Энергетика
Lenta.ru«Газпрому» предсказали прямое столкновение с США
В целом российский газ смог закрепиться в Европе. В совокупности на долю «Газпрома» и «Новатэка» в регионе, по оценкам издания, пришлось 47,57 процента всего импорта газа (на 0,8 процентных пункта больше, чем год назад), но это произошло за счет резкого усиления позиций российского СПГ.
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с чего всё началось
Именно газ из США быстрее других занимал долю на европейском рынке в 2019 году: цены на СПГ в Азии оказались весьма низкими, что сделало продажу газа в Европу более привлекательной, учитывая короткое транспортное плечо.Коммерсантъвчера в 17:15
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СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии
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