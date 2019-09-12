Политика

ИзвестияИзвестияСуд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL

Суд ЕС постановил, что Еврокомиссия, принимая решение об увеличении используемой мощности газопровода OPAL, учитывала только влияние на безопасность поставок в ЕС в целом, но не рассматривала влияние, оказываемое на Польшу, то есть принято без учета энергетической солидарности.
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В Госдуме оценили решение суда ЕС по трубопроводу OPAL

Известиявчера в 18:55

В Германии сочли необходимым исполнение «Газпромом» решения суда по Opal

РБК11 сентября в 11:41

«Газпром» обеспоточен происходящим в Европе

Коммерсантъ10 сентября в 18:59

OPAL раздора: зачем Польша сузила «Газпрому» трубу

РИА Новостивчера в 01:00

Германия пригрозила России из-за «Северного потока»

Lenta.ruвчера в 05:29

Что трубопровод OPAL значит для «Газпрома» и при чем тут «Северный поток — 2»

ТАСС11 сентября в 09:45

Решение суда ЕС по газопроводу OPAL обрадовало Украину

РЕН ТВ10 сентября в 22:19
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 23:22, Вашингтон
Экономика

На Украине предупредили о риске уничтожения металлургической отрасли

Президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил о риске уничтожения металлургической отрасли в стране.
РИА Новости 07:44
Общество

Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды

С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.
Sunmag.me вчера в 10:20
Наука

Ученые MIT случайно создали самый черный на сегодня материал в мире

Самый черный на сегодня материал поглощает 99,96% света, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:40
Политика

Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского

Российского посла Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, где ему выразили протест из-за «оскорбительных заявлений» члена российского правительства в адрес главы столичного района Прага-6 Ондржея Коларжа из-за переноса памятника маршалу Ивану Коневу, сообщается на сайте министерства.
РБК 10:10
Политика

Зеленский ответил на коронный вопрос Дудя о Путине

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, что он скажет своему российскому коллеге Владимиру Путину при встрече.
Lenta.ru 12:33
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Политика

В Совфеде предложили Украине войти в состав России

"В перспективе самый реалистичный вариант, что Крым будет жить в одном государстве с Украиной, только если Украина войдет в состав Российской Федерации, объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ", — сказал сенатор.
РИА Новости 09:26
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Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился мнением о нахождении его команды на первом месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.
Матч ТВ 09:01
Культура

Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»

Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
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Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов обвенчались в храме

Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.
Газета Кемерова 09:14
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Ковалев и Альварес проведут бой 2 ноября в США

Российский боксер Сергей Ковалев согласовал бой с представителем Мексики Саулем Альваресом. Этот поединок состоится 2 ноября в США.
ProstoProSport 12:18
Армия и оружие

Америке посоветовали не гнаться за гиперзвуковым оружием России

Американской армии не стоит концентрироваться на разработке гиперзвукового вооружения, пытаясь угнаться за достижениями России и Китая.
РЕН ТВ 22:09
Политика

Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России

РИА Новости 18:00
Авто

Volkswagen может прекратить сотрудничество с ГАЗом

Сотрудничество с ГАЗом уже прекратил Daimler, Дерипаска также говорил, что у предприятия возникли проблемы с банками и поставщиками запчастей из-за санкций.
За рулем 05:15
Шоу-бизнес

Заворотнюк ввели в медикаментозную кому

Актрису Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому, сообщил телеканал РЕН ТВ.
Известия 15:43
Здоровье

72 человека заражены в Ростовской области лихорадкой Западного Нила

72 человека заразились в Ростовской области лихорадкой Западного Нила, из заболевшего числа - тридцать человек из Ростова-на-Дону, проинформировали в пресс-службе администрации донской столицы.
Ugpressa.ru вчера в 16:01
Футбол

Салах дал понять, что у него нет проблем с Мане

История началась во время матча 3-го тура АПЛ между «Бернли» и «Ливерпулем» (0:3). В одном из игровых моментов Салах не дал пас Мане.
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Сайрус, Гранде и Дель Рей презентовали клип про «Ангелов Чарли»

В YouTube опубликован совместный клип Майли Сайрус, Арианы Гранде и Ланы Дель Рей Don’t Call Me Angel.
Культуромания 07:52
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Кравчук заявил, что украинцы голосовали за союз с Россией

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" население страны голосовало за союзное с Россией государство.
РИА Новости 19:19
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Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth

Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия 14:04
Экономика

Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей

К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
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В Казахстане четверо военных ранены при хлопке на сгоревшем арсенале

РИА Новости 21:05
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МЧС рассказало, как не остаться без связи в чрезвычайной ситуации

МЧС России дало советы и рекомендации, как быть на связи со спасателями в случае чрезвычайной ситуации.
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Голубые странники помогли определить возраст звездных скоплений в Большом Магеллановом Облаке

Благодаря звездам, получившим обозначение «голубые странники», астрономы при помощи космического телескопа «Хаббл» смогли определить возраст нескольких звездных скоплений в Большом Магеллановом Облаке.
N+1 11 сентября в 09:13
Религия

У православных начинается новый церковный год

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Декрет 1917 года о восьмичасовом рабочем дне попал под отмену

Поручение председателя правительства РФ Дмитрия Медведева об отмене правовых актов СССР и РСФСР распространяется, в частности, на декрет Совнаркома 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.
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Происшествия

МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с A-321 в Подмосковье

Известия 19:53
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Суд в Томске возвратил следователям дело хозяина сбитого щенка

НИА-Томск вчера в 04:18
Политика

Трамп продлил на год торговое эмбарго в отношении Кубы

Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым продлил еще на один год введенное в 1962 году торговое эмбарго в отношении Кубы.
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Финляндия не поддержала призыв Зеленского по санкциям против России

Президент Финляндии Саули Ниинистё не поддержал слова украинского лидера Владимира Зеленского, призвавшего в ходе форума в Киеве сохранять западные санкции в отношении России.
RT на русском 04:58
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