Футбол
RT на русскомГаззаев высказался по поводу своего возвращения к тренерской работе
Заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи, бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев прокомментировал слухи о своём назначении на пост наставника московского «Динамо».
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Валерий Газзаев: «Тедеско — очередной эксперимент «Спартака», который может закончиться неудачно» — На днях вы дали большое интервью «СЭ» на разные темы, но с того времени эксперты, журналисты, Телеграм-каналы, многочисленные болельщики продолжают активно обсуждать вас применительно к ситуации в московском «Динамо».Спорт-Экспресс03:38
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