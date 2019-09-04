Единоборства
Городской портал Новый НижнийГде и во сколько пройдет бой UFC 242 Нурмагомедов
Уже через несколько дней, 7 сентября, состоится долгожданный бой UFC 242, в ходе которого действующий чемпион Хабиб Нурмагомедов будет защищать свой титул в поединке против Дастина Порье. На данный момент букмекеры уже успели выбрать своего фаворита на бой — подробнее читайте в нашей статье.
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Под какую песню выйдет Хабиб Нурмагомедов на бой с Порье: букмекеры оценили варианты
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