Футбол

Матч ТВМатч ТВГаззаев сделал заявление о возможном возвращении в футбол

Слежу за событиями в российском и мировом футболе, нахожусь в курсе современных тенденций развития этого вида спорта. Поэтому не раз отмечал: если речь идет о клубе, который на деле поставит самые высокие и глобальные спортивные задачи, это было бы интересно рассмотреть.
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Валерий Газзаев: «„Динамо“? Если речь идет о клубе, который ставит высокие задачи, это было бы интересно рассмотреть»

Спорт БИЗНЕС Online05:57

Газзаев прокомментировал возможный переход из Госдумы в футбол

Pravda.Ru04:58

Газзаев прокомментировал слухи о назначении в «Динамо»

ProstoProSport04:56

Газзаев сделал заявление о возможном возвращении в футбол

Матч ТВ04:21
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Тело пропавшей девочки обнаружили в Саратове

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Дзюба открыл счет в матче с шотландцами

ProstoProSport вчера в 16:06
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Масляков отреагировал на слова о поборах в КВН

Президент Международного союза КВН Александр Масляков удивился сообщению о поборах в клубе, о чем ранее заявил бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров в интервью журналисту Юрию Дудю.
ФАН 09 октября в 07:17
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Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать его квартиру

Политик Алексей Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать принадлежащую ему квартиру.
Ведомости 06:00
Наука

Твердый электролит помог напрямую синтезировать перекись водорода

Чуань Ся (Chuan Xia) с коллегами из Университета Райса предложили разделить потоки газов, окислять водород до протонов, восстанавливать кислород до HO2- в присутствии воды, и только затем объединять потоки в порах твердого электролита, способном пропускать ионы, в результате чего образовывался раствор пероксида водорода.
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Финансы

Набиуллина рассказала о вариантах снижения ключевой ставки

Центробанк рассматривает разные варианты снижения ключевой ставки в текущем году.
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Киев окончательно сорвал план по разведению сил в ДНР

ИА Новороссия 05:54
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Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии

RT на русском 05:04
Экономика

Forbes: совокупный долг семьи Гуцериевых достиг 1 трлн рублей

«Итого, сумма упомянутых в открытых источниках долгов вплотную приближается к 1 трлн руб.: 970 млрд руб.», – сообщает издание.
Ведомости 04:35
Политика

Посла США на Украине уволили из-за Байдена

Бывший посол США в Киеве Мари Йованович была отправлена в отставку после того, как она высказала недовольство распоряжениями из Вашингтона.
Утро.ru 04:47
Авто

Раскрыты все версии Kia Seltos для России

На российском рынке продажи кроссовера Kia Seltos начнутся не ранее 2020 года, однако перечень оборудования модели уже раскрыт благодаря одному из официальных дилеров марки.
Quto.ru вчера в 08:57
Армия и оружие

РФ поможет Индии сбивать американские истребители F-22 и F-35

Российская Федерация собирается помочь Индии в модернизации ее вооруженных сил, чтобы они получили возможность сбивать истребители 5-го поколения, включая американские F-22 и F-35.
Discover24 02:23
Футбол

Самолёт с польскими футболистами сел в Челябинске вместо Екатеринбурга

Воздушное судно, следовавшее в екатеринбургский аэропорт «Кольцово», не смогло совершить посадку в месте назначения из-за аварийной посадки военно-транспортного самолета Ан-12.
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Депутаты предлагают вернуть смертную казнь после убийства в Саратове

News.ru 05:47
Армия и оружие

Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.
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Происшествия

В Красном море взорвали иранский танкер

В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.
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Instagram заблокировал аккаунт в поддержку Анастасии Заворотнюк

В социальной сети Instagram был заблокирован созданный поклонниками аккаунт в поддержку тяжело болеющей российской актрисы Анастасии Заворотнюк.
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Политика

Лукашенко на саммите СНГ призвал поддержать действующие власти Украины

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Здоровье

Более половины россиян старше 30 лет страдают от ожирения

Известия 01:07
Шоу-бизнес

Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану

Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.
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Шоу-бизнес

Вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева умерла в Москве

Актриса Надежда Каратаева скончалась в Москве. Вдова Анатолия Папанова почила на 96-м году жизни.
Регион online вчера в 15:53
Единоборства

Перед боем Усик и Уизерспун провели дуэль взглядов и побоксировали

Перед поединком украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик и американец Чазз Уизерспун устроили дуэль взглядов.
Росбалт 04:13
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Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье

Известия вчера в 05:09
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В Саратове состоится панихида по убитой Лизе Киселевой

Панихида по убитой в Саратове Лизе Киселевой состоится сегодня, 11 октября.
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Автоспорт

Квалификация Гран-при Японии перенесена на 13 октября из-за тайфуна

Квалификация 17-го этапа Гран-при «Формулы-1», который проходит в Японии, перенесена на 13 октября из-за приближающегося тайфуна.
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Джигурда запретил Анисиной делать ЭКО из-за ситуации с Заворотнюк

Джигурда отметил, что до этого они с Анисиной думали воспользоваться ЭКО, но после того, как стало известно о тяжелой болезни актрисы Анастасии Заворотнюк, возникновение которой некоторые связывают с проведением искусственного оплодотворения, звездная пара передумала.
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Раскрыто имя нового посла США в России

Президент США Дональд Трамп назначит заместителя госсекретаря США Джона Салливана новым послом в России.
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В Нидерландах начали расследование роли Украины в гибели MH17

В Нидерландах начнется расследование роли Украины в гибели малайзийского «Боинга» в 2014 году, сообщает пресс-служба парламента Нидерландов.
Хакасия-Информ 08 октября в 22:55
Армия и оружие

В ЕС отреагировали на угрозы Эрдогана выпустить в Европу беженцев

Угрозы турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана выпустить в Европу беженцев в случае, если Евросоюз назовет военную операцию Анкары в Сирии вторжением, неприемлимы.
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Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом

Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.
Газета.Ru 01:27
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Российский футбольный клуб из Москвы. Один из двух клубов, принимавший участие во всех чемпионатах высшего дивизиона СССР. До 2016 года участвовал также во всех чемпионатах России в высшем дивизионе, но по итогам сезона 2015/16 впервые его покинул.
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