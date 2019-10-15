«Газпром» столкнулся с принудительным отключением австрийских компрессоров LMF, сообщил начальник департамента N335 Павел Крылов, передает «Интерфакс». По его словам, их отключили «дистанционно», и теперь эти компрессоры «стоят мертвым грузом, не работают до сих пор».

с чего всё началось

«Дистанционно через спутник отключено, просто в металлолом превратились», — сказал Крылов. Взамен зарубежных планируется закупить мобильные модульные компрессорные станции российского производства, предложение уже представило казанское предприятие ЗАО НПП «Компрессор».

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