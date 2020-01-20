Энергетика

Lenta.ruLenta.ru«Газпрому» предсказали прямое столкновение с США

В целом российский газ смог закрепиться в Европе. В совокупности на долю «Газпрома» и «Новатэка» в регионе, по оценкам издания, пришлось 47,57 процента всего импорта газа (на 0,8 процентных пункта больше, чем год назад), но это произошло за счет резкого усиления позиций российского СПГ.
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с чего всё началось

Не смыкая газ

Именно газ из США быстрее других занимал долю на европейском рынке в 2019 году: цены на СПГ в Азии оказались весьма низкими, что сделало продажу газа в Европу более привлекательной, учитывая короткое транспортное плечо.
Коммерсантъвчера в 17:15

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США пытаются выбить «Газпром» и «Ямал СПГ» из Европы

URA.Ru02:44

Не смыкая газ

Коммерсантъвчера в 17:15

«Газпрому» предсказали прямое столкновение с США

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РИА Новости00:00

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Телеканал 360°вчера в 20:44

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News.ru02:07
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Верховный суд РФ признал законной норму, запрещающую СМИ публиковать положительную информацию о наркозависимых людях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Газета.Ru 02:26
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Чешский президент Милош Земан назвал российского лидера Владимира Путина сильной политической фигурой в мире.
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СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии

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ЦСКА предложит 6 миллионов евро за словака Боженика

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Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы

Новый руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью газете «Ведомости» заявил, что ключевой задачей ведомства является не собрать больший объём налогов, а сделать так, чтобы налогоплательщик был законопослушным, и «обелить рынок».
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Два туриста провалились под лед на Байкале.
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Макрон и Меркель «потеряли» Путина в Берлине

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Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам

Экономисты уверены, что доходность банковских депозитов продолжит снижаться и проценты по ним почти не превысят инфляцию.
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Число погибших в результате атаки на военных в Йемене возросло до 60

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«Зенит» и ЦСКА сыграют матч на сборах в Испании

Санкт-петербургский «Зенит» сыграет товарищеский матч с московским ЦСКА во время сбора в Испании.
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Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
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