Футбол
ПрофильГаззаев назвал один из стимулов развития российского футбола
«Напомню, что именно такая идея лежала и в основе создания Объединенного чемпионата (инвестиции для лиги составляли бы 5 млрд евро за 5 лет), и в основе моей программы развития российского футбола, которую я предложил еще в 2014-15 годах», — сказал Газзаев.
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Apple выпустит новый бюджетный iPhone SE 2
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