Футбол
ПрофильГаззаев назвал один из стимулов развития российского футбола
«Напомню, что именно такая идея лежала и в основе создания Объединенного чемпионата (инвестиции для лиги составляли бы 5 млрд евро за 5 лет), и в основе моей программы развития российского футбола, которую я предложил еще в 2014-15 годах», — сказал Газзаев.
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В Генпрокуратуре рассказали о новом виде мошенничества с банкоматами
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Общество
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Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
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Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку
Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.
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Заворотнюк отказалась от продлившего жизнь Фриске препарата
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Дмитрий Медведев прибыл в Екатеринбург
Глава правительства России Дмитрий Медведев уже прибыл в Екатеринбург. Его самолёт приземлился в аэропорту «Кольцово».
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