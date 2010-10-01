Футбол
Матч ТВГаззаев сделал заявление о возможном возвращении в футбол
Слежу за событиями в российском и мировом футболе, нахожусь в курсе современных тенденций развития этого вида спорта. Поэтому не раз отмечал: если речь идет о клубе, который на деле поставит самые высокие и глобальные спортивные задачи, это было бы интересно рассмотреть.
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Происшествия
Тело пропавшей девочки обнаружили в Саратове
Футбол
Дзюба открыл счет в матче с шотландцами
Культура
Масляков отреагировал на слова о поборах в КВН
Президент Международного союза КВН Александр Масляков удивился сообщению о поборах в клубе, о чем ранее заявил бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров в интервью журналисту Юрию Дудю.
Общество
Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать его квартиру
Политик Алексей Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать принадлежащую ему квартиру.
Наука
Твердый электролит помог напрямую синтезировать перекись водорода
Чуань Ся (Chuan Xia) с коллегами из Университета Райса предложили разделить потоки газов, окислять водород до протонов, восстанавливать кислород до HO2- в присутствии воды, и только затем объединять потоки в порах твердого электролита, способном пропускать ионы, в результате чего образовывался раствор пероксида водорода.
Финансы
Набиуллина рассказала о вариантах снижения ключевой ставки
Центробанк рассматривает разные варианты снижения ключевой ставки в текущем году.
Армия и оружие
Киев окончательно сорвал план по разведению сил в ДНР
Политика
Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии
Экономика
Forbes: совокупный долг семьи Гуцериевых достиг 1 трлн рублей
«Итого, сумма упомянутых в открытых источниках долгов вплотную приближается к 1 трлн руб.: 970 млрд руб.», – сообщает издание.
Политика
Посла США на Украине уволили из-за Байдена
Бывший посол США в Киеве Мари Йованович была отправлена в отставку после того, как она высказала недовольство распоряжениями из Вашингтона.
Авто
Раскрыты все версии Kia Seltos для России
На российском рынке продажи кроссовера Kia Seltos начнутся не ранее 2020 года, однако перечень оборудования модели уже раскрыт благодаря одному из официальных дилеров марки.
Армия и оружие
РФ поможет Индии сбивать американские истребители F-22 и F-35
Российская Федерация собирается помочь Индии в модернизации ее вооруженных сил, чтобы они получили возможность сбивать истребители 5-го поколения, включая американские F-22 и F-35.
Футбол
Самолёт с польскими футболистами сел в Челябинске вместо Екатеринбурга
Воздушное судно, следовавшее в екатеринбургский аэропорт «Кольцово», не смогло совершить посадку в месте назначения из-за аварийной посадки военно-транспортного самолета Ан-12.
Армия и оружие
Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе
Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.
Происшествия
В Красном море взорвали иранский танкер
В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.
Шоу-бизнес
Instagram заблокировал аккаунт в поддержку Анастасии Заворотнюк
В социальной сети Instagram был заблокирован созданный поклонниками аккаунт в поддержку тяжело болеющей российской актрисы Анастасии Заворотнюк.
Шоу-бизнес
Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану
Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.
Шоу-бизнес
Вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева умерла в Москве
Актриса Надежда Каратаева скончалась в Москве. Вдова Анатолия Папанова почила на 96-м году жизни.
Единоборства
Перед боем Усик и Уизерспун провели дуэль взглядов и побоксировали
Перед поединком украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик и американец Чазз Уизерспун устроили дуэль взглядов.
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
Происшествия
В Саратове состоится панихида по убитой Лизе Киселевой
Панихида по убитой в Саратове Лизе Киселевой состоится сегодня, 11 октября.
Автоспорт
Квалификация Гран-при Японии перенесена на 13 октября из-за тайфуна
Квалификация 17-го этапа Гран-при «Формулы-1», который проходит в Японии, перенесена на 13 октября из-за приближающегося тайфуна.
Шоу-бизнес
Джигурда запретил Анисиной делать ЭКО из-за ситуации с Заворотнюк
Джигурда отметил, что до этого они с Анисиной думали воспользоваться ЭКО, но после того, как стало известно о тяжелой болезни актрисы Анастасии Заворотнюк, возникновение которой некоторые связывают с проведением искусственного оплодотворения, звездная пара передумала.
Политика
Раскрыто имя нового посла США в России
Президент США Дональд Трамп назначит заместителя госсекретаря США Джона Салливана новым послом в России.
Политика
В Нидерландах начали расследование роли Украины в гибели MH17
В Нидерландах начнется расследование роли Украины в гибели малайзийского «Боинга» в 2014 году, сообщает пресс-служба парламента Нидерландов.
Армия и оружие
В ЕС отреагировали на угрозы Эрдогана выпустить в Европу беженцев
Угрозы турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана выпустить в Европу беженцев в случае, если Евросоюз назовет военную операцию Анкары в Сирии вторжением, неприемлимы.
Здоровье
Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом
Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.