Коронавирус
Доктор ПитерГде петербуржцы бесплатно смогут провериться на коронавирус
Напомним, на прошлой неделе губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о мерах по профилактике коронавируса.
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Во всех районах Петербурга открылись пункты, где можно бесплатно провериться на коронавирус
Телеканал Санкт-Петербург07:43
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Общество
Все школы в Москве закроют с 21 марта из-за коронавируса
С 21 марта и вплоть до 12 апреля все общеобразовательные школы, спортшколы и учреждения дополнительного образования будут закрыты.
Общество
Сроки сдачи ЕГЭ перенесут из-за коронавируса
Из-за коронавируса российские школьники сдадут Единый государственный экзамен позже, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Технологии
Росреестр обновил интерактивную публичную кадастровую карту
Росреестр совместно с Федеральной кадастровой палатой обновили онлайн-сервис «Публичная кадастровая карта», в котором размещены общедоступные сведения Единого государственного реестра недвижимости.
Политика
Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию
Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию. Об этом говорится в решении суда.
Политика
Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не закрывает границы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Минск не закрывает границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по примеру своих соседей.
Общество
Въезд в Шенгенскую зону запретят
Власти Евросоюза планируют запретить въезд в Шенгенскую зону из-за ситуации с коронавирусом SARS-CoV-2.
Авто
Ford приостановил работу испанского завода из-за коронавируса
Здоровье
В Коми подтвержден случай заражения коронавирусом
Фото БНК Информация о подтвержденном лабораторном случае заболевания коронавирусной инфекцией опубликована на сайте Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба главы Коми.
Космос
Высокая температура на Меркурии может создать лед
Шоу-бизнес
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Рэп-исполнитель Джиган опубликовал трогательное видео, на котором запечатлена прогулка рэпера с его недавно родившимся сыном Давидом.
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В Иране считают, что пик эпидемии позади
Иран преодолел пик эпидемии коронавируса, но меры по борьбе с ним необходимо продолжать, заявил иранский президент Хасан Рухани, 16 марта сообщает агентство Mehr.
Культура
Марина Орлова рассказала о съемках сериала про Юлию Началову
Актриса Марина Орлова, которая сыграет главную роль в фильме о жизни Юлии Началовой, поделилась подробностями, происходящими на съемочной площадке.
Общество
В России зарегистрировали еще 30 случаев заболевания коронавирусом
В России зарегистрировано еще 30 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Энергетика
Цена на нефть опустилась ниже 30 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent опускалась ниже психологической отметки 30 долларов за баррель, но в течение 20 минут отыграла падение, и сейчас находятся на уровне 30,3 доллара за баррель, о чем свидетельствуют данные портала Investing.com.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о температурных аномалиях в РФ
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в нескольких российских регионах.
Экономика
ФРС США снизила ключевую ставку практически до нуля
Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет в стране функции Центробанка, снизила ключевую ставку почти до нуля.
Финансы
Курс валют в начале недели: чем удивят доллар и евро
Украинская гривна долгое время сохраняла стабильность в своем обменном курсе, но все же на протяжении прошедшей недели немного теряла в цене.
Футбол
Испанский тренер умер от коронавируса в возрасте 21 года
Тренер юношеского клуба "Атлетико Портада Альта" Франсиско Гарсия умер в возрасте 21 года из-за коронавируса, сообщает Marca.
Общество
Герман Греф перешел на удаленную работу в режиме самоизоляции
Глава Сбербанка Герман Греф работает удаленно после командировки в Европу, сообщила РБК пресс-служба Сбербанка.
Армия и оружие
Индия получит российские С-400 до конца 2024 года
Москва, 16 марта 2020, 12:41 — REGNUM Россия до конца 2024 года поставит Индии все системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400, оговорённые контрактом.
Шоу-бизнес
Симоньян сообщила о новой беременности
"Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна", - добавила Симоньян.
Экономика
Россия вводит новые меры для борьбы с коронавирусом
1. Из-за коронавируса закрывается граница с Белоруссией Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия приняла решение закрыть границу с Белоруссией из-за распространения коронавируса.
Футбол
Федун предложил досрочно завершить розыгрыш чемпионата России
Президент московского "Спартака" Леонид Федун высказался о ситуации с коронавирусом.
Гаджеты
Xiaomi прекращает продажи смартфонов Mi Note 10 Pro
В ближайшее время китайская компания Xiaomi планирует избавиться от всех телефонов дороже 285 долларов без поддержки сетей пятого поколения (5G), сообщил вице-президент и генеральный директор Xiaomi Group China Лу Вейбинг (Lu Weibing).
Политика
МИД Китая: Коронавирус могли занести в Ухань военные США
В МИДе Китая подозревают, что в распространении нового типа коронавируса виноваты американские военные.
Экономика
Белоусов заявил об отсутствии кризиса в российской экономике
Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что на данный момент кризиса в экономике России не наблюдается.
Футбол
Футболист «Челси» нарушил карантин и будет оштрафован
Как сообщает Mirror, Маунт нарушил режим самоизоляции, введённый после того, как у игрока команды Каллума Хадсона-Одои был выявлен коронавирус.
Биатлон
Владимир Драчев — в эфире «Матч ТВ»: «На ЧМ Логинов сделал то, чего не ожидали другие страны»
Первые три этапа прошли замечательно. Мы были на 2-3 местах в командных зачетах. У нас были и Логинов, и Елисеев, и Миронова.