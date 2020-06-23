Коронавирус

Kursk.comKursk.comГде в Кузбассе выявили 28 новых случаев коронавируса

Оперштаб представил новую сводку по заболеваемости на 11:00 вторника, 23 июня. За сутки в Кузбассе подтверждено 28 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
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