Поражения ЦСКА и "Краснодара" в первых матчах группового этапа Лиги Европы негативно сказались на имидже российского футбола.

Газзаев: поражения ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы ударили по имиджу российского футбола

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