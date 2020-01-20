Энергетика

Lenta.ruLenta.ru«Газпрому» предсказали прямое столкновение с США

Европе понадобится порядка 80 миллиардов кубометров СПГ в год, а еще 40-50 миллиардов регион может закупить в зависимости от ситуации на рынке. Предоставить этот объем готовы США, где в 2020 году открывается сразу несколько проектов по производству СПГ.
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с чего всё началось

Не смыкая газ

Традиционные конкуренты «Газпрома» — Норвегия и Алжир — в 2019 году сократили поставки. ЕС в 2019 году существенно увеличил импорт газа, пользуясь снижением цен, вызванным обострением конкуренции между крупнейшими поставщиками.
Коммерсантъвчера в 17:15

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СМИ узнали об увеличении доли российского газа в Европе

РБК00:15

США пытаются выбить «Газпром» и «Ямал СПГ» из Европы

URA.Ru02:44

«Газпром» и НОВАТЭК обеспечили почти половину импорта в Евросоюз

News.ru02:07

«Газпрому» предсказали прямое столкновение с США

Lenta.ru01:22

Доля российского газа в Европе увеличилась – СМИ

Москва 2403:56

Российский газ обеспечил почти половину закупок ЕС

Телеканал 360°вчера в 20:44

Не смыкая газ

Коммерсантъвчера в 17:15
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Хоккей

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На должность генпрокурора Путин предложил Игоря Краснова

Президент России внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру 44-летнего заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора.
Вести.Ru 05:43
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Немецкий журналист Хайо Зеппельт оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD) в деле о допинг-пробах четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.
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CyberSport.ru 03:54
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Президент России Владимир Путин пока не получил список с новым составом правительства.
Телеканал 360° 06:36
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Пара дня: Брэда Питта и Дженнифер Энистон снова видят вместе

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Минэкономразвития РФ (МЭР) подготовило проект постановления о внесении изменений, которые позволят гражданам резервировать "красивые" регистрационные номера автомобилей.
Газета.Ru 02:26
Футбол

«Зенит» и ЦСКА сыграют матч на сборах в Испании

Санкт-петербургский «Зенит» сыграет товарищеский матч с московским ЦСКА во время сбора в Испании.
REGNUM 06:09
Происшествия

Российский хоккеист устроил аварию и скрылся с места происшествия

По информации издания, машина Захарчука протаранила чужой автомобиль, затем водитель врезался в светофор и знак «Пешеходный переход» и скрылся с места происшествия.
Lenta.ru 06:33
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В России выдали первые оформленные в криптобиокабинах загранпаспорта

Первые заграничные паспорта выданы в России с помощью криптобиокабин (КБК), сообщает пресс-служба единого поставщика этих устройств компании «Ростелеком».
RT на русском 03:41
Происшествия

В Перми из-за трагедии в отеле ввели режим ЧС

В Перми введен режим чрезвычайной ситуации.
Росбалт 06:20
Политика

«Голос» потребовал провести референдум по поправкам в Конституцию

Движение в защиту прав избирателей "Голос" призвало провести не "всенародное голосование", а референдум по поправкам в Конституцию.
Интерфакс 04:26
Политика

Названы имена трех министров, которые не войдут в новое правительство

Российские СМИ назвали имена трех министров, которые не войдут в состав нового правительства во главе с Михаилом Мишустиным.
Ридус 17 января в 12:47
Происшествия

В Ленинградской области двоих подростков подозревают в изнасиловании

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК России "Изнасилование, совершенное группой лиц".
РИА Новости 03:34
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Снимок Елены Яковлевой без макияжа напугал поклонников

Елена Яковлева редко появляется на публике без макияжа.
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Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
REGNUM 00:29
Происшествия

Utair решила больше не сажать самолеты во время ливня

Авиакомпания Utair решила больше не сажать самолеты во время ливня, сообщил представитель перевозчика.
Интерфакс 06:31
Общество

Начислять маткапитал на первого ребенка могут начать в марте

Россияне смогут начать оформление документов на материнский капитал на первого ребенка в марте-апреле 2020 года, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
РИА Новости 01:15
Общество

Ozon уволит большинство курьеров

Компания переведет доставку покупок на партнеров Онлайн-ритейлер Ozon анонсировал оптимизацию штата курьеров, численность которых сейчас составляет несколько сотен при общем количестве сотрудников более 12 тыс. человек.
Коммерсантъ вчера в 23:31
Политика

Хафтар не стал подписывать соглашение о перемирии в Берлине

Во время Международной конференции по вопросам Ливии, проходившей в Берлине 19 января, именно командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар отказался подписывать соглашение о перемирии.
Военное дело 05:15
Политика

Песков ответил на сообщения о возможных досрочных выборах в Госдуму

Кремль не комментирует неподтвержденную информацию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о возможности досрочных выборов в Госдуму.
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Экономика

Опубликованы данные о доходах Мишустина и его жены

Доход премьер-министра России Михаила Мишустина в 2018 году составил 19 миллионов рублей, а его жены — 47,7 миллиона рублей.
Lenta.ru вчера в 14:39
Кино

Netflix покажет лучшие мультфильмы Хаяо Миядзаки

Piter.tv 04:55
Политика

Макрон и Меркель «потеряли» Путина в Берлине

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Общество

Прокурор застал Улюкаева за нарушением тюремного распорядка

Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев нарушил тюремный распорядок - проверяющий прокурор заметил его сидящим на кровати в дневное время.
Газета.Ru 06:10
Общество

Новым пресс-секретарем Роскомнадзора назначена Елена Прохорова

На должность помощника руководителя Роскомнадзора, который курирует направление связей с общественностью и исполняет функции пресс-секретаря, назначена Елена Прохорова.
Вести.Ru 06:15
Общество

Все станции метро в Москве проверяют из-за сообщений о минировании

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
РИА Новости 03:05
Армия и оружие

Лукашенко назначил главу Минобороны Белоруссии госсекретарем Совбеза

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министра обороны страны Андрея Равкова госсекретарем Совета безопасности.
РБК 05:17
Общество

Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы

Новый руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью газете «Ведомости» заявил, что ключевой задачей ведомства является не собрать больший объём налогов, а сделать так, чтобы налогоплательщик был законопослушным, и «обелить рынок».
RT на русском 02:50
Музыка

Американский певец Дэвид Олни умер на сцене во время концерта

РИА Новости 05:50
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