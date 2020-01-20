Энергетика

Lenta.ruLenta.ru«Газпрому» предсказали прямое столкновение с США

Европе понадобится порядка 80 миллиардов кубометров СПГ в год, а еще 40-50 миллиардов регион может закупить в зависимости от ситуации на рынке. Предоставить этот объем готовы США, где в 2020 году открывается сразу несколько проектов по производству СПГ.
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с чего всё началось

Не смыкая газ

Традиционные конкуренты «Газпрома» — Норвегия и Алжир — в 2019 году сократили поставки. ЕС в 2019 году существенно увеличил импорт газа, пользуясь снижением цен, вызванным обострением конкуренции между крупнейшими поставщиками.
Коммерсантъвчера в 17:15

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США пытаются выбить «Газпром» и «Ямал СПГ» из Европы

URA.Ru02:44

«Газпром» и НОВАТЭК обеспечили почти половину импорта в Евросоюз

News.ru02:07

СМИ узнали об увеличении доли российского газа в Европе

РБК00:15

«Газпрому» предсказали прямое столкновение с США

Lenta.ru01:22

Литва против Польши: маленькая европейская газовая война

РИА Новости00:00

Российский газ обеспечил почти половину закупок ЕС

Телеканал 360°вчера в 20:44

Не смыкая газ

Коммерсантъвчера в 17:15
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 05:13, Ашберн
Происшествия

Омский грузчик-инвалид заставлял школьниц заниматься проституцией

VSE42.RU 04:40
Общество

Начислять маткапитал на первого ребенка могут начать в марте

РИА Новости 01:15
Общество

Автолюбители смогут покупать «красивые» номера на аукционах

Отмечается, что заинтересованные лица смогут приобрести "красивые" регистрационные знаки в ходе аукционов, их правила будут вскоре определены.
Вести.Ru 04:35
Интернет

В браузер Google Chrome добавили новую функцию по управлению медиа

Компания Google добавила в интернет-браузер Chorme функцию по управлению воспроизводимыми видео и аудио во всех открытых вкладках.
REGNUM 18 января в 02:59
Происшествия

Среди погибших в пермском хостеле оказался ребенок

При прорыве трубы в хостеле «Карамель» в Перми погиб ребенок. Об этом сообщило издание 59.ru. Сколько лет ребенку, пока неизвестно.
Lenta.ru 03:23
Экономика

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

RT на русском вчера в 12:53
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском вчера в 18:38
Политика

Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

REGNUM 00:29
Политика

Киев предложил расширить миссию ОБСЕ на Украине

Киев предлагает усилить финансово и технически деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, заявил в понедельник глава МИД страны Вадим Пристайко.
РИА Новости 04:19
Хоккей

Овечкин впервые с 2018 года оформил хет-трики в двух матчах НХЛ подряд

RT на русском 18 января в 15:55
Происшествия

Число госпитализированных с отравлением в Кизляре достигло 193

«С 6 по 20 января в больницу госпитализированы 193 человека, из них 103 — дети, ещё четыре человека находятся в больницах Тарумовского района», — заявили в администрации.
RT на русском 04:20
Экономика

Центральный рынок в Москве сменил владельца

Центральный рынок на Рождественском бульваре, 1 в Москве сменил владельца, свидетельствуют данные Росреестра, ЕГРЮЛ и «СПАРК-Интерфакс».
Коммерсантъ 18 января в 08:00
Общество

Мордашов объявил о планах создать российский аналог Amazon

Председатель совета директоров ПАО «Северсталь», миллиардер (четвертое место с состоянием в $20,5 млрд в рейтинге богатейших предпринимателей России по версии Forbes) Алексей Мордашов рассказал Bloomberg о планах создать торговую экосистему на базе принадлежащих ему проектов в разных сферах бизнеса.
РБК 05:03
Происшествия

Туристы сняли на видео, как провалились под лёд на Байкале

Два туриста провалились под лед на Байкале.
REGNUM 03:12
Транспорт

По Крымскому мосту прошли первые 100 поездов

По Крымскому мосту с момента запуска железнодорожного движения через Керченский пролив прошли уже 100 поездов.
Российская газета 04:08
Происшествия

В Ленинградской области двоих подростков подозревают в изнасиловании

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК России "Изнасилование, совершенное группой лиц".
РИА Новости 03:34
Шоу-бизнес

Фото Елены Яковлевой без макияжа напугало фанатов

В сети появилась фотография, на которой известная актриса Елена Яковлева предстала перед своими поклонниками без макияжа, сообщает издание «7 дней».
Петрозаводск говорит вчера в 09:53
Здоровье

В России разработаны новые правила лечения по полисам ОМС

В России разработаны новые правила получения медицинского обслуживания и лечения по полисам Обязательного медстрахования, которые вступили в силу уже с начала года.
Дни24 вчера в 05:34
Футбол

Ракицкий оценил свой первый год в «Зените»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий подвёл итоги первого года в петербургском клубе, а также высказался о персональной кричалке от болельщиков сине-бело-голубых.
Чемпионат 04:36
Экономика

Туляков, сдающих в аренду жилье, могут обязать зарегистрироваться

Собственников, зарабатывающих на сдаче в аренду жилья, планируется обязать зарегистрироваться на специальной платформе-агрегаторе.
Молодой коммунар 17 января в 23:59
Общество

Ozon уволит большинство курьеров

Компания переведет доставку покупок на партнеров Онлайн-ритейлер Ozon анонсировал оптимизацию штата курьеров, численность которых сейчас составляет несколько сотен при общем количестве сотрудников более 12 тыс. человек.
Коммерсантъ вчера в 23:31
Происшествия

Суд Казани отпустил по УДО осужденного по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал»

Вахитовский районный суд Казани в понедельник принял решение об условно-досрочном освобождении от дальнейшего отбывания наказания гендиректора компании-владельца здания ТЦ "Адмирал" Роберта Хайруллина, приговорённого к 6 годам 2 месяцам колонии по делу об унесшем 19 жизней пожаре, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 03:05
Общество

Бред Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении

Голливудские актеры Бред Питт и Дженнифер Энистон удивили фанатов теплыми объятиями на вручении премии Гильдии киноактеров США, пишет TMZ.
Газета.Ru 01:40
Политика

Зеленский рассказал о начавшемся диалоге с Путиным

Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин начали вести диалог, который привел к первым «некоторым чувствительным решениям».
Московский Комсомолец 05:02
Общество

На Украине переучат учителей русскоязычных школ

Министр науки и образования Украины Анна Новосад заявила, что учителей, которые обучают детей в школах на русском языке, переучат преподавать на государственном языке.
Газета.Ru 04:22
Армия и оружие

Российскую авиабазу Хмеймим пытались атаковать боевики

Инцидент произошел 19 января в Сирии: боевики совершили попытку атаковать авиабазу Хмеймим.
Капитал страны вчера в 23:23
Общество

Oxfam: 2153 миллиардера оказались богаче 4,6 млрд людей

2153 миллиардера мира в 2019 г. имели больше богатства, чем 4,6 млрд человек.
Ведомости вчера в 23:15
Политика

Зеленский почтил память украинских «киборгов»

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память украинских националистов, нашедших смерть в аэропорту Донецка.
Журналистская правда 03:33
Здоровье

В Китае третий человек умер от нового вида пневмонии

По данным комитета, число погибших от новой пневмонии достигло трех человек. Ранее в январе сообщалось о двух смертельных случаях.
РБК вчера в 20:57
Политика

Путин в Берлине встретился с Борисом Джонсоном

Президент РФ Владимир Путин встретился в Берлине с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Life.ru вчера в 12:07
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