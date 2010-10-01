Футбол

Матч ТВМатч ТВГаззаев сделал заявление о возможном возвращении в футбол

Слежу за событиями в российском и мировом футболе, нахожусь в курсе современных тенденций развития этого вида спорта. Поэтому не раз отмечал: если речь идет о клубе, который на деле поставит самые высокие и глобальные спортивные задачи, это было бы интересно рассмотреть.
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Газзаев назвал условие своего возвращения в футбол

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Газзаев сделал заявление о возможном возвращении в футбол

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Газзаев прокомментировал слухи о назначении в «Динамо»

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Нева Спорт05:51
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 07:45, Ашберн
Общество

Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком

"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
Газета.Ru 03:22
Происшествия

На борту разбившегося в ДР Конго Ан-72 находились россияне

ТАСС 07:26
Происшествия

В Госдуме предложили вернуть смертную казнь после убийства школьницы

Деловое.ТВ 04:52
Общество

Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов

На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.
Российская газета 07:23
Общество

Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать его квартиру

Политик Алексей Навальный сообщил о требовании прокуратуры и Росгвардии арестовать принадлежащую ему квартиру.
Ведомости 06:48
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Здоровье

Московские врачи провели операцию малышу, родившемуся с тремя ногами

РИА Новости 06:29
Происшествия

Пропавшую в Саратове девятилетнюю школьницу обнаружили мертвой

Пропавшую 9 октября в Саратове девятилетнюю девочку обнаружили мертвой.
Известия вчера в 17:12
Армия и оружие

В ДНР настаивают на новой дате отвода сил у Петровского в Донбассе

РИА Новости 07:04
Кино

Добронравов прокомментировал сведения об уходе Добрынина из «Сватов»

Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Политика

Россия поддержит любые усилия по достижению мира на Украине

Россия поддержит любые усилия, направленные на достижения мира на Украине, однако многое зависит от способности новой власти Киева реализовывать данные обещания, заявил 11 октября российский лидер Владимир Путин в ходе заседания глав стран СНГ в Ашхабаде.
Известия 07:41
Шоу-бизнес

Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме

Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
Шоу-бизнес

Instagram заблокировал аккаунт в поддержку Анастасии Заворотнюк

В социальной сети Instagram был заблокирован созданный поклонниками аккаунт в поддержку тяжело болеющей российской актрисы Анастасии Заворотнюк.
Российская газета 04:59
Экономика

В ЦБ назвали преимущества наличных денег

Набиуллина назвала две причины, по которой люди пользуются наличными деньгами и хранят сбережения в наличных.
Lenta.ru 06:32
Экономика

Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
РИА Новости вчера в 11:33
Шоу-бизнес

Умерла заслуженная артистка Надежда Каратаева

Скончалась заслуженная артистка РСФСР Надежда Каратаева.
iReactor вчера в 15:51
Экономика

Сбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации.
Российская газета 06:56
Общество

Четырехлетний сын ведущей NBC Кортни Кьюб прервал прямой эфир

Эхо Москвы вчера в 08:32
Происшествия

Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии

В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42
Наука

Аэрофотоснимки показывают потерю льда на Монблане

Полученные фотографии ледников Argentiere, Mont Blanc Bossons и Mer de Glace показывают большие масштабы потери льда в регионе.
ГЛАС.RU вчера в 13:23
Экономика

Банк России рассказал о новом способе хищений с банковских карт

В этом году у банковских мошенников появился новый инструмент — они выдают себя за сотрудников банков с помощью технологии подмены телефонных номеров.
РИА Новости вчера в 18:40
Музыка

Билан хочет поехать на «Евровидение» в третий раз

Ореанда-Новости вчера в 13:43
Политика

Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии

Нобелевскую премию мира 2019 года получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, поспособствовавший разрешению приграничного конфликта с Эритреей.
РИА Новости 05:02
Происшествия

В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета

Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
РИА Новости вчера в 14:02
Здоровье

Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом

Второе место заняла Якутия, где коэффициент заболеваемости составил 23 случая на 10 тыс. взрослого населения - всего это больше тысячи человек, уточняет издание.
Газета.Ru 03:12
Политика

Лукашенко попросил глав СНГ не дать свергнуть Зеленского

РБК 05:46
Авто

Появилась информация о кроссовере Kia Seltos для России

Кроссовер Kia Seltos доберется до российского рынка в первой половине 2020 года.
Новые автомобили вчера в 11:30
Единоборства

Федор Емельяненко проведет три боя и завершит карьеру

Российский боец ММА Федор Емельяненко заявил о том, что его прощальный тур будет состоять из трех поединков, после чего он завершит карьеру.
Российская газета 09 октября в 06:39
Политика

Президент США Дональд Трамп завёл свой канал на Twitch

Сорок пятый президент США Дональд Трамп присоединился к стриминговому сервису Twitch, где завёл собственный канал.
Игромания.ру 04:29
Происшествия

В Подмосковье найдены тела двоих стюардов

Тела двоих мужчин найдены в квартире в подмосковных Химках, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГСУ СК.
Российская газета вчера в 05:04
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Советский футболист, советский и российский футбольный тренер, депутат Государственной думы VII созыва.
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Дмитрий Хохлов
Российский футболист
российский футболист, полузащитник, выступавший за ведущие российские и европейские футбольные клубы, а также за национальную сборную России. По завершении карьеры игрока, остался в московском «Динамо» в качестве тренера, в июне 2015 возглавил «Кубань».
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