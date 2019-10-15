Общество
РБК«Газпрому» принудительно отключили импортную технику через спутник
«Дистанционно через спутник отключено, просто в металлолом превратились», — сказал Крылов. Взамен зарубежных планируется закупить мобильные модульные компрессорные станции российского производства, предложение уже представило казанское предприятие ЗАО НПП «Компрессор».
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с чего всё началось
«Газпром» столкнулся с принудительным отключением австрийских компрессоров LMF, сообщил начальник департамента N335 Павел Крылов, передает «Интерфакс». По его словам, их отключили «дистанционно», и теперь эти компрессоры «стоят мертвым грузом, не работают до сих пор».РБК12:23
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В Пентагоне рассказали о разговоре Шойгу и Эспера по ситуации в Сирии
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