Оперштаб представил новую сводку по заболеваемости на 11:00 вторника, 23 июня. За сутки в Кузбассе подтверждено 28 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Где в Кузбассе выявили 28 новых случаев коронавируса

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