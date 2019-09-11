Политика
Политическая Экспертиза«Газпрому» суд ЕС ограничил доступ к газопроводу Opal
Европейский суд юстиции отменил решение Европейской комиссии, согласно которому российская энергетическая компания «Газпром» имеет право использовать газопровод OPAL на полную мощность. Как сообщает издание «Царьград», информация об этом стала известна от министерства энергетики Польши.
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Что трубопровод OPAL значит для «Газпрома» и при чем тут «Северный поток — 2»
ТАСС11 сентября в 09:45
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 21:53, Вашингтон
Общество
Деми Мур рассказала о выкидыше и алкоголизме
Газета.Ru 16:40
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Кузнецова призвала прокуратуру Томска закрыть дело подростка со щенком
REGNUM 11 сентября в 16:05
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Технологии
МЧС рассказало, как не остаться без связи в чрезвычайной ситуации
МЧС России дало советы и рекомендации, как быть на связи со спасателями в случае чрезвычайной ситуации.
Вечерняя Москва 20:45
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг лучших новых смартфонов
Роскачество протестировало 23 новых смартфона по 231 параметру. В результате лидером рейтинга стал смартфон Samsung Galaxy S10+.
RuNews24.ru 05:20
Культура
Ксения Собчак станет ведущей передачи «Пусть говорят»
Актриса, светская львица, журналистка Ксения Собчак, сегодня вышедшая замуж за режиссёра Константина Богомолов, станет новой ведущей ток-шоу Первого канала "Пусть говорят".
Российская газета 10:50
Авто
Ford собрал более 1,3 тысячи Ford Mustang и установил мировой рекорд
В рамках масштабного мероприятия на испытательном полигоне Ford в бельгийском Ломмеле собралось более 1,3 тыс. "Мустангов" всех поколений.
Автоновости дня 11 сентября в 06:59
Происшествия
В Казахстане четверо военных получили ранения на сгоревшем арсенале
В Казахстане четверо военнослужащих получили ранения в результате хлопка, произошедшего во время очистки от фрагментов боеприпасов территории сгоревшего арсенала в городе Арысь.
Российская газета 21:26
Кино
Автор фильма «Сорокин Трип» представит его в Новосибирске 12 сентября
Газета Metro вчера в 01:07
Политика
WSJ: утверждения о вывозе США агента из России могут быть выгодны ФБР
Утверждения об операции по якобы имевшему место вывозу спецслужбами США своего агента из России в 2017 году могут тиражироваться в СМИ в интересах ФБР.
ТАСС 12:37
Политика
В ООН предупредили Нетаньяху о последствиях аннексии Иорданской долины
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен заявлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что в случае победы его партии на парламентских выборах Иорданская долина (т.е. Западный берег реки Иордан) будет аннексирована, сообщается на сайте организации.
РБК 11 сентября в 19:26
Экономика
Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья
По мнению Медведева, неразвитость рынка арендного жилья в России объясняется в том числе тем, что во времена СССР жилье нельзя было иметь в полной собственности.
Газета.Ru 11 сентября в 07:55
Политика
Аксенов и Жириновский отказались от мандатов депутатов Госсовета Крыма
Сергей Аксенов и Владимир Жириновский написали отказы от мандата депутатов Госсовета Крыма.
Московский Комсомолец 06:27
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк анонсировал специальное заявление актрисы
Актриса Анастасия Заворотнюк сама прокомментирует слухи о своем здоровье. Об этом агентству "Москва" сообщил директор артистки Стас Христов.
РИА Новости 10:30
Политика
Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, заявившего, что от военного конфликта с Россией страну останавливает отсутствие ядерного арсенала.
РИА Новости 15:28
Единоборства
Бой Ковалёв — Альварес подтверждён официально
Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв проведёт следующий поединок 2 ноября.
Чемпионат 13:41
Культура
Юрий Дудь в третий раз получил премию «Человек года»
Суть событий 11 сентября в 05:19
Культура
Первый канал обновил систему голосования в шоу «Голос 60+»
Обновить механизм голосования планировалось к старту следующего сезона «Голоса».
Telesputnik.ru 07:05
Авто
«ГАЗ» представил модернизированный внедорожник «Соболь 4х4»
Автомобиль в рамках обновления обзавелся видоизмененной передней частью кузова, модернизированным передним мостом со ШРУСами, новой «раздаткой», увеличенным передаваемым моментом и управляемым электроприводом.
Daily-Motor.Ru 02:00
Политика
Владимир Путин встретится с Нетаньяху в Сочи
RuNews24.ru 11 сентября в 09:58
Политика
Зеленский заявил о подготовке нового этапа обмена заключенными
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке следующего этапа обмена удерживаемыми лицами с РФ.
Журналистская правда 03:31
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики из-за высказывания министра культуры Владимира Мединского о старосте одного из районов Праги.
РИА Новости 09:21
Происшествия
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 50
На Багамских островах в результате урагана «Дориан» погибли по меньшей мере 50 человек, при этом число жертв может увеличиться, так как многие жители числятся пропавшими без вести.
RT на русском 10 сентября в 18:35
Гаджеты
Intel анонсирует Core i9-9900KS и Cascade Lake-X
Выход запланирован на октябрь 2019 года. Core i9-9900KS имеет базовую тактовую частоту 4 ГГц на восемь ядер и может обрабатывать 16 потоков.
Megaobzor.com вчера в 14:09
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия 14:04
Политика
Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России
РИА Новости 18:00
Кино
Во Владивостоке начался кинофестиваль «Меридианы Тихого»
Во Владивостоке открылся кинофестиваль «Меридианы Тихого», передает ОТР.
Общественное телевидение России 10:14
Шоу-бизнес
Любовь Успенская опубликовала фотографию в обнаженном виде
Любовь Успенская опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в обнаженном виде.
Актуальные Новости 03:12
ЖКХ
Более 450 домов подтоплено в Комсомольске-на-Амуре
Более 450 жилых домов подтоплено в Комсомольске-на-Амуре, при этом уровень воды в Амуре стабилизировался.
RT на русском 11 сентября в 21:48