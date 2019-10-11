Футбол

RT на русскомRT на русскомГаззаев высказался по поводу своего возвращения к тренерской работе

Заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи, бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев прокомментировал слухи о своём назначении на пост наставника московского «Динамо».
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Заявление Валерия Газзаева — о работе в Госдуме и возможном возвращении в футбол

Валерий Газзаев: «Тедеско — очередной эксперимент «Спартака», который может закончиться неудачно» — На днях вы дали большое интервью «СЭ» на разные темы, но с того времени эксперты, журналисты, Телеграм-каналы, многочисленные болельщики продолжают активно обсуждать вас применительно к ситуации в московском «Динамо».
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Заявление Валерия Газзаева — о работе в Госдуме и возможном возвращении в футбол

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Футболист
Советский футболист, советский и российский футбольный тренер, депутат Государственной думы VII созыва.
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