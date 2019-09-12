Политика
ИзвестияСуд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
Суд ЕС постановил, что Еврокомиссия, принимая решение об увеличении используемой мощности газопровода OPAL, учитывала только влияние на безопасность поставок в ЕС в целом, но не рассматривала влияние, оказываемое на Польшу, то есть принято без учета энергетической солидарности.
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Что трубопровод OPAL значит для «Газпрома» и при чем тут «Северный поток — 2»
ТАСС11 сентября в 09:45
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 23:22, Вашингтон
Экономика
На Украине предупредили о риске уничтожения металлургической отрасли
Президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил о риске уничтожения металлургической отрасли в стране.
РИА Новости 07:44
Общество
Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды
С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.
Sunmag.me вчера в 10:20
Наука
Ученые MIT случайно создали самый черный на сегодня материал в мире
Самый черный на сегодня материал поглощает 99,96% света, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:40
Политика
Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, где ему выразили протест из-за «оскорбительных заявлений» члена российского правительства в адрес главы столичного района Прага-6 Ондржея Коларжа из-за переноса памятника маршалу Ивану Коневу, сообщается на сайте министерства.
РБК 10:10
Политика
Зеленский ответил на коронный вопрос Дудя о Путине
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, что он скажет своему российскому коллеге Владимиру Путину при встрече.
Lenta.ru 12:33
Шоу-бизнес
Волочкова объяснила отказ идти на свадьбу Собчак и Богомолова
Балерина Анастасия Волочкова объяснила, почему не захотела идти на свадьбу Собчак и Богомолова. Об этом передает «Комсомольская правда».
iReactor 15:01
Политика
В Совфеде предложили Украине войти в состав России
"В перспективе самый реалистичный вариант, что Крым будет жить в одном государстве с Украиной, только если Украина войдет в состав Российской Федерации, объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ", — сказал сенатор.
РИА Новости 09:26
Футбол
Леонид Слуцкий: «Лидерство „Витесса“ в чемпионате ничего не значит»
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился мнением о нахождении его команды на первом месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.
Матч ТВ 09:01
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 08:16
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов обвенчались в храме
Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.
Газета Кемерова 09:14
Единоборства
Ковалев и Альварес проведут бой 2 ноября в США
Российский боксер Сергей Ковалев согласовал бой с представителем Мексики Саулем Альваресом. Этот поединок состоится 2 ноября в США.
ProstoProSport 12:18
Армия и оружие
Америке посоветовали не гнаться за гиперзвуковым оружием России
Американской армии не стоит концентрироваться на разработке гиперзвукового вооружения, пытаясь угнаться за достижениями России и Китая.
РЕН ТВ 22:09
Политика
Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России
РИА Новости 18:00
Авто
Volkswagen может прекратить сотрудничество с ГАЗом
Сотрудничество с ГАЗом уже прекратил Daimler, Дерипаска также говорил, что у предприятия возникли проблемы с банками и поставщиками запчастей из-за санкций.
За рулем 05:15
Шоу-бизнес
Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
Актрису Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому, сообщил телеканал РЕН ТВ.
Известия 15:43
Здоровье
72 человека заражены в Ростовской области лихорадкой Западного Нила
72 человека заразились в Ростовской области лихорадкой Западного Нила, из заболевшего числа - тридцать человек из Ростова-на-Дону, проинформировали в пресс-службе администрации донской столицы.
Ugpressa.ru вчера в 16:01
Футбол
Салах дал понять, что у него нет проблем с Мане
История началась во время матча 3-го тура АПЛ между «Бернли» и «Ливерпулем» (0:3). В одном из игровых моментов Салах не дал пас Мане.
Чемпионат 22:30
Кино
Сайрус, Гранде и Дель Рей презентовали клип про «Ангелов Чарли»
В YouTube опубликован совместный клип Майли Сайрус, Арианы Гранде и Ланы Дель Рей Don’t Call Me Angel.
Культуромания 07:52
Политика
Кравчук заявил, что украинцы голосовали за союз с Россией
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" население страны голосовало за союзное с Россией государство.
РИА Новости 19:19
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия 14:04
Экономика
Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей
К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 11:16
Технологии
МЧС рассказало, как не остаться без связи в чрезвычайной ситуации
МЧС России дало советы и рекомендации, как быть на связи со спасателями в случае чрезвычайной ситуации.
Вечерняя Москва 20:45
Космос
Голубые странники помогли определить возраст звездных скоплений в Большом Магеллановом Облаке
Благодаря звездам, получившим обозначение «голубые странники», астрономы при помощи космического телескопа «Хаббл» смогли определить возраст нескольких звездных скоплений в Большом Магеллановом Облаке.
N+1 11 сентября в 09:13
Религия
У православных начинается новый церковный год
Доступ1 22:36
Общество
Декрет 1917 года о восьмичасовом рабочем дне попал под отмену
Поручение председателя правительства РФ Дмитрия Медведева об отмене правовых актов СССР и РСФСР распространяется, в частности, на декрет Совнаркома 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.
REGNUM вчера в 00:50
Происшествия
Суд в Томске возвратил следователям дело хозяина сбитого щенка
НИА-Томск вчера в 04:18
Политика
Трамп продлил на год торговое эмбарго в отношении Кубы
Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым продлил еще на один год введенное в 1962 году торговое эмбарго в отношении Кубы.
Российская газета 22:26
Политика
Финляндия не поддержала призыв Зеленского по санкциям против России
Президент Финляндии Саули Ниинистё не поддержал слова украинского лидера Владимира Зеленского, призвавшего в ходе форума в Киеве сохранять западные санкции в отношении России.
RT на русском 04:58