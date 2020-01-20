Энергетика
Lenta.ru«Газпрому» предсказали прямое столкновение с США
Европе понадобится порядка 80 миллиардов кубометров СПГ в год, а еще 40-50 миллиардов регион может закупить в зависимости от ситуации на рынке. Предоставить этот объем готовы США, где в 2020 году открывается сразу несколько проектов по производству СПГ.
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с чего всё началось
Традиционные конкуренты «Газпрома» — Норвегия и Алжир — в 2019 году сократили поставки. ЕС в 2019 году существенно увеличил импорт газа, пользуясь снижением цен, вызванным обострением конкуренции между крупнейшими поставщиками.Коммерсантъвчера в 17:15
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