Футбол
Матч ТВГаззаев сделал заявление о возможном возвращении в футбол
Слежу за событиями в российском и мировом футболе, нахожусь в курсе современных тенденций развития этого вида спорта. Поэтому не раз отмечал: если речь идет о клубе, который на деле поставит самые высокие и глобальные спортивные задачи, это было бы интересно рассмотреть.
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Общество
Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком
"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
Общество
Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов
На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.
Общество
Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать его квартиру
Политик Алексей Навальный сообщил о требовании прокуратуры и Росгвардии арестовать принадлежащую ему квартиру.
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Происшествия
Пропавшую в Саратове девятилетнюю школьницу обнаружили мертвой
Пропавшую 9 октября в Саратове девятилетнюю девочку обнаружили мертвой.
Кино
Добронравов прокомментировал сведения об уходе Добрынина из «Сватов»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Политика
Россия поддержит любые усилия по достижению мира на Украине
Россия поддержит любые усилия, направленные на достижения мира на Украине, однако многое зависит от способности новой власти Киева реализовывать данные обещания, заявил 11 октября российский лидер Владимир Путин в ходе заседания глав стран СНГ в Ашхабаде.
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Шоу-бизнес
Instagram заблокировал аккаунт в поддержку Анастасии Заворотнюк
В социальной сети Instagram был заблокирован созданный поклонниками аккаунт в поддержку тяжело болеющей российской актрисы Анастасии Заворотнюк.
Экономика
В ЦБ назвали преимущества наличных денег
Набиуллина назвала две причины, по которой люди пользуются наличными деньгами и хранят сбережения в наличных.
Экономика
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
Шоу-бизнес
Умерла заслуженная артистка Надежда Каратаева
Скончалась заслуженная артистка РСФСР Надежда Каратаева.
Экономика
Сбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка
Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации.
Общество
Четырехлетний сын ведущей NBC Кортни Кьюб прервал прямой эфир
Происшествия
Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Наука
Аэрофотоснимки показывают потерю льда на Монблане
Полученные фотографии ледников Argentiere, Mont Blanc Bossons и Mer de Glace показывают большие масштабы потери льда в регионе.
Экономика
Банк России рассказал о новом способе хищений с банковских карт
В этом году у банковских мошенников появился новый инструмент — они выдают себя за сотрудников банков с помощью технологии подмены телефонных номеров.
Музыка
Билан хочет поехать на «Евровидение» в третий раз
Политика
Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии
Нобелевскую премию мира 2019 года получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, поспособствовавший разрешению приграничного конфликта с Эритреей.
Происшествия
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
Здоровье
Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом
Второе место заняла Якутия, где коэффициент заболеваемости составил 23 случая на 10 тыс. взрослого населения - всего это больше тысячи человек, уточняет издание.
Авто
Появилась информация о кроссовере Kia Seltos для России
Кроссовер Kia Seltos доберется до российского рынка в первой половине 2020 года.
Единоборства
Федор Емельяненко проведет три боя и завершит карьеру
Российский боец ММА Федор Емельяненко заявил о том, что его прощальный тур будет состоять из трех поединков, после чего он завершит карьеру.
Политика
Президент США Дональд Трамп завёл свой канал на Twitch
Сорок пятый президент США Дональд Трамп присоединился к стриминговому сервису Twitch, где завёл собственный канал.
Происшествия
В Подмосковье найдены тела двоих стюардов
Тела двоих мужчин найдены в квартире в подмосковных Химках, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГСУ СК.