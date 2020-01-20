Энергетика

Lenta.ruLenta.ru«Газпрому» предсказали прямое столкновение с США

Европе понадобится порядка 80 миллиардов кубометров СПГ в год, а еще 40-50 миллиардов регион может закупить в зависимости от ситуации на рынке. Предоставить этот объем готовы США, где в 2020 году открывается сразу несколько проектов по производству СПГ.
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с чего всё началось

Не смыкая газ

Традиционные конкуренты «Газпрома» — Норвегия и Алжир — в 2019 году сократили поставки. ЕС в 2019 году существенно увеличил импорт газа, пользуясь снижением цен, вызванным обострением конкуренции между крупнейшими поставщиками.
Коммерсантъвчера в 17:15

Подробнее о событии

СМИ узнали об увеличении доли российского газа в Европе

РБК00:15

«Газпром» и НОВАТЭК обеспечили почти половину импорта в Евросоюз

News.ru02:07

«Газпрому» предсказали прямое столкновение с США

Lenta.ru01:22

США пытаются выбить «Газпром» и «Ямал СПГ» из Европы

URA.Ru02:44

Литва против Польши: маленькая европейская газовая война

РИА Новости00:00

Российский газ обеспечил почти половину закупок ЕС

Телеканал 360°вчера в 20:44

Не смыкая газ

Коммерсантъвчера в 17:15
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Происшествия

Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать

Вести.Ru вчера в 12:55
Общество

Не менее девяти человек были задержаны на марше памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой

В самой акции памяти участвовали, по разным оценкам, от 700 до 1,5 тысяч человек.
Эхо Москвы вчера в 22:00
Политика

Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

REGNUM 00:29
Происшествия

Среди погибших в пермском хостеле оказался ребенок

При прорыве трубы в хостеле «Карамель» в Перми погиб ребенок. Об этом сообщило издание 59.ru. Сколько лет ребенку, пока неизвестно.
Lenta.ru 03:23
Общество

В России выдали первые оформленные в криптобиокабинах загранпаспорта

Первые заграничные паспорта выданы в России с помощью криптобиокабин (КБК), сообщает пресс-служба единого поставщика этих устройств компании «Ростелеком».
RT на русском 03:41
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском вчера в 18:38
Кино

В США вручены награды гильдии киноактеров

Приз за главную мужскую роль получил Хоакин Феникс за роль в нашумевшем фильме "Джокер".
Радио Культура 01:29
Космос

SpaceX взорвала Falcon 9 в рамках испытаний корабля Crew Dragon

Американская компания SpaceX завершила испытания аварийного отделения пилотируемого корабля Crew Dragon от ракеты-носителя Falcon 9.
SM News вчера в 10:55
Спорт

Большунов упрочил лидерство в общем зачёте Кубка мира

Вслед за серебром в женской гонке преследования, этап Кубка мира по лыжным гонкам в чешском Нове-Место приносит сборной России и золото.
Радио Зенит вчера в 08:14
Футбол

Шюррле — о Второй мировой войне: немцы давно осознали свои ошибки

Чемпионат 01:00
Армия и оружие

Российскую авиабазу Хмеймим пытались атаковать боевики

Инцидент произошел 19 января в Сирии: боевики совершили попытку атаковать авиабазу Хмеймим.
Капитал страны вчера в 23:23
Происшествия

В Томске женщина бросила новорожденного ребенка в подъезде

Неизвестная женщина родила ребенка в подъезде многоквартирного дома в Томске, после чего оставила младенца и исчезла.
ТАСС 02:38
Политика

Axios: Трамп намерен ужесточить правила выдачи виз в США

Белый дом планирует ужесточить правила выдачи виз для иностранок, приезжающих в США рожать детей, чтобы те автоматически получали американское гражданство, сообщил портал Axios со ссылкой на представителей президентской администрации.
РИА Новости 00:32
Политика

Тимошенко заявила о начале «ликвидации» Украины

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что начался процесс «ликвидации» Украины.
ФАН 18 января в 23:49
Политика

РБК: В Кремле выбрали дату голосования по поправкам в Конституцию

В Кремле выбрали дату голосования по поправкам в Конституцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 02:04
Общество

Алексей Мордашов объединит свои активы в экосистему

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов берет пример с Amazon. О своих намерениях бизнесмен заявил Bloomberg.
Ranpress.ru 04:34
Здоровье

Вода помогает в борьбе с лишним весом

Уфимские Заметки 17 января в 11:04
Политика

Зеленский заявил о налаживании диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему удалось наладить диалог с российским лидером Владимиром Путиным.
Известия вчера в 22:54
Армия и оружие

The National Interest: Ракетные «засады» РФ похоронят авианосцы США

В материале заявлено, что военные эксперты США оценили планы России объединить надводные корабли и ракеты наземного базирования для организации "засад" на авианосцы противника.
РЕН ТВ 18 января в 22:19
Общество

Ozon уволит большинство курьеров

Компания переведет доставку покупок на партнеров Онлайн-ритейлер Ozon анонсировал оптимизацию штата курьеров, численность которых сейчас составляет несколько сотен при общем количестве сотрудников более 12 тыс. человек.
Коммерсантъ вчера в 23:31
Финансы

Рубль повысился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

В свою очередь, курс евро уменьшился на 6 коп. до 68,20 руб. Стоимость нефти Brent повысилась на 1,2% до 65,62 доллара за баррель.
Газета.Ru 02:21
Политика

Участники берлинской конференции по Ливии договорились о перемирии

В Берлине участники конференции по ливийскому урегулированию договорились о перемирии в стране.
РЕН ТВ вчера в 13:26
Происшествия

Поезд насмерть сбил женщину в Тверской области

Известия 04:27
Политика

Президент Чехии назвал Путина сильным политиком

Президент Чехии Милош Земан назвал своего российского коллегу Владимира Путина сильным политиком.
Известия 02:00
Политика

МИД Польши ответил на публикацию документов об освобождении Варшавы

Пятый канал 17 января в 18:22
Армия и оружие

СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии

РБК вчера в 15:44
Политика

Зеленский почтил память украинских «киборгов»

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память украинских националистов, нашедших смерть в аэропорту Донецка.
Журналистская правда 03:33
Общество

Автолюбители смогут покупать «красивые» номера на аукционах

Отмечается, что заинтересованные лица смогут приобрести "красивые" регистрационные знаки в ходе аукционов, их правила будут вскоре определены.
Вести.Ru 04:35
Общество

Все станции метро в Москве проверяют из-за сообщений о минировании

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
РИА Новости 03:05
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» завершил испытания в Баренцевом море

Корвет проекта 20385 «Гремящий» завершил программу государственных ходовых испытаний в Баренцевом море и готовится к переходу на Балтику, сообщили в понедельник в пресс-службе Северного флота.
ТК Звезда 02:23
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