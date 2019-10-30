Общество

Российская газетаРоссийская газетаГде тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего

В 2019 году, в связи с повышением НДС, в первом полугодии платеж был проиндексирован на 1,7 процента, а во втором - на 2,4 процента, что в совокупности составило чуть больше 4 процентов (такой, по расчетам, может быть годовая инфляция ).
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с чего всё началось
Больше всего тарифы ЖКХ в 2020 году подорожают в Чеченской республике (6,5%), Кабардино-Балкарской республике (5,4%) и Республике Дагестан (5,2%), самый низкий индекс роста платы за коммунальные услуги предусмотрен для жителей Ненецкого автономного округа, он составит 2,4%, Это следует из соответствующего распоряжения
, опубликованного на сайте правительства России.
РИА Новостивчера в 22:16

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Где тарифы ЖКХ в следующем году вырастут больше и меньше всего

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Услуги ЖКХ в Москве во втором полугодии 2020 года подорожают не более чем на 5%

ТАССвчера в 10:10
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В Петербурге задержали заместителя начальника второго отдела управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти Михаила Александрова.
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