Коронавирус

Доктор ПитерДоктор ПитерГде петербуржцы бесплатно смогут провериться на коронавирус

Напомним, на прошлой неделе губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о мерах по профилактике коронавируса.
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Подробнее о событии

В поликлиниках Петербурга не слышали об обследовании на коронавирус

Мойка7812:07

Смольный опубликовал список мест, где можно провериться на коронавирус в Петербурге

DP.RU07:43

Стало известно, где в Петербурге можно сдать анализ для выявления коронавируса

78.ru07:55

Как сдать анализ на коронавирус в Петербурге: список пунктов по районам, подробности

Газета Metro07:49

Уже с сегодняшнего дня петербуржцы могут провериться на коронавирус

Петербургский дневник08:03

Во всех районах Петербурга открылись пункты, где можно бесплатно провериться на коронавирус

Телеканал Санкт-Петербург07:43

Власти Санкт-Петербурга рассказали, где можно провериться на коронавирус

Znak.com07:39
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Финансы

На открытии торгов курсы доллара и евро потеряли больше рубля

В воскресенье, 15 марта, стало известно о том, что на открытии торгов курсы доллара и евро потеряли больше рубля.
Деловое.ТВ вчера в 03:56
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 93

На сегодняшний день в России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом COVID-19.
BFM.ru 08:50
Шоу-бизнес

Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Актриса Ольга Куриленко, сыгравшая роль девушки суперагента Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", сообщила в своем Instagram о решении изолироваться, после того как у нее было диагностировано заражение коронавирусом.
Газета.Ru 02:43
Политика

Евросоюз может ограничить все поездки на свою территорию

Брюссель, 16 марта 2020, 19:39 — REGNUM Европейская комиссия рекомендовала главам государств и правительств стран Европейского союза ввести ограничения сроком на 30 дней на все поездки, за исключением неотложных, из-за ситуации с коронавирусом.
REGNUM 12:39
Единоборства

Емельяненко сравнил себя с щенком после тренировок с Кадыровым

Многократный чемпион мира по боевому самбо Александр Емельяненко сравнил себя с щенком, описывая тренировки с Рамзаном Кадыровым в зале.
Live24 11:38
Политика

В Кремле ответили на слова Лукашенко о закрытии границы

Накануне Россия закрыла сухопутную границу с Норвегией и Польшей. Сегодня правительство приняло решение закрыть еще и границу с Белоруссией.
Рифей-Пермь 08:31
Политика

Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию

Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию. Об этом говорится в решении суда.
РБК 10:41
Экономика

Курс валют в начале недели: чем удивят доллар и евро

Украинская гривна долгое время сохраняла стабильность в своем обменном курсе, но все же на протяжении прошедшей недели немного теряла в цене.
Sputnik Молдова 01:45
Экономика

Эксперт прокомментировал создание антикризисного фонда в России

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал прокомментировал создание антикризисного фонда.
RT на русском 12:49
Финансы

Торги в США остановлены после падения индексов более чем на 7%

Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average упал на 9,71%, до 20 935,16 пункта, по состоянию на 16:32 мск, свидетельствуют данные торгов.
РБК 09:34
Армия и оружие

Коронавирус остановил переброску военных США на учения в Европу

Вашингтон, 16 марта 2020, 18:28 — REGNUM Минобороны США из-за пандемии коронавируса остановило процесс переброски военнослужащих на территорию Европы для участия в военных учениях Defender Europe, сообщает 16 марта пресс-служба Европейского командования США.
REGNUM 11:28
Кино

Вин Дизель назвал «самую трогательную сцену за всю историю кино»

Российская газета 10:25
Музыка

В России появится платформа для онлайн-концертов

Российское агентство Doing Great Agency запустит сервис для просмотра концертов онлайн.
News.ru 11:14
Политика

Путин заявил, что Россия полностью компенсировала потери от санкций

Президент России Владимир Путин заявил, что Москве "плевать" на санкции, которые были введены из-за ситуации на Украине.
Газета.Ru 05:03
Авто

Автоэксперт назвал причины вреда «пенсионерского» стиля езды

32CARS.ru 14 марта в 00:26
Общество

Путин присвоил Ротенбергу звание Героя Труда

RT на русском 12:47
Политика

Кабмин России объяснил решение ограничить въезд из Белоруссии

Ограничение въезда из Белоруссии в Россию решено ввести в связи с непринятием Минском рекомендованных ВОЗ мер по перекрытию границ с третьими странами.
RT на русском 12:33
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк поселился в клинике у больной жены

Фигурист Петр Чернышев, муж звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, поселился в клинике, чтобы ухаживать за ней.
АБН 06:54
Общество

В школах Подмосковья с 23 марта введут трёхнедельные каникулы

В школах Московской области с 23 марта будут объявлены каникулы сроком на три недели в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 11:56
Здоровье

ОНФ открывает волонтерские штабы для помощи пожилым людям на время распространения коронавируса

В 12 регионах страны с завтрашнего дня (Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Ленинградской, Калининградской, Кемеровской, Белгородской, Липецкой, Нижегородской, Московской и Мурманской областях, Санкт-Петербурге) ОНФ открывает штабы для помощи пожилым людям, которые вынуждены оставаться дома в условиях распространения коронавируса.
Общероссийский Народный Фронт 11:03
Политика

Зеленский призвал украинцев сидеть дома и закрыл метро

Зеленский призвал Кабмин с 17 марта запретить работу ТРЦ, ресторанов и других развлекательных заведений в Украине.
SM News 12:21
Шоу-бизнес

Максим Фадеев назвал Наргиз «главным вруном в мире»

Продюсер Максим Фадеев считает работу с певицей Наргиз Закировой своей самой большой ошибкой в профессиональной карьере.
Gazeta.SPb 08:52
Авто

АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Largus Cross

По ожиданиям обновленный Largus будет официально показан на Московском автосалоне MMAC-2020 в конце августа 2020 года.
SpeedMe вчера в 11:16
Общество

В Москве запретили проводить мероприятия с участием более 50 человек

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел запрет на проведение любых массовых мероприятий на улице до 10 апреля.
Ведомости 10:24
Армия и оружие

Новейшие ЗРК «Бук-М3» впервые примут участие в параде Победы

Новейшие зенитные ракетные комплексы средней дальности "Бук-М3" и ракетная система дальнего действия С-300В4 впервые будут представлены на параде Победы 9 мая в Москве, сообщили в понедельник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
РИА Новости 08:32
Общество

Умер один из основателей «Гражданской обороны» Константин Рябинов

В Санкт-Петербурге умер один из основателей «Гражданской обороны» Константин Рябинов.
Lenta.ru 12:34
Музыка

Экс-солистка «Ленинграда» ушла из шоу на украинском ТВ из-за Крыма

"Хорошо же, как в Крыму !": Сергей Шнуров сравнил полуостров с Альпами >> По информации украинских СМИ, Старшова даже не дождалась вокальных соревнований, а просто покинула проект "Голос страны" из-за скандала вокруг поездки в Крым.
РИА Новости Крым 09:18
Шоу-бизнес

Симоньян сообщила о новой беременности

"Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна", - добавила Симоньян.
Газета.Ru 03:43
Технологии

У клеток человека нашли вторую «дверь» для коронавируса

У клеток человека нашли вторую "дверь" для коронавируса. Это белок CD147, которым также пользуются возбудитель атипичной пневмонии.
Piter.tv 10:40
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Взгляд.ру вчера в 04:52
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