 млрд кубометров СПГ и, кроме того, потребители ЕС могут купить еще 40—50 млрд кубометров в зависимости от рыночной ситуации. Именно за эти объемы развернется борьба между «Газпромом» и американскими поставщиками СПГ.
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с чего всё началось

Не смыкая газ

Именно газ из США быстрее других занимал долю на европейском рынке в 2019 году: цены на СПГ в Азии оказались весьма низкими, что сделало продажу газа в Европу более привлекательной, учитывая короткое транспортное плечо.
Коммерсантъвчера в 17:15

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Телеканал 360°вчера в 20:44

Не смыкая газ

Коммерсантъвчера в 17:15
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СМИ узнали о планах Минска отложить переговоры с Россией по нефти

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Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на конференции был сделан важный шаг в сторону урегулирования ситуации в Ливии, а теперь работу продолжат под эгидой ООН.
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В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Газета.Ru 18 января в 08:17
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