Уже через несколько дней, 7 сентября, состоится долгожданный бой UFC 242, в ходе которого действующий чемпион Хабиб Нурмагомедов будет защищать свой титул в поединке против Дастина Порье. На данный момент букмекеры уже успели выбрать своего фаворита на бой — подробнее читайте в нашей статье.

Где и во сколько пройдет бой UFC 242 Нурмагомедов

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