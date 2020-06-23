Коронавирус

Kursk.comKursk.comГде в Кузбассе выявили 28 новых случаев коронавируса

Оперштаб представил новую сводку по заболеваемости на 11:00 вторника, 23 июня. За сутки в Кузбассе подтверждено 28 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Оперштаб Кузбасса назвал число заболевших коронавирусом за сутки

Сибдепо00:34

Кемерово, Осинники, Анжеро-Судженск, Белово: в этих и других территориях 28 человек заболели COVID-19

Кузбасс01:02

Ещё у 44-х кузбассовцев подтвердился коронавирус

Вести Кузбассвчера в 06:13

Самое большое число зараженных COVID-19 за сутки в Кузбассе выявлено в Кемерове

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Оперативная информация по коронавирусу в Кузбассе на 23 июня

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Названы территории Кузбасса, где выявили 28 новых случаев коронавируса

Газета Кемерова00:10

Оперштаб дал сводку по городам Кузбасса, где был выявлен коронавирус

Московский комсомолец Кузбасс00:28
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Ефремову диагностировали хронический алкоголизм

Заслуженному артисту России Михаилу Ефремову диагностировали хронический алкоголизм.
Lenta.ru 02:44
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Общество

Forbes назвал лучший российский вуз

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших вузов России, поместив на первое место в нем Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".
РИА Новости 03:13
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Общество

России предсказали снижение смертности от коронавируса

Ранее вице-премьер страны Татьяна Голикова заявила, что быстрое закрытие границы с Китаем и увеличение количества тестов на коронавирус стали причиной низкой смертности от инфекции в России.
Lenta.ru вчера в 22:50
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Культура

Передачу Елены Степаненко закрывают спустя три месяца

Примерно три месяца назад Елена Степаненко запустила своё новое шоу на телеканале «Россия 1». Проект получил название «Ещё не вечер» и выглядел очень многообещающим, особенно на фоне бракоразводного процесса Степаненко с Евгением Петросяном.
Bimru.ru вчера в 12:30
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Политика

На Украине планируют продолжить разрыв соглашений с Россией

Украина проводит ревизию двусторонних соглашений с Россией и намерена продолжить разрыв таких документов, заявил украинский замминистра иностранных дел Василий Боднар.
РИА Новости вчера в 13:07
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Политика

В Китае готовятся к отключению от долларовых платежных систем

Синхай подчеркивает, что зависимость от систем долларовых расчетов делает Китай уязвимым для потенциальных санкций Вашингтона.
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Политика

Адвокат обвиняемого по делу MH17 заявил о фабрикации доказательств

Адвокат Олега Пулатова, обвиняемого по делу о крушении в 2014 году в Украине самолёта Boeing 777 рейса MH17, Баудевейн ван Эйк в ходе рассмотрения дела заявил, что доказательства могли быть сфабрикованы или подброшены, передаёт ТАСС.
Право.ру вчера в 12:22
Шоу-бизнес

Харламов и Асмус объявили о разводе

Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с актрисой Кристиной Асмус.
RT на русском вчера в 11:53
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Общество

Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
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Авто

Омичам пообещали подарки за голосование по поправкам в Конституцию

Гражданам, которые придут на голосование в Омской области по поправкам в Конституцию, Союз организаций торговли региона пообещал целый ряд подарков, среди которых значатся пять новых седанов Lada Granta.
Новые автомобили вчера в 23:39
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Происшествия

В «Лиза Алерт» рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика

Руководитель регионального отделения поискового отряда "Лиза Алерт" Сергей Парамонов в эфире телеканала "НТВ" прокомментировал ситуацию с жительницей Астраханской области, которую подозревают в убийстве 12-летнего сына.
РИА Новости вчера в 19:56
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Общество

В России работающим пенсионерам продлят больничные

Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 20 июня в 05:42
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Политика

Президент Хорватии не приедет на Парад Победы в Москве

Парламентская газета вчера в 09:00
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Экономика

В России хотят увеличить размер пенсии по старости

Согласно документу, который есть в распоряжении РИА Новости, размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров в следующем году составит 6,3%, в 2022-м — 5,9% (до 18 357 рублей), в 2023-м — 5,6% (до 19 283 рублей).
РИА Новости 02:42
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Общество

Роскачество обнаружило в курином филе хлороформ

Роскачество обнаружило в курином филе хлороформ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение организации.
Газета.Ru 03:12
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Происшествия

На станции «Мирный» в Антарктиде при пожаре сгорели лаборатории

На станции «Мирный» в Антарктиде произошел пожар, в результате которого сгорели несколько лабораторий.
Известия вчера в 11:05
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Общество

Конкурс по скоростному выкапыванию могил перенесли из Приморья в Омск

Соревнование по скоростному выкапыванию могил состоится в августе 2020 года в Омске в рамках форума ритуальных агентств.
Газета.Ru 01:46
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Общество

В Волгоградской области смягчили режим самоизоляции

В Волгоградской области смягчили режим самоизоляции, введённый из-за ситуации с распространением коронавируса.
RT на русском 02:02
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Кино

Apple показал тизер сериала по романам Айзека Азимова

Афиша Daily вчера в 16:03
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Финансы

Рубль снизился к доллару и евро

Курс доллара поднялся на 6 копеек – до 69,5 рубля, курс евро - на 12 копеек, до 77,77 рубля.
Газета.Ru вчера в 03:25
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Культура

Ширвиндт объяснил уход Добронравова из Театра сатиры

Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт рассказал о причине ухода Федора Добронравова.
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Здоровье

Врач Ковальков перечислил самые вредные продукты

Российский профессор-диетолог Алексей Ковальков перечислил самые вредные продукты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Технологии

Японский суперкомпьютер оказался самым быстрым в мире

Эксперты международного проекта "ТOP-500" выяснили, что японский компьютер Fugaku является самым производительным на планете.
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Политика

Болтон назвал загадкой отношение Трампа к Путину

Ранее Болтон заявил, что опасался оставлять Трампа тет-а-тет с Путиным на встрече в Хельсинки в июле 2018 года.
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Кино

Первая половина пятого сезона «Люцифера» выйдет на Netflix 21 августа

Netflix выпустил новый ролик фантастического сериала «Люцифер», в котором объявил дату выхода пятого сезона — 21 августа.
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Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
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Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс вчера в 11:05
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Технологии

Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ вчера в 15:18
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Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов

РБК вчера в 12:45
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Политика

В парламентских выборах в Сербии победили Вучич и его однопартийцы

Общественная служба новостей 21 июня в 16:21
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