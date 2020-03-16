Коронавирус

Доктор ПитерДоктор ПитерГде петербуржцы бесплатно смогут провериться на коронавирус

Напомним, на прошлой неделе губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о мерах по профилактике коронавируса.
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Уже с сегодняшнего дня петербуржцы могут провериться на коронавирус

Петербургский дневник08:03

Стало известно, где в Петербурге можно сдать анализ для выявления коронавируса

78.ru07:55

Опубликован список мест, где можно бесплатно провериться на коронавирус в Петербурге

Невские Новости07:36

Во всех районах Петербурга открылись пункты, где можно бесплатно провериться на коронавирус

Телеканал Санкт-Петербург07:43

Власти Санкт-Петербурга рассказали, где можно провериться на коронавирус

Znak.com07:39

Как сдать анализ на коронавирус в Петербурге: список пунктов по районам, подробности

Газета Metro07:49

В Петербурге и Ленобласти открыли пункты обследования на коронавирус

Мойка7807:36
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Все школы в Москве закроют с 21 марта из-за коронавируса

С 21 марта и вплоть до 12 апреля все общеобразовательные школы, спортшколы и учреждения дополнительного образования будут закрыты.
РБК 10:20
Общество

Сроки сдачи ЕГЭ перенесут из-за коронавируса

Из-за коронавируса российские школьники сдадут Единый государственный экзамен позже, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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Технологии

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Росреестр совместно с Федеральной кадастровой палатой обновили онлайн-сервис «Публичная кадастровая карта», в котором размещены общедоступные сведения Единого государственного реестра недвижимости.
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Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию

Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию. Об этом говорится в решении суда.
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Политика

Украинцы выстроились в очередь на границе с Польшей

REGNUM 01:17
Политика

Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не закрывает границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Минск не закрывает границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по примеру своих соседей.
RT на русском 07:00
Общество

Въезд в Шенгенскую зону запретят

Власти Евросоюза планируют запретить въезд в Шенгенскую зону из-за ситуации с коронавирусом SARS-CoV-2.
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Ford приостановил работу испанского завода из-за коронавируса

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В России зарегистрировали еще 30 случаев заболевания коронавирусом

В России зарегистрировано еще 30 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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Цена на нефть опустилась ниже 30 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent опускалась ниже психологической отметки 30 долларов за баррель, но в течение 20 минут отыграла падение, и сейчас находятся на уровне 30,3 доллара за баррель, о чем свидетельствуют данные портала Investing.com.
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В Гидрометцентре предупредили о температурных аномалиях в РФ

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ФРС США снизила ключевую ставку практически до нуля

Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет в стране функции Центробанка, снизила ключевую ставку почти до нуля.
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Украинская гривна долгое время сохраняла стабильность в своем обменном курсе, но все же на протяжении прошедшей недели немного теряла в цене.
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Испанский тренер умер от коронавируса в возрасте 21 года

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Глава Сбербанка Герман Греф работает удаленно после командировки в Европу, сообщила РБК пресс-служба Сбербанка.
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Индия получит российские С-400 до конца 2024 года

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"Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна", - добавила Симоньян.
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Экономика

Россия вводит новые меры для борьбы с коронавирусом

1. Из-за коронавируса закрывается граница с Белоруссией Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия приняла решение закрыть границу с Белоруссией из-за распространения коронавируса.
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Футбол

Федун предложил досрочно завершить розыгрыш чемпионата России

Президент московского "Спартака" Леонид Федун высказался о ситуации с коронавирусом.
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Xiaomi прекращает продажи смартфонов Mi Note 10 Pro

В ближайшее время китайская компания Xiaomi планирует избавиться от всех телефонов дороже 285 долларов без поддержки сетей пятого поколения (5G), сообщил вице-президент и генеральный директор Xiaomi Group China Лу Вейбинг (Lu Weibing).
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МИД Китая: Коронавирус могли занести в Ухань военные США

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Белоусов заявил об отсутствии кризиса в российской экономике

Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что на данный момент кризиса в экономике России не наблюдается.
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Футболист «Челси» нарушил карантин и будет оштрафован

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